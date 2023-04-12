Ái nữ Hồ Ngọc Hà chuẩn con nhà người ta: hành động tuy nhỏ nhưng khiến mẹ 'mát lòng mát dạ'

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Lisa - con gái cưng của Hồ Ngọc Hà lại khiến mẹ 'nở mày nở mặt', ai cũng ghen tị không ngớt.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là cặp đôi được nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ vì có một tổ ấm viên mãn nhất nhì làng giải trí Việt. Hồ Ngọc Hà -Kim Lý là cặp đôi được nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ. Ảnh: Internet Mới đây nhất, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Lisa và mẹ tương tác cực thân mật trên ống kính, kèm theo đó là dòng trạng thái "Lisa chia sẻ nước dừa với mẹ", trong thời gian ngắn đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và thu về lượt tương tác 'cực cao' từ đông đảo khán giả hâm mộ.

Ái nữ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ 'phát hờn'. Ảnh: cắt từ clip Trong đoạn clip, Hồ Ngọc Hà và con gái đang cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cuối tuần bằng hoạt động bơi lội. Sau một lúc lâu, nữ ca sĩ đã bế con gái ngồi lên thành hồ và cho ái nữ giải khát bằng nước dừa. Tại đây, Lisa ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi có hành động đẩy ống hút về phía mẹ, nhường cho nữ ca sĩ uống trước. Đợi mẹ uống xong, cô bé mới chậm rã cầm ống hút đưa vào miệng và từ tốn nhấp từng ngụm. Lisa từ tốn uống nước dừa khi mẹ cô bé uống xong. Ảnh: cắt từ clip Khi đoạn video được lan truyền rộng rãi, netizen đã không nén nổi vẻ khoái chí, thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ và xúc động được sự lễ phép, hiếu thảo của Lisa dành cho mẹ. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn không quên dành lời khen cho cách dạy con khéo léo mà ít ai làm được của Hồ Ngọc Hà.

Cách đây không lâu, Lisa cũng khiến cộng đồng mạng nháo nhào vì khoảnh khắc ái nữ cắm hoa tặng mẹ và hát cùng mẹ bài hát tiếng anh. Ai cũng bất ngờ vì sự lanh lợi, giọng hát đáng yêu và thể hiện lời bài hát cực trôi chảy của cô bé. Lisa lanh lợi cắm hoa tặng mẹ. Ảnh: cắt từ clip Không chỉ vậy, ái nữ Hồ Ngọc Hà còn nhiều lần khiến cộng đồng mạng 'ghen tị' khi khéo léo khoe đôi chân dài 'khi chỉ mới 2 tuổi. Ai cũng nhận ra Lisa thừa hưởng nhiều ưu điểm từ mẹ, đặc biệt là đôi chân, nhan sắc và thần thái không thua kém bất cứ người mẫu nhí nào.

Lisa khéo léo khoe đôi chân dài khi chỉ mới 2 tuổi. Ảnh: Internet Không thua kém cha mẹ, ái nữ Hồ Ngọc Hà cũng sỡ hữu riêng cho mình lượng người hâm mộ hùng hậu trên các nền tảng mạng. Những khoảnh khắc đáng yêu, cùng với nét 'xuất thần' của Lisa luôn nhận về lượt tương tác 'khủng'. Lisa cũng sỡ hữu riêng cho mình lượng người hâm mộ hùng hậu trên các nền tảng mạng. Ảnh: Internet Đối với Hồ Ngọc Hà và chồng, các con luôn là nguồn động lực giúp cả hai phát triển trên con đường sự nghiệp. Mặc dù đôi lúc lịch trình bận rộn nhưng vợ chồng nữ ca sĩ luôn dành nhiều thời gian và hỗ trợ nhau hết mình trong việc chăm sóc và dạy dỗ con, nhìn con lớn lên từng ngày. Hồ Ngọc Hà - Kim Lý và các con. Ảnh: Internet

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