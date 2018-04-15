Vào khoảng 11 giờ ngày hôm nay (15/4), chiếc ô tô có nhãn hiệu Santafe mang biển số 30E- 295.92, chạy đến đoạn đường trên bỗng dưng mất lái, liên tục đâm vào 2 chiếc ô tô và 3 chiếc xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại, bung túi khí khi đâm vào một chiếc xe bán hoa quả.

Vụ tai nạn khiến người dân sống gần khu vực này vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Internet

Tai nạn khiến 3 chiếc ô tô và 3 chiếc xe máy nát bét - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến bé gái 8 tuổi đi cùng người thân trên chiếc xe máy có biển số 29E1-031.11 tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 6 người khác bị thương.