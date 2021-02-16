TP.HCM: Chọn khung giờ dạy online phù hợp cho học sinh tiểu học

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau Tết, các trường tiểu học có thể chủ động chọn hoặc phối hợp nhiều phương pháp dạy học online, nhưng cần phải chú ý lựa chọn khung giờ phù hợp, không gây khó khăn cho học sinh.

Ngày 15/2, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi các đơn vị trực thuộc văn bản hướng dẫn dạy học qua Internet đối với các cơ sở giáo dục tiểu học trong thời gian học sinh ngừng đến trường.

Theo văn bản trên, hiệu trưởng các trường tiểu học sẽ chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet tập trung cho các môn học sau: đối với khối lớp 1,2,3 sẽ tập trung dạy môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ; với khối lớp 4 và 5: sẽ tập trung dạy môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ, khoa học, lịch sử và địa lý. Ngoài ra, sở cũng khuyến khích các trường có điều kiện thì dạy học qua Internet tất cả các môn học trong chương trình.

Sau Tết, học sinh tiểu học TP.HCM sẽ thực hiện việc học online - Ảnh minh họa: Phunuonline

Cụ thể, các trường tiểu học có thể dạy học online bằng những cách như xây dựng video clip bài giảng rồi đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường để học sinh học tập; trao đổi - giải đáp thắc mắc qua Facebook, Zalo, Viber...

Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể của nhà trường và gia đình học sinh, Sở GD-ĐT TP hướng dẫn các trường tiểu học có thể xây dựng, thiết kế các hoạt động - hệ thống bài tập qua tin nhắn, thư điện tử, in sao trên giấy rồi gửi đến cho phụ huynh.

Sở đặc biệt lưu ý các đơn vị trực thuộc cần lựa chọn khung giờ phù hợp với học sinh tiểu học, tránh gây khó khăn cho các em. Mục tiêu của việc học hiện tại là các em có thể nắm bắt và hiểu được kiến thức giáo viên truyền tải. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh vào cuối năm học sở sẽ có hướng dẫn sau.

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