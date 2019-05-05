Mẹ Hương Tràm lên tiếng về việc con gái tạm ngừng ca hát

Tin tức giải trí 05/05/2019 14:31

Giữa ồn ào Hương Tràm dừng hát để đi du học, mẹ của nữ ca sĩ cho biết một số tin tức trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Suốt 6 năm hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm từng vướng phải không ít scandal từ việc mâu thuẫn với ca sĩ Thu Minh, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ đến ồn ào diện trang phục phản cảm... Để trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nữ ca sĩ trẻ bị đảo lộn, mọi động thái đều trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Mới đây, trang cá nhân của nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện hình ảnh với dòng chữ “Hương Tràm sẽ dừng hát để đi du học" khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, Hương Tràm quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì muốn có thời gian để cân bằng cuộc sống và thực hiện ước mơ đi du học của bản thân.

Mẹ Hương Tràm lên tiếng về việc con gái tạm ngừng ca hát - Ảnh 1
Hình ảnh gây hoang mang xuất hiện trên trang cá nhân của Hương Tràm - Ảnh: FBNV
Mẹ Hương Tràm lên tiếng về việc con gái tạm ngừng ca hát - Ảnh 2
Hương Tràm quyết định du học để hoàn thành ước mơ - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi tin tức này lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ “chóng mặt”, mẹ của Hương Tràm đã chính thức lên tiếng về việc con gái sang Mỹ du học và cho biết thông tin Hương Tràm nghỉ hát là không chính xác.

"Nói tạm ngưng ca hát cũng chưa phải là đúng. Hương Tràm sang Mỹ du học kèm theo học các lớp ngắn hạn về kỹ năng biểu diễn. Ở bên đấy du học thì cuối tuần vẫn biểu diễn bình thường, còn khi có thời gian rảnh thì Tràm mới về Việt Nam. Tràm cũng phải ngưng hát một thời gian nhưng không phải liên tục trong 2 năm" – bà chia sẻ trên Vietnamnet.

Mẹ Hương Tràm lên tiếng về việc con gái tạm ngừng ca hát - Ảnh 3
Mẹ Hương Tràm cho biết con gái không nghỉ hát hoàn toàn như tin tức trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Mẹ Hương Tràm lên tiếng về việc con gái tạm ngừng ca hát - Ảnh 4
Mẹ nữ ca sĩ luôn ủng hộ quyết định của con gái - Ảnh: Internet

Trước những chia sẻ này của mẹ Hương Tràm, người hâm mộ đã phần nào yên tâm về việc nữ ca sĩ vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật, đồng thời hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại cuộc sống sau khoảng thời gian trầm cảm kéo dài.

Nhận được câu nói 'phụ nữ thích vất vả mau già lắm, để anh lo cho', Hương Tràm phản ứng ra sao?

Nhận được câu nói 'phụ nữ thích vất vả mau già lắm, để anh lo cho', Hương Tràm phản ứng ra sao?

Khi có người muốn lo cho để không còn vất vả, Hương Tràm đã lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình.

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Từ khóa:   Hương Tràm

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