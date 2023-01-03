Vụ bé gái 6 tuổi ở Bình Chánh mất tích khi chơi gần nhà: Phát hiện thêm bé gái 11 tuổi đi cùng, 5 ngày vẫn bặt vô âm tín

Tin nóng 03/01/2023 13:11

Hai bé gái chơi với nhau ở gần nhà ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM rồi đi đâu không rõ.

Liên quan vụ bé gái Nguyễn Bảo Như (6 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi đi chơi gần nhà, theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 3/1, Công an H. Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, xác minh vụ việc hai bé gái được hai gia đình trình báo mất tích nhiều ngày qua trên địa bàn.

Cụ thể, bé Nguyễn Bảo Như là con chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang) và bé Trần Bích L. (11 tuổi) cùng mất tích khi chơi gần nhà. Được biết, cả 2 gia đình hiện đang thuê trọ tại ấp 4, xã Bình Chánh, H. Bình Chánh.

Vụ bé gái 6 tuổi ở Bình Chánh mất tích khi chơi gần nhà: Phát hiện thêm bé gái 11 tuổi đi cùng, 5 ngày vẫn bặt vô âm tín - Ảnh 1
Bé gái mất tích đã được gia đình trình báo với Công an - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, chị Nguyễn Thanh Thúy cho biết, trưa 28/12/2022, con gái của chị cùng vài bé nhỏ khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nhà khoảng 50 mét để vui chơi.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày (28/12/2022), không thấy con về, chị Thúy ra tìm nhưng không có. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy bé, nên trình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp.

Một số người dân sống gần đó cho hay thấy bé Như đi cùng với bé L. (nói trên) nhưng không rõ đi đâu. “Bé L. có hỏi một người buôn bán gần chợ đường ra Hà Nội để thăm bạn. Bé L. có mang theo điện thoại nhưng hiện tại không thể gọi được” - chị Thúy nói.

Gia đình của bé L. sau đó cũng trình báo công an về việc hiện đã mất liên lạc với bé. Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh, tìm kiếm ở khu vực hai bé gái đến chơi nhưng hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể. Công an đang xác minh các thông tin liên quan từ người nhà cũng như người dân cung cấp để tìm hai bé.

Vụ bé gái 6 tuổi ở Bình Chánh mất tích khi chơi gần nhà: Phát hiện thêm bé gái 11 tuổi đi cùng, 5 ngày vẫn bặt vô âm tín - Ảnh 2
Khu vực bé gái chơi cùng bạn và sau đó mất tích bí ẩn - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Mới đây, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang, mẹ bé Bảo Như) cho biết đã năm ngày trôi qua nhưng con gái vẫn bặt vô âm tín. Việc con gái mất tích khiến chị Thúy mất ăn mất ngủ, bỏ cả công việc chạy khắp nơi tìm con. Riêng gia đình của bé Bích L. sau đó cũng trình báo công an về việc con mình hiện đã mất hoàn toàn liên lạc, không rõ đi đâu.

Phía Công an xã Bình Chánh cho biết hồ sơ đã được chuyển lên Công an huyện Bình Chánh thụ lý theo thẩm quyền.

Công an đã tìm kiếm ở khu vực hai bé gái hay chơi và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể.

TP.HCM: Bé gái 6 tuổi đã mất tích 2 ngày sau khi chơi gần nhà, người mẹ ráo riết đăng tin tìm con

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Trưa 28/12, con gái của chị là N.B.N. (6 tuổi) cùng vài cháu bé khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nơi chị thuê trọ khoảng vài chục mét chơi. 

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