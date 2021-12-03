Hương Giang khoe biệt thự bề thế mới tậu tại Sài Gòn, nhan sắc xinh như búp bê gây chú ý

Trải qua nửa năm không có bất kì chia sẻ nào trên mạng xã hội, Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang đã trở lại và khuấy động cõi mạng bởi 7749 bức hình hot hòn họt.

Không chỉ được khen vì nhan sắc thăng hạng, "Nữ hoàng chuyển giới" còn gây choáng khi liên tục khoe những khoảnh khắc lên đồ hiệu, đậm mùi tiền khiến dân tình phát choáng.