Một hiện tượng mạng muốn trở lại showbiz nhưng chưa kịp làm gì đã bị netizen 'mắng té tát' vì 'ké fame' Công Vinh

Tin tức giải trí 16/09/2021 10:16

Động thái mới nhất của Kenny Sang được cư dân mạng cho rằng anh đang "đu fame" Công Vinh để tìm đường trở lại showbiz.

Trong khuôn khổ vụ việc sao kê tiền từ thiện của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, mới đây nam cầu thủ đã thông báo trên trang cá nhân của mình rằng buổi livestream sao kê sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank. Sau đó, ca sĩ Thủy Tiên cũng đã đăng tải một bài viết khá dài lên Facebook chia sẻ về những lùm xùm bủa vây cô suốt thời gian qua.

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Công Vinh cho biết buổi livestream sao kê sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank - Ảnh: Internet

Ngay dưới bài đăng của Công Vinh, có một gương mặt đã vắng bóng suốt thời gian khá lâu bỗng để lại một bình luận gây chú ý. Người này chính là "hiện tượng mạng Kenny Sang từng "gây sóng gió" trên các diễn đàn Internet đầu những năm 2010.

Cụ thể, Kenny viết: "Mọi người nghĩ sao khi 'chụy 3' trở lại showbiz làm từ thiện và sao kê minh bạch mấy cưng? Ai ủng hộ chị la làng lên mấy cưng".

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Bình luận đáng chú ý của Keny Sang - Ảnh: Chụp màn hình
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Anh chàng sinh năm 1991 là một 'hiện tượng mạng' khá 'tai tiếng' vào những năm đầu 2010 - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bình luận này của anh chàng thu hút nhiều lượt tương tác và phản hồi. Đa số cho rằng Kenny Sang đang tận dụng thời cơ để "ké fame" cầu thủ nổi tiếng xứ Nghệ để tìm đường trở lại Showbiz.

Kenny Sang sinh năm 1991, tên thật là Nguyễn Thành Sang. Bắt đầu từ năm 2014, anh chàng này trở thành một "hiện tượng mạng" khi gương mặt anh xuất hiện khắp các diễn đàn Internet với những phát ngôn gây sốc như tự nhận mình "đẹp trai nhất Việt Nam", khoe khoang về tài bạc, tài sản,...

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Kenny Sang từng nhận mình là người 'đẹp trai nhất Việt Nam' - Ảnh: FBNV
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Năm 2018, anh chàng từng tham gia vài cuộc thi truyền hình nhưng không gây được tiếng vang lớn - Ảnh: Internet

Vào năm 2018, Kenny Sang tham gia các chương trình như Thách Thức Danh Hài, The Face như không gây được tiếng vang vì bị loại khá sớm. Trong một bài phỏng vấn năm 2019, Kenny Sang cho biết anh chỉ mong có một cuộc sống bình thường bên gia đình, bản thân anh không mong muốn được làm người nổi tiếng thêm một lần nào nữa, kể từ đó tên tuổi anh chàng mất hút khỏi showbiz Việt.

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Từ khóa:   Kenny Sang Công Vinh - Thuỷ Tiên Công Vinh sao kê

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