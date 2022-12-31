Trưa 28/12, con gái của chị là N.B.N. (6 tuổi) cùng vài cháu bé khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nơi chị thuê trọ khoảng vài chục mét chơi.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 30/12, chị Nguyễn Thanh Thúy cho biết trưa 28/12, con gái của chị là N.B.N. (6 tuổi) cùng vài cháu bé khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nơi chị thuê trọ khoảng vài chục mét chơi.

Đến hơn 14h cùng ngày, không thấy con về, chị Thúy ra tìm nhưng không thấy đâu. Sau đó, người trong gia đình cũng đi tìm bé N. nhiều nơi nhưng không được, nên đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Gia đình chị Thúy đã dán tờ rơi tìm bé N., đồng thời nhờ người quen đăng thông tin trên mạng tìm bé, nhưng vẫn chưa có thông tin gì nên rất lo lắng



Gia đình chị Thúy đăng thông tin tìm bé Bảo Như - Ảnh: báo Thanh Niên

Liên quan đến vụ mất tích trên, theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 30/12, Công an xã Bình Chánh (H. Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ bé gái 6 tuổi mất tích xảy ra trên địa bàn. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét, làm rõ.

“Mấy ngày nay người trong gia đình bỏ cả công việc làm đi tìm. Tôi chạy qua các quận trung tâm thành phố tìm cũng không thấy, nên lo lắm” - chị Thúy buồn rầu nói.

Cũng theo chị Thúy, ngay trong chiều 30/12, gia đình nhận được thông tin từ một người dân cho biết, hôm 28/12, người này có thấy bé Như chơi tại khu vực gần chợ Bình Chánh. Bé được một người đưa lên xe ô tô chở đi đâu không rõ. Gia đình chị Thúy đang xác minh thêm thông tin này, trước khi cung cấp cho cơ quan công an.

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