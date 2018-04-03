Bé trai bị cha và mẹ kế bạo hành: Cha để mặc con bị 'dì ghẻ' dùng xích sắt, dây điện đánh dã man

Xã hội 03/04/2018 12:04

Trong những ngày sống chung với cha và mẹ kế, H. thường xuyên bị hai người này dùng roi, chổi, gậy gỗ thậm chí là xích sắt, dây điện đánh đập. Lần gần đây nhất, vì đi học muộn mà em bị đánh đến bầm tím toàn thân, giác mạc bị tổn thương.

Theo lời kể của bé N.L.H (sinh năm 2004), vào ngày xảy ra sự việc, em H. có xin cô giáo đi học muộn vì đá banh. Biết được, D. (mẹ kế của H.) đã ra tay đánh em vì tự ý nghỉ học. Mặc dù lúc đó cô giáo đã lên tiếng can ngăn nhưng người mẹ kế này vẫn không dừng lại. Sau đó, khi về nhà em tiếp tục bị cha và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh đến bầm tím, giác mạc bị tổn thương.

Trong buổi trò chuyện với VTC, H. cho biết mẹ kế thường dùng gậy gỗ, roi, xích sắt, dây điện đánh em. Đôi khi H. còn bị mẹ kế bắt đi mua băng vệ sinh, nếu mua không đúng loại sẽ bị ăn đòn. Những lúc đó, em cầu cứu nhưng cha vẫn im lặng. Đôi khi em còn bị cha mình đánh thêm vì phiền phức.

Nguồn video: VTC News

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 28/3 người nhà em H. đã đến cơ quan Công an xã Liên Hà trình báo sự việc em N.L.H bị cha đẻ là anh N.V.T và mẹ kế bạo hành tàn tệ khiến cơ thể bầm tím, mắt bị tổn thương.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Đức Hồng (ông ngoại bé H.), anh T. và chị H.T.T.T có hai con trai. Cách đây 4 năm, vợ chồng anh T. ly hôn. H. sống chung với anh T. còn con trai lớn sống chung với ông bà ngoại.

Bé trai bị cha và mẹ kế bạo hành: Cha để mặc con bị 'dì ghẻ' dùng xích sắt, dây điện đánh dã man - Ảnh 1
Đôi lúc, không vì nguyên nhân gì H. cũng bị mẹ kế dùng roi, dây điện đánh đập - Ảnh: Internet

Vào ngày 30/3, gia đình cũng đã đưa bé H. đi khám nghiệm thương tật về sức khỏe.

Đến ngày 31/3, chính quyền địa phương đã làm việc và có biện pháp răn đe đối với vợ chồng anh N.V.T về hành vi bạo hành trẻ em.

Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của đôi vợ chồng này.

“Nó có mặt trên cuộc đời này là do bố nó, chứ nó có được quyền can dự vào việc đó đâu, thằng bố vô trách nhiệm, không có tính người”, Đ.H bình luận.

“Tội bé. Coi mà buồn dễ sợ. Phải chi có phép màu giúp mấy bé chịu cảnh này. Không biết mẹ ruột của bé đâu. Tôi mà ở gần đó chắc tui qua đốt sống 2 vợ chồng nó quá. Ai nói tôi tạo nghiệp tôi ác tui chịu chứ ở gần đó biết thì sao cầm lòng được”, P.V.T vô cùng bức xúc trước hành vi tàn bạo của cặp vợ chồng này.

Bé trai bị cha và mẹ kế bạo hành: Cha để mặc con bị 'dì ghẻ' dùng xích sắt, dây điện đánh dã man - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Cái tuổi đang còn dở dang như này mà đánh thằng bé dã man như thế, may là nó lành đấy, phải đứa khác tức nước thì vỡ bờ nó cầm dao đâm rồi. Trách con dì ghẻ 1 thì phải trách bố nó 10”, Đ.T cho rằng người đáng trách nhất là anh T.

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