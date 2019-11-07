Ca sĩ Nguyên Vũ chi tiền tỷ cho dự án '1 tháng 1 MV'

Tin tức giải trí 07/11/2019 17:04

Ngày 6/11 vừa qua, ca sĩ Nguyên Vũ đã tổ chức buổi công bố dự án “1 tháng 1 MV” của mình. Trong dự án lần này khán giả sẽ thấy sự trở lại của chàng ca sĩ đình đám một thời.

Nhiều bước ngoặt lớn được mở ra như đầu tư khủng tiền tỷ, làm việc với toàn bộ ekip nước ngoài, sử dụng siêu xe độc nhất ở Việt Nam. Nguyên Vũ chính thức trở lại đường đua Vbiz sắp tới. 

Dự án lần này của anh được diễn ra trong bao lâu và như thế nào?

- Dự án lần này sẽ diễn ra trong cuối năm 2019 và xuyên suốt năm 2020. Không những mỗi tháng ra 1 MV mà Nguyên Vũ còn thực hiện 400 tập phim truyền hình và những mini show khác cũng như để duy trì kênh Youtube Nguyên Vũ official của mình.

Ca sĩ Nguyên Vũ chi tiền tỷ cho dự án '1 tháng 1 MV' - Ảnh 1
Nguyên Vũ tại buổi họp báo

Một tháng 1 MV có gây cho anh những áp lực, khó khăn gì không?

- Có rất nhiều khó khăn, nếu như không có tài chính dồi dào, nếu không có số tiền khủng thì không thể thực hiện những MV lần này. Bởi vì đây là những MV không chỉ là ekip Việt Nam mà Vũ còn bắt tay với ekip người nước ngoài như Canada, Mỹ làm đạo diễn cũng như sản xuất cho loạt MV này. Nguyên Vũ đã làm việc cật lực suốt 3 năm qua để đủ tiền thực hiện cho dự án lần này.

Một tháng 1 MV liệu có phải là lời khiêu chiến với các ca sĩ trẻ hiện giờ không?

- Đó không phải là lời khiêu chiến. Mà đó gần như là một lời thách thức. Có nhiều ca sĩ muốn dồn lại vài tỷ để thực hiện 1 MV. Nhưng Nguyên Vũ sẽ chia nhỏ nó ra, mỗi lần 1 tỷ, 2 tỷ chẳng hạn để làm nhiều MV hơn trong 1 năm như vậy. Trước đây cũng có ca sĩ ra một tháng 1 album. Nguyên Vũ thì mỗi tháng 1 MV nhưng là MV có sự đầu tư bài bản, có dồn chất xám, công sức, tiền bạc vào. 

Ra MV liên tục như vậy anh có sợ khán giả không tiếp nhận kịp không?

- Fan và khán giả của Nguyên Vũ rất muốn Vũ tập trung vào âm nhạc nhưng thời gian qua Vũ đã để lại nhiều thiếu sót cho âm nhạc. Fan cứ bảo Vũ ra thật nhiều bài hát đi, lâu quá rồi, các bài cũ hát hoài rồi. Nên đây Vũ xem là một sự bù đắp, một sự báo đáp cho fan của mình.

Có điều gì lạ trong các MV lần này?

- Có rất nhiều điều thú vị, chẳng hạn như MV sắp tới Vũ hoá thân thành một du học sinh. Ở cái tuổi mà người ta gọi là U50 như Vũ mà hoá thân thành một du học sinh trẻ trung, năng động như vậy là rất khó khăn. Nhưng mà Vũ cũng đã rất cố gắng để làm điều đó.

Ca sĩ Nguyên Vũ chi tiền tỷ cho dự án '1 tháng 1 MV' - Ảnh 2
Nguyên Vũ trả lời phỏng vấn

Được biết MV lần này có một chiếc siêu xe tiền tỷ, anh hãy chia sẻ về nó được không?

- Đối với Vũ đó là một sự đầu tư nghiêm túc. Trong MV Bóng đêm sẽ có một chiếc siêu xe. Mà nếu như không phải Nguyên Vũ thì sẽ không ai để cho người ta ngồi lên chiếc siêu xe trị giá 30 tỷ của mình. Không ai để cho người khác diễn xuất, ngồi lên, chà lết lên nóc siêu xe đâu, chỉ vì là Vũ nên điều đó mới xảy ra.

Cơ duyên nào đưa anh đến với ekip nước ngoài?

- Khi nghĩ đến ekip nước ngoài Vũ luôn nhớ đến sự thành công của một đàn em, mà sự kết hợp với ekip nước ngoài đó của em ấy đã để lại thành công vang dội. Một bạn ca sĩ trẻ nổi đình đám và một sự kết hợp chỉn chu đến mức người khác phải nhìn vào để học hỏi. Đó là ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Và may mắn là Vũ có những người bạn, người em, người anh là đạo diễn, sản xuất là người nước ngoài để dẫn lối Vũ đến với những ekip Canada này. Thời đại 4.0 đã phát triển rồi vì vậy những người ca sĩ như đi trước như Vũ nếu không chịu thay đổi, nếu không đổi mới và cố gắng thì sẽ bị thụt lùi. Và những người ca sĩ trẻ như vậy khiến cho Vũ nghĩ mình không được dậm chân tại chỗ.

Ca sĩ Nguyên Vũ chi tiền tỷ cho dự án '1 tháng 1 MV' - Ảnh 3
Một cảnh quay của Nguyên Vũ trong MV

Anh có tin những MV lần này sẽ có lượt view khủng như Sơn Tùng?

- Không bao giờ tự tin cho điều đó cả. Bởi vì mỗi thời đại mỗi khác nhau. Vũ cứ nhìn đường đi của mình rồi cố gắng bước đi. Chứ không thể cứ nhìn vào một cái bóng ai đó rồi làm rồi không đạt được thì lại buồn. Một người ca sĩ bản lĩnh không thể để mình như vậy.

Tổng chi phí cho toàn bộ dự án lần này là bao nhiêu?

- Vũ không thể nói con số cụ thể. Chỉ có thể nói là tiền tỷ mới có thể làm được. Bởi vì mỗi MV có con số ít nhiều khác nhau. Nhưng con số tổng thể là một con số khủng. 

Được biết, toàn bộ hàng chục tỷ để thực hiện dự án lần này của Nguyên Vũ do chính anh bỏ tiền túi ra. Đây là lời cảm ơn, tri ân khán giả và cũng chính là lời thách thức đến các tân binh Vbiz hiện giờ. Nguyên Vũ đã trở lại và hy vọng độ lợi hại sẽ hơn xưa. 

Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, Ngọc Lan stress đến mức vừa khóc vừa lái xe trong đêm

Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, Ngọc Lan stress đến mức vừa khóc vừa lái xe trong đêm

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về việc bị stress vì công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Nguyên Vũ 1 tháng 1 MV Nguyên Vũ

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh