Gia thế bạn trai vừa cầu hôn "chân dài" Vietnam's Next Top Model khủng cỡ nào?

Một chân dài nữa của làng mốt Việt sắp sửa lên xe hoa. Thông tin ngay khi chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Lê Thanh Thảo đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc cũng như thông báo tin vui với bạn bè. Người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc được bạn trai cầu hôn trong không gian lãng mạn. "Chuyện tối hôm qua bây giờ mới khoe. Chuẩn bị lấy chồng thôi chị em ơi" - Thanh Thảo bày tỏ sự hạnh phúc.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt sao Việt như Lê Hoàng Phương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hương Ly... đã gửi lời chúc mừng tới người mẫu 9x: "Chúc mừng chị tôi ơi", "Chúc mừng chị"...
Về gia thế của chồng tương lai của nàng mẫu 9X vẫn đang là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ. Lê Thanh Thảo cũng không đề cập hay công khai chuyện đời tư liên quan đến ông xã tương lai với công chúng.
Về chuyện tình cảm, trong quá khứ Lê Thanh Thảo từng có mối tình "đôi đũa lệch" cùng nam diễn viên Trần Xuân Tiến. Cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi vào năm 2016. Hiện tại, Lê Thanh Thảo từng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai nhưng không để lộ rõ diện mạo.
Lê Thanh Thảo dừng chân tại Top 10 cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2012 và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Bước ra từ sau cuộc thi, chân dài tiếp tục tham gia nhiều show diễn thời trang, chụp hình tạp chí... Lê Thanh Thảo cũng góp mặt vào danh sách người mẫu Việt có hoạt động nổi bật tại nước ngoài.
Nhớ lại năm 2021, Lê Thanh Thảo là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên các các diễn đàn mạng xã hội khi cô nàng bất ngờ nhận mình là nạn nhân bị Hoàng Thuỳ "vu oan" trộm chiếc túi hàng hiệu gây xôn xao dư luận trong suốt một khoảng thời gian dài.