Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 25/4, cụ N.T.T (sinh năm 1946, ngụ xã Quế Long, huyện Quế Sơn) điều khiển xe đạp trên đường ở xã Quế Long thì bị một thiếu niên chạy xe máy cùng chiều áp sát, giật túi ni lông bà để trong giỏ xe.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (29/4), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Lê Công Hiếu (sinh năm 2003, ngụ thôn Lãnh An, xã Quế Long) để điều tra hành vi cướp giật tài sản người đi đường.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Quế Sơn xác định Lê Công Hiếu chính là đối tượng gây ra vụ cướp trên. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, bên trong túi ni lông có 332.000 đồng, một chiếc điện thoại di động và toàn bộ giấy tờ tùy thân của cụ.

Trước đó, một thiếu niên 15 tuổi gây ra vụ cướp tài sản ở TP.HCM gây xôn xao dư luận cả nước.

Vào ngày 19/4, Trần Anh Phú (15 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Bình Thạnh) bị gia đình mắng nên mang theo quần áo, một con dao và 50.000 đồng bỏ nhà ra đi.

Đến ngày 22/4, sau khi tiêu hết số tiền trên người Phú nảy sinh ý định cướp xe taxi để có tiền tiêu xài. Sau đó, Phú ghé vào tiệm tạp hóa ở phường 19, quận Bình Thạnh để mua một sợi dây dù dài 1,5m để siết cổ tài xế taxi.

Sau khi xài hết tiền mang theo, Phú nảy sinh ý định cướp taxi để có tiền tiêu xài - Ảnh: Internet

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 23/4, Phú đi trên đường Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh thì phát hiện chiếc ô tô mang biển số 51F-777.08 do anh Trương Văn Thanh (50 tuổi, ngụ quận 4, là tài xế hãng Vinasun) điều khiển. Ngay sau đó, Phú vẫy xe yêu cầu anh Thanh chở về quận 2.

Lúc xe chạy đến một căn nhà ở phường Bình An, quận 2, Phú yêu cầu tài xế dừng xe lại rồi dùng dây dù đã chuẩn bị trước vòng qua cổ tài xế thì bị phát hiện. Vừa chống trả, anh Thanh vừa hô hoán người dân đến giúp đỡ, khống chế Phú đưa đến cơ quan công an.

Hiệ Phú đang bị Công an quận 2 (TP.HCM) tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.