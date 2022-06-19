Công Vinh bất ngờ bị “réo tên” vào thông tin đang rầm rộ mạng xã hội việc một cầu thủ nổi tiếng bị bắt vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Chiều 18/6, trên mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin một đường dây đánh bạc nghìn tỷ mới bị triệt phá có sự tham gia của một cựu danh thủ nổi tiếng. Dù sau đó chưa hề hé lộ thêm thông tin gì nhưng ngay lập tức, một bộ phận cộng đồng mạng lại bất ngờ “réo tên” Công Vinh ngay bên dưới bài viết. Nói về nguyên nhân réo tên Công Vinh vào ồn ào bởi mở đầu bài báo có đoạn: “Công an TP. Vinh vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến "khủng". Điều đáng nói, trong số 22 đối tượng bị bắt, có một cầu thủ danh tiếng trong làng bóng đá phủi một thời, từng được đào tạo tại Sông Lam Nghệ An là người điều hành đường dây đánh bạc này.

Thông tin chân sút nổi tiếng bị bắt vì điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, nhiều người cũng “lục tìm” thông tin về Công Vinh trước đây và vô tình trùng hợp anh cũng là một trong những tên tuổi bóng đá lừng danh từng trưởng thành tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Không chỉ vậy, trước đó, Công Vinh còn vướng phải bê bối nhận quảng cáo cho ứng dụng liên quan tới cá độ bóng đá. Dù đã lên tiếng đính chính ngay sau đó nhưng Công Vinh vẫn khiến dư luận chỉ trích nặng nề. Công Vinh bất ngờ bị réo tên liên tục dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, được biết, vụ việc này không hề liên quan đến Công Vinh. Theo đó, chân sút được nhắc tới trong đường dây đánh bạc "khủng" này có tên Đặng Hùng Dũng. Đối tượng này còn được gọi là Dũng Verratti, từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghê và được đào tạo tại lò Sông Lam Nghệ An.

Theo tìm hiểu, thông tin trên không liên quan đến Công Vinh mà chỉ là có nhiều thông tin trùng hợp khiến khán giả nhầm lẫn - Ảnh: Internet Đồng thời, Dũng cũng được xác định là một trong những người điều hành đường dây này. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an TP. Vinh củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Phan Tuấn Tài xô đổ kỷ lục 15 năm của Công Vinh, ghi danh trong lịch sử bóng đá Việt Nam Pha lập công của Phan Tuấn Tài vào lưới U23 Thái Lan (2/6/2022) là bàn thắng nhanh nhất lịch sử các đội tuyển Việt Nam được ghi nhận ở giải đấu chính thức.

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