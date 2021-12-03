Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý

Tin tức giải trí 03/12/2021 20:38

Nàng hậu đã khoe lên trang cá nhân không gian chứa quần áo, giày và túi hiệu hoành tráng và sang trọng chẳng khác gì cửa hiệu.

Trải qua nửa năm không có bất kì chia sẻ nào trên mạng xã hội, Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang đã trở lại và khuấy động cõi mạng bởi 7749 bức hình hot hòn họt.

Không chỉ được khen vì nhan sắc thăng hạng, "Nữ hoàng chuyển giới" còn gây choáng khi liên tục khoe những khoảnh khắc lên đồ hiệu, đậm mùi tiền khiến dân tình phát choáng.

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 1

Gần đây, Hương Giang đã dọn về ngôi biệt thự trắng bề thế ở khu nhà giàu TP.HCM. Cách đây ít hôm, nàng hậu đã khoe không gian chứa quần áo, giày và túi hiệu hoành tráng và sang trọng chẳng khác gì cửa hiệu.

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 2

Nhân này cuối tuần, bạn gái CEO Matt Liu tiếp tục lên đồ xinh như công chúa để check in sương sương bên trong cơ ngơi mới.

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 3

Có thể thấy nhà Hương Giang có màu trắng chủ đạo, thiết kế đơn giản nhưng toát ra sự xa hoa, quyền lực chuẩn giới nhà giàu. Đặc biệt, "Nữ hoàng chuyển giới" xem ra đã chuẩn bị tập tành nữ công gia chánh để làm vợ người ta vì cô dành diện tích rất lớn bên trong nhà để làm nhà bếp.

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 4

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 5

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 6

Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý - Ảnh 7

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Bà xã Lương Thế Thành diện bikini khoe body nóng bỏng bên bờ biển

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Từ khóa:   hương giang hoa hậu biệt thự

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