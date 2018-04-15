Chiếc ô tô mang biển hiệu Santafe chạy trên đường Phương Mai đến đoạn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thì bất ngờ mất lái, gây tai nạn liên hoàn khiến một bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.
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Vào khoảng 11 giờ ngày hôm nay (15/4), chiếc ô tô có nhãn hiệu Santafe mang biển số 30E- 295.92, chạy đến đoạn đường trên bỗng dưng mất lái, liên tục đâm vào 2 chiếc ô tô và 3 chiếc xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại, bung túi khí khi đâm vào một chiếc xe bán hoa quả.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến bé gái 8 tuổi đi cùng người thân trên chiếc xe máy có biển số 29E1-031.11 tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 6 người khác bị thương.
Những người có mặt tại hiện trường cho biết, các phương tiện trong vụ tai nạn đều bị nát bét, nhiều mảnh vỡ từ xe và đồ đạc của nạn nhân rơi khắp nơi.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực này khiến nhiều người bất ngờ vì bình thường các phương tiện di chuyển qua cổng bệnh viện đều đi với tốc độ rất chậm.