Hé lộ loạt ảnh hiếm hoi của nhóc tỳ nhà Công Phượng và Viên Minh

Tin tức giải trí 16/12/2023 21:18

Sau khi kết thúc mùa giải cùng CLB Yokohama tại Nhật Bản, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã cùng vợ con trở lại Việt Nam để thăm người thân, bạn bè.

Ngay khi trở về gia đình Công Phượng đã có cuộc gặp gỡ với gia đình đàn anh thân thiết từng thi đấu với Công Phượng ở CLB TP.HCM là Võ Huy Toàn. Tại một quán cafe nhỏ, cả hai gia đình thoải mái trò chuyện và cho hai cậu nhóc chơi với nhau. Con trai của Huy Toàn và bé Royce (áo sẫm màu). Còn nhóc tỳ nhà Công Phượng - Viên Minh là bé Mito (áo xanh dương). Hình ảnh hai cậu nhóc vui vẻ chơi với nhau được vợ chồng Võ Huy Toàn đăng tải lên trang cá nhân.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi hình ảnh của con trai Công Phượng được chia sẻ với người hâm mộ. Trước đó hình ảnh của gia đình Công Phượng từng xuất hiện khi tham dự tiệc và cafe cùng vợ chồng HLV Kiatisuk.

Hé lộ loạt ảnh hiếm hoi của nhóc tỳ nhà Công Phượng và Viên Minh - Ảnh 1Hé lộ loạt ảnh hiếm hoi của nhóc tỳ nhà Công Phượng và Viên Minh - Ảnh 2
Huy Toàn và Công Phượng vui đùa bên hai cậu con trai trong dịp về TP.HCM
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Cậu bé Mito cùng bố mẹ dự sinh nhật của vợ HLV Kiatisuk

Công Phượng hiện là một trong những chân sút trẻ có hôn nhân viên mãn khi bà xã giỏi giang, là hậu phương vững chắc cho nam cầu thủ.

 

Tô Ngọc Viên Minh (SN 1993), con gái cựu giám đốc một ngân hàng nổi tiếng chi nhánh tại TP. HCM. Trước đó, cô cũng có thời gian dài du học tại Bỉ. Họ có 6 năm quen biết, tìm hiểu trước khi tính đến chuyện về chung một nhà. Viên Minh xinh đẹp, giỏi giang khi tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Thạc sĩ, khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học RMIT. Cô nàng cũng là người đứng sau cổ vũ khi Công Phượng sang Bỉ thi đấu.

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Công Phượng hiện đã đưa cả gia đình về Việt Nam

Ngày 3/6/2020, đám hỏi của Công Phượng và Viên Minh đã diễn ra tại TP. HCM. Vì người trong cuộc kiên quyết giữ im lặng đến phút cuối nên hình ảnh về họ không nhiều.

Đến tháng 11 cùng năm, cả 2 tổ chức lễ cưới sang trọng tại TP. HCM. Sau đó, hôn lễ của họ còn diễn ra ở 2 nơi nữa là Phú Quốc, Nghệ An. 

 

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng thông báo thông tin chính thức lên chức bố vào tháng 8/2021. Mito sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba và mẹ. Dù vậy dân tình vẫn vẫn khen cậu nhóc có nhiều nét giống mẹ hơn.

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Từ khóa:   Công Phượng Viên Minh cầu thủ Việt Nam

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