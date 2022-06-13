Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam quyết định kết hôn sau hơn một năm tạm hoãn

Tin tức giải trí 13/06/2022 23:54

Sau hơn một năm hoãn do ảnh hưởng của Covid-19, tiền vệ Võ Huy Toàn và Đặng Giáng Quỳnh đã quyết định tổ chức lễ thành hôn tại hai địa điểm Đà Nẵng và Đà Lạt.

Ngày 9/6, tiền vệ Võ Huy Toàn úp mở chuyện "rước nàng về dinh" trên trang cá nhân, gián tiếp thông báo đến bạn bè và người thân về ngày vui của anh và vợ Quỳnh. Sau 2 năm liên tục dời ngày cưới, cả hai sắp chính thức mời mọi người đến Đà Nẵng và Đà Lạt để chung vui.

Trước đó, cầu thủ sinh năm 1993 dự tính làm đám cưới vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến anh lần thứ 2 lùi ngày vui lại. Cô dâu Quỳnh DG và chú rể Huy Toàn đã chụp ảnh cưới trước đó. Hơn nửa năm sau, bộ ảnh cưới này mới có thể công bố.

Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam quyết định kết hôn sau hơn một năm tạm hoãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, thời điểm tổ chức lễ cưới của cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam diễn ra vào đúng thời điểm quãng nghỉ của V-League 2022, do đó nhiều khả năng sẽ có sự xuất hiện của các cầu thủ nổi tiếng, thân thiết với Huy Toàn.

Lễ cưới diễn ra lúc 17h30 ngày 19/6 tại một trung tâm tiệc cưới ở Đà Nẵng. Một tuần sau, sẽ tổ chức tại Đà Lạt quê hương của Huy Toàn.

Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam quyết định kết hôn sau hơn một năm tạm hoãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huy Toàn và Giáng Quỳnh quen nhau đã 5 năm, từ thời anh còn thi đấu cho CLB Đà Nẵng. Hiện tại, cả hai đã có một "nhóc tỳ" đáng yêu, tên ở nhà là "Royce".

Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam quyết định kết hôn sau hơn một năm tạm hoãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tiền vệ sinh năm 1993 định tổ chức lễ cưới sau khi mùa giải V.League 2021 kết thúc. Dù vậy, kế hoạch đã không thành vì dịch bệnh. Võ Huy Toàn hiện đang thi đấu cho CLB TP.HCM. Vợ và con trai cũng đã chuyển vào TP.HCM sống để anh an tâm thi đấu.

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