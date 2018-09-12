Trong suốt 2 tháng sau khi giết người cướp tài sản và bỏ lại thi thể trong căn nhà, Lương Văn Dư vẫn bình thản như không có gì xảy ra, đều đặn cập nhật những dòng trạng thái, hình ảnh về cuộc sống thường ngày lên Facebook.
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Giết người vì mâu thuẫn nợ nần
Những ngày gần đây, vụ việc phát hiện thi thể đang phân hủy, không thể nhận dạng tại căn nhà thuộc phố Chiền (phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi, bán hàng ở hội chợ). Tại thời điểm phát hiện thi thể, chiếc xe máy Exciter của nạn nhân biến mất. Cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của hung thủ là giết người cướp tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Lương Văn Dư (20 tuổi, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), không có việc làm ổn định. Rạng sáng 11/9, các trinh sát đã bắt được Dư khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Vị Xuyên.
Bước đầu, Dư khai quen với Hòa trong quá trình bán hàng rong ở các hội chợ. Khoảng 20 giờ ngày 7/7, cả hai về nhà Hòa ở phố Chiền.
Tại đây, Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền trả nên cả hai xảy ra xô xát. Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ đánh vào đầu Hòa khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay của Hòa lại, lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6 plus và chiếc xe máy Exciter rồi bỏ trốn. Đối tượng mạng tang vật đi bán ở tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên được 27,5 triệu đồng.
Bình thản "sống ảo" sau khi giết người
Trong suốt 2 tháng sau khi giết người cướp tài sản và bỏ lại thi thể trong căn nhà, Lương Văn Dư vẫn bình thản như không có gì xảy ra, đều đặn cập nhật những dòng trạng thái, hình ảnh về cuộc sống thường ngày lên Facebook.
Ngày 25/8, Dư không ngại khoe cả xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng lên Facebook. Đây được cho là số tiền Dư bán xe và điện thoại của anh Hòa đã cướp được trước đó. Trước khi bị bắt khoảng 10 ngày, nghi phạm vẫn vui vẻ cập nhật những hình ảnh đi chơi vui vẻ với bạn bè. Hành động giết người dã man, thái độ bình thản sau khi gây án của nam thanh niên này khiến dư luận không khỏi rùng mình, phẫn nộ.
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Dư về tội Giết người, cướp tài sản.
Như đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể đã phân hủy không rõ danh tính.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ ngôi nhà nơi phát hiện xác chết là bà T. (SN 1963), đã vào TP. Vũng Tàu sinh sống nhiều năm nay.
Bà T. có hai người con, trong đó có một con trai tên Nguyễn Văn Hòa (SN 1993), thường đi bán hàng ở hội chợ, đã mất tích khoảng 2 tháng nay.
Về ngôi nhà trên, bà T. cho chị L.T.T.Hiền thuê một phần để kinh doanh, một phần dành làm buồng ngủ cho anh Hòa.
Thấy anh Hòa đi mãi không về, chị Hiền đã nhờ thợ sửa khóa đến phá khóa buồng ngủ của anh Hòa để cất chiếc xe máy Exciter đi, không ngờ phát hiện tử thi nên lập tức báo công an.