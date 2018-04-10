Bị mẹ kế ép uống rượu pha thuốc diệt cỏ, bé T. đã tử vong thương tâm sau vài giờ cấp cứu tại trạm y tế.

Sáng nay (10/4), Ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) xác nhận đối tượng Lò Thị Pưng (sinh năm 1987, cư ngụ tại bản Ít Ta Bót) đã bị Công an huyện Quỳnh Nhai tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/4, trạm y tế xã Chiềng Khay tiếp nhận trường hợp bé L.V.T (sinh năm 2012, cư ngụ bản Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay) có biểu hiện sùi bọt mép, người tím tái, tụt huyết áp. Dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Bé T. bị mẹ kế nhẫn tâm ép uống rượu pha thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Nghi ngờ về cái chết bất thường của T., người nhà đã thông báo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, đấu tranh khai thác công an xác định đối tượng Lò Thị Pưng (mẹ kế của T.) đã đầu độc nạn nhân bằng cách hòa thuốc diệt cỏ vào rượu rồi ép bé uống.

Được biết, Pưng và cha của bé T. chỉ mới cưới nhau gần đây. Sau đó, vì mâu thuẫn mà chồng của Pưng bỏ nhà đi làm ăn xa. T. được cha gửi ở nhà với ông bà nội. Vào ngày xảy ra sự việc, T. đang chơi trong sân nhà bà nội thì có một đứa trẻ khác đến rủ em đi chơi rồi dẫn lên nhà Lò Thị Pưng. Sau đó, bé bị ép uống rượu có độc.

Theo lời kể của hàng xóm, Pưng được đánh giá là một người hiền lành, trước giờ chưa từng đánh đập hay bạo hành con riêng của chồng.

Kết luận điều tra vụ bé trai bị bố, mẹ kế bạo hành Nam và vợ thỏa thuận, Nam sẽ là người đánh Khánh để tránh mang tiếng cho Trinh.

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