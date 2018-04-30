Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể người phụ nữ lái đò mất tích đã được các cơ quan chức năng tìm thấy.

Sáng nay (30/4), Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã tìm thấy thi thể người phụ nữ lái đò khoảng 42 tuổi tại đoạn sông qua phường Tân Long.

Cảnh sát phát hiện một chiếc áo dính đầy máu tại hiện trường - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ cảnh sát điều tra, nạn nhân đã bị mất một số tiền, vàng có giá trị lên đến 60 triệu đồng. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể bị kẻ xấu giết nhằm mục đích cướp tài sản.

Như thông tin trước đó đã đăng tải, vào ngày 28/4 người làm công cho bè cá ở phường Tân Long nhìn thấy chiếc đò nạn nhân thường lái bất ngờ trôi dạt trên sông Tiền. Mọi người đã kéo chiếc đò lại, neo vào bè cá và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Con dao được cho là hung khí dùng để giết nạn nhân - Ảnh Internet

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều vết máu, nhiều đồ vật bị xáo trộn và có một con dao trên đò.

Được biết, nạn nhân và chồng đã ly dị, hằng ngày lái đò đưa khách du lịch tham quan trên sông Tiền.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Cô lái đò mất tích, trên đò nhiều vết máu Hôm nay (29/4), Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tiến hành điều tra vụ một phụ nữ lái đò mất tích, chiếc đò trôi trên sông Tiền có nhiều nghi vấn.

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