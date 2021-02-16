TP.HCM: Chọn khung giờ dạy online phù hợp cho học sinh tiểu học

Tin nóng 16/02/2021 08:15

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau Tết, các trường tiểu học có thể chủ động chọn hoặc phối hợp nhiều phương pháp dạy học online, nhưng cần phải chú ý lựa chọn khung giờ phù hợp, không gây khó khăn cho học sinh.

Ngày 15/2, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi các đơn vị trực thuộc văn bản hướng dẫn dạy học qua Internet đối với các cơ sở giáo dục tiểu học trong thời gian học sinh ngừng đến trường. 

Theo văn bản trên, hiệu trưởng các trường tiểu học sẽ chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet tập trung cho các môn học sau: đối với khối lớp 1,2,3 sẽ tập trung dạy môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ; với khối lớp 4 và 5: sẽ tập trung dạy môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ, khoa học, lịch sử và địa lý. Ngoài ra, sở cũng khuyến khích các trường có điều kiện thì dạy học qua Internet tất cả các môn học trong chương trình. 

day hoc online 1
 Sau Tết, học sinh tiểu học TP.HCM sẽ thực hiện việc học online - Ảnh minh họa: Phunuonline

Cụ thể, các trường tiểu học có thể dạy học online bằng những cách như xây dựng video clip bài giảng rồi đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường để học sinh học tập; trao đổi - giải đáp thắc mắc qua Facebook, Zalo, Viber...

Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể của nhà trường và gia đình học sinh, Sở GD-ĐT TP hướng dẫn các trường tiểu học có thể xây dựng, thiết kế các hoạt động - hệ thống bài tập qua tin nhắn, thư điện tử, in sao trên giấy rồi gửi đến cho phụ huynh.

Sở đặc biệt lưu ý các đơn vị trực thuộc cần lựa chọn khung giờ phù hợp với học sinh tiểu học, tránh gây khó khăn cho các em. Mục tiêu của việc học hiện tại là các em có thể nắm bắt và hiểu được kiến thức giáo viên truyền tải. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh vào cuối năm học sở sẽ có hướng dẫn sau.

 TP.HCM: Chọn khung giờ dạy online phù hợp cho học sinh tiểu học - Ảnh 2 

Thanh niên nghi nhiễm Covid-19 khi nằm bệnh viện vùng Tây Nguyên bị xử phạt vì không thực hiện cách ly COVID-19

Thanh niên nghi nhiễm Covid-19 khi nằm bệnh viện vùng Tây Nguyên bị xử phạt vì không thực hiện cách ly COVID-19

Ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ xử phạt hành chính đối với hai thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Một trong hai người là thanh niên bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 được công bố hôm 14/2.

Xem thêm
Từ khóa:   học trực tuyến Covid-19 TP.HCM học online

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào