Ca sĩ Nguyên Vũ chi tiền tỷ cho dự án '1 tháng 1 MV'

Dự án lần này của anh được diễn ra trong bao lâu và như thế nào?

Nhiều bước ngoặt lớn được mở ra như đầu tư khủng tiền tỷ, làm việc với toàn bộ ekip nước ngoài, sử dụng siêu xe độc nhất ở Việt Nam. Nguyên Vũ chính thức trở lại đường đua Vbiz sắp tới.

Một tháng 1 MV có gây cho anh những áp lực, khó khăn gì không?

- Dự án lần này sẽ diễn ra trong cuối năm 2019 và xuyên suốt năm 2020. Không những mỗi tháng ra 1 MV mà Nguyên Vũ còn thực hiện 400 tập phim truyền hình và những mini show khác cũng như để duy trì kênh Youtube Nguyên Vũ official của mình.

- Có rất nhiều khó khăn, nếu như không có tài chính dồi dào, nếu không có số tiền khủng thì không thể thực hiện những MV lần này. Bởi vì đây là những MV không chỉ là ekip Việt Nam mà Vũ còn bắt tay với ekip người nước ngoài như Canada, Mỹ làm đạo diễn cũng như sản xuất cho loạt MV này. Nguyên Vũ đã làm việc cật lực suốt 3 năm qua để đủ tiền thực hiện cho dự án lần này.

Một tháng 1 MV liệu có phải là lời khiêu chiến với các ca sĩ trẻ hiện giờ không?

- Đó không phải là lời khiêu chiến. Mà đó gần như là một lời thách thức. Có nhiều ca sĩ muốn dồn lại vài tỷ để thực hiện 1 MV. Nhưng Nguyên Vũ sẽ chia nhỏ nó ra, mỗi lần 1 tỷ, 2 tỷ chẳng hạn để làm nhiều MV hơn trong 1 năm như vậy. Trước đây cũng có ca sĩ ra một tháng 1 album. Nguyên Vũ thì mỗi tháng 1 MV nhưng là MV có sự đầu tư bài bản, có dồn chất xám, công sức, tiền bạc vào.

Ra MV liên tục như vậy anh có sợ khán giả không tiếp nhận kịp không?

- Fan và khán giả của Nguyên Vũ rất muốn Vũ tập trung vào âm nhạc nhưng thời gian qua Vũ đã để lại nhiều thiếu sót cho âm nhạc. Fan cứ bảo Vũ ra thật nhiều bài hát đi, lâu quá rồi, các bài cũ hát hoài rồi. Nên đây Vũ xem là một sự bù đắp, một sự báo đáp cho fan của mình.

Có điều gì lạ trong các MV lần này?

- Có rất nhiều điều thú vị, chẳng hạn như MV sắp tới Vũ hoá thân thành một du học sinh. Ở cái tuổi mà người ta gọi là U50 như Vũ mà hoá thân thành một du học sinh trẻ trung, năng động như vậy là rất khó khăn. Nhưng mà Vũ cũng đã rất cố gắng để làm điều đó.

Nguyên Vũ trả lời phỏng vấn

Được biết MV lần này có một chiếc siêu xe tiền tỷ, anh hãy chia sẻ về nó được không?

- Đối với Vũ đó là một sự đầu tư nghiêm túc. Trong MV Bóng đêm sẽ có một chiếc siêu xe. Mà nếu như không phải Nguyên Vũ thì sẽ không ai để cho người ta ngồi lên chiếc siêu xe trị giá 30 tỷ của mình. Không ai để cho người khác diễn xuất, ngồi lên, chà lết lên nóc siêu xe đâu, chỉ vì là Vũ nên điều đó mới xảy ra.

Cơ duyên nào đưa anh đến với ekip nước ngoài?

- Khi nghĩ đến ekip nước ngoài Vũ luôn nhớ đến sự thành công của một đàn em, mà sự kết hợp với ekip nước ngoài đó của em ấy đã để lại thành công vang dội. Một bạn ca sĩ trẻ nổi đình đám và một sự kết hợp chỉn chu đến mức người khác phải nhìn vào để học hỏi. Đó là ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Và may mắn là Vũ có những người bạn, người em, người anh là đạo diễn, sản xuất là người nước ngoài để dẫn lối Vũ đến với những ekip Canada này. Thời đại 4.0 đã phát triển rồi vì vậy những người ca sĩ như đi trước như Vũ nếu không chịu thay đổi, nếu không đổi mới và cố gắng thì sẽ bị thụt lùi. Và những người ca sĩ trẻ như vậy khiến cho Vũ nghĩ mình không được dậm chân tại chỗ.

Một cảnh quay của Nguyên Vũ trong MV

Anh có tin những MV lần này sẽ có lượt view khủng như Sơn Tùng?

- Không bao giờ tự tin cho điều đó cả. Bởi vì mỗi thời đại mỗi khác nhau. Vũ cứ nhìn đường đi của mình rồi cố gắng bước đi. Chứ không thể cứ nhìn vào một cái bóng ai đó rồi làm rồi không đạt được thì lại buồn. Một người ca sĩ bản lĩnh không thể để mình như vậy.

Tổng chi phí cho toàn bộ dự án lần này là bao nhiêu?

- Vũ không thể nói con số cụ thể. Chỉ có thể nói là tiền tỷ mới có thể làm được. Bởi vì mỗi MV có con số ít nhiều khác nhau. Nhưng con số tổng thể là một con số khủng.

Được biết, toàn bộ hàng chục tỷ để thực hiện dự án lần này của Nguyên Vũ do chính anh bỏ tiền túi ra. Đây là lời cảm ơn, tri ân khán giả và cũng chính là lời thách thức đến các tân binh Vbiz hiện giờ. Nguyên Vũ đã trở lại và hy vọng độ lợi hại sẽ hơn xưa.