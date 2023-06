Liên quan vụ bé gái Nguyễn Bảo Như (6 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi đi chơi gần nhà, theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 3/1, Công an H. Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, xác minh vụ việc hai bé gái được hai gia đình trình báo mất tích nhiều ngày qua trên địa bàn.

Bé gái mất tích đã được gia đình trình báo với Công an - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Một số người dân sống gần đó cho hay thấy bé Như đi cùng với bé L. (nói trên) nhưng không rõ đi đâu. “Bé L. có hỏi một người buôn bán gần chợ đường ra Hà Nội để thăm bạn. Bé L. có mang theo điện thoại nhưng hiện tại không thể gọi được” - chị Thúy nói.

Gia đình của bé L. sau đó cũng trình báo công an về việc hiện đã mất liên lạc với bé. Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh, tìm kiếm ở khu vực hai bé gái đến chơi nhưng hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể. Công an đang xác minh các thông tin liên quan từ người nhà cũng như người dân cung cấp để tìm hai bé.

Khu vực bé gái chơi cùng bạn và sau đó mất tích bí ẩn - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Mới đây, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang, mẹ bé Bảo Như) cho biết đã năm ngày trôi qua nhưng con gái vẫn bặt vô âm tín. Việc con gái mất tích khiến chị Thúy mất ăn mất ngủ, bỏ cả công việc chạy khắp nơi tìm con. Riêng gia đình của bé Bích L. sau đó cũng trình báo công an về việc con mình hiện đã mất hoàn toàn liên lạc, không rõ đi đâu.

Phía Công an xã Bình Chánh cho biết hồ sơ đã được chuyển lên Công an huyện Bình Chánh thụ lý theo thẩm quyền.

Công an đã tìm kiếm ở khu vực hai bé gái hay chơi và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể.