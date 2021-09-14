Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê'

Tin tức giải trí 14/09/2021 15:25

Những dòng tâm sự trên trang cá nhân của Kim Lý nhận được nhiều sự thương cảm từ bạn bè.

Mới đây, Kim Lý buồn bã chia sẻ trên trang cá nhân khi người thân qua đời vì Covid-19. Mặc dù rất buồn và thương nhớ nhưng vì điều kiện dịch bệnh và khoảng cách địa lý, ông xã Hà Hồ cũng chỉ có thể bày tỏ lòng tiếc thương qua những lời tâm sự và nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai người mà chẳng thể đến tận nơi chia buồn, động viên.

Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê' - Ảnh 1
Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê' - Ảnh 2
Kim Lý đau buồn khi người thân qua đời - Ảnh: FBNV

 Trên trang cá nhân của mình, Kim Lý chia sẻ: “ Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Mark Berner yêu dấu của chúng tôi qua đời vì Covid. Thực sự mà nói, tôi đã rất đau lòng. Tất cả chúng tôi đều rất yêu mến Mark. Nhân danh tình yêu, những tình cảm tôi dành cho Mark sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

 Lần đầu tiên tôi biết Mark là khi tôi 11 tuổi và có buổi chơi Tennis ở San Diego. Mark khi ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng hơn tất cả, ông ấy còn là một người thực sự vĩ đại.
Mark, vợ của ông ấy - Joy, hai con trai là Josh và Matthew đã chào đón tôi đến nhà của họ và biến tôi trở thành một phần của gia đình. Hằng năm, cứ mỗi mùa hè là tôi sẽ đến Nam California để chơi tennis cùng với đội Berner. Đó là kỉ niệm tuyệt vời cho tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi.

Tôi góp mặt trong tất cả các hoạt động của gia đình từ bữa tối, những chuyến đi cho đến lễ kỷ niệm 4. Tôi đã học được rất nhiều điều về văn hóa Mỹ, nhưng quan trọng hơn là tôi đã được trải nghiệm về tình yêu từ một gia đình thứ 2. Đó thực sự là một điều gì đó vô giá mà tôi biết tôi may mắn có được.

Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê' - Ảnh 3
Hình ảnh "người cha thứ 2" của Kim Lý - Ảnh: FBNV

 Mark quả thực rất đáng khâm phục và là một trong những người hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và luôn quan tâm, lo lắng cho người khác. Vài năm trước đây, khi lần đầu tiên Mark gặp vợ tôi, ông ấy ngay lập tức trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt và dành nhiều thời gian nhất có thể chỉ để trò chuyện làm quen mặc dù đó là đám cưới của cậu con trai út Matthew.

Ông ấy đã có sự ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, định hướng cho tôi thành một con người tốt hơn và tôi mãi mãi biết ơn vì điều ấy. Lòng nhiệt thành và sự bao dung của Mark cũng như gia đình ông chính là nguồn cảm hứng bất tận mà tôi sẽ luôn ghi nhớ suốt cuộc đời này.
Tôi đã xem lại tất cả những tin nhắn trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi trong suốt những năm qua và tất cả những kỉ niệm của mối quan hệ tuyệt vời này.

Mark kính mến,

Cảm ơn cha vì đã ở bên con khi con còn nhỏ, và cũng vì đã cho con được trở thành một phần của gia đình mình. Con luôn xem cha là người cha thứ hai của mình và ước có thể giành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên các thành viên trong gia đình.” (Tạm dịch)

 Dưới bài viết, nhiều khán giả, đồng nghiệp và bạn bè gửi lời động viên Kim Lý, mong nam diễn viên nén đau buồn.

Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê' - Ảnh 4
Bạn bè gửi lời động viên Kim Lý - Ảnh: FBNV

 Cũng trong những ngày qua, bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà (cũng là mẹ vợ Kim Lý) bị cuốn vào vòng xoáy sao kê của dàn sao Việt. Nguyên nhân liên tục bị réo tên là do Trấn Thành có chuyển số tiền kêu gọi được nhờ bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà để đi làm từ thiện cứu trợ cho đồng bào miền Trung vào năm 2020.

Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê' - Ảnh 5
Mẹ ruột Hà Hồ vướng vào ồn ào tiền từ thiện - Ảnh: Internet

 Trong đợt kêu gọi tiền từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung năm ngoái, Trấn Thành đã chuyển số tiền mình kêu gọi 6,4 tỉ đồng cho bà Ngọc Hương để làm từ thiện ở miền Trung. Những ngày vừa qua, Trấn Thành lại liên tục bị réo tên đòi sao kê số tiền đã từ thiện. Từ đó, mẹ Hồ Ngọc Hà cũng bị cuốn vào bão sao kê. Dù đã lên tiếng tiết lộ rằng bản thân từ trước đến nay đều làm từ thiện theo cách tự phát chứ không biết quá trình phải lập kế hoạch nhưng dân mạng vẫn chưa buông tha đặc biệt còn bị một nữ doanh nhân điểm tên yêu cầu sao kê.

Kim Lý bàng hoàng nhận 'tin dữ' giữa lúc mẹ vợ đang vướng vào lùm xùm 'sao kê' - Ảnh 6
Việc sao kê từ thiện của Trấn Thành dù không quá ảnh hưởng đến tinh thần nhưng đôi lúc cũng khiến mẹ Hồ Ngọc Hà cũng chạnh lòng - Ảnh: Internet

 Được biết, sau những buồn phiền về chuyện sao kê tiền từ thiện, bà trở lại cuộc sống thường ngày. Mẹ Hồ Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình dị của mình. Đó là thành quả lao động tại nhà mùa giãn cách như rau quả tại vườn, hoa dại trang trí trong nhà, hay mẻ giá đỗ mới. Những chia sẻ của bà được bạn bè nhận xét là tín hiệu lạc quan tích cực đến mọi người giữa những ngày dịch dã căng thẳng.

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Từ khóa:   Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà mẹ Hồ Ngọc Hà Leon và Lisa

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