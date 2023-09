Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục làm việc với tài xế Đoàn Đình Sơn (trú tại Khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) để làm rõ vụ việc lùi xe tông chết người xảy ra vào chiều 30/4. Tai nạn khiến cụ bà Nguyễn Thị Lưu (60 tuổi, trú phường Quang Trung, TP. Vinh) tử vong. Ngoài ra, vợ của tài xế Sơn cũng được triệu tập lấy lời khai do có liên quan đến vụ việc.

Tài xế xe bán tải và người vợ đỡ nạn nhân sau khi gây tai nạn - Ảnh: Internet

Chiều tối 30/4, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.