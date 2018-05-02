Theo một nhân chứng, vụ tai nạn bắt nguồn từ việc tài xế xe bán tải cãi nhau với vợ.

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục làm việc với tài xế Đoàn Đình Sơn (trú tại Khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) để làm rõ vụ việc lùi xe tông chết người xảy ra vào chiều 30/4. Tai nạn khiến cụ bà Nguyễn Thị Lưu (60 tuổi, trú phường Quang Trung, TP. Vinh) tử vong. Ngoài ra, vợ của tài xế Sơn cũng được triệu tập lấy lời khai do có liên quan đến vụ việc. Tài xế xe bán tải và người vợ đỡ nạn nhân sau khi gây tai nạn - Ảnh: Internet Chiều tối 30/4, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông lái xe ô tô bán tải màu trắng đi vào phần đường ngược chiều. Chiếc xe này bị chặn lại bởi một xe ô tô 4 chỗ màu đỏ. Hai bên xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Sau đó, người đàn ông đi xe ô tô bán tải màu trắng tức tối leo lên xe và lùi với tốc độ cao. Vừa đi được một đoạn, xe bán tải tông trúng cụ bà Nguyễn Thị Lưu đang đi xe đạp. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn tài xế Sơn được công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong hơi thở của tài xế Sơn có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Nhân chứng cho biết, anh Sơn cố tình đi ngược chiều để chặn xe vợ rồi hai bên xảy ra cãi vã - Ảnh: Internet Ông Nguyễn Minh Tuyên (hàng xóm tài xế Sơn) cho biết vợ chồng anh Sơn mới về TP. Vinh sinh sống được khoảng vài năm. Anh Sơn làm nghề tự do, còn vợ làm hải quan. Hai vợ chồng có 2 con, được mọi người nhận xét là hiền lành, chung sống hòa thuận và chưa từng to tiếng với bất kỳ ai trong xóm. Nghe tin anh Sơn lùi xe gây tai nạn chết người, cả xóm ai cũng bàng hoàng. Đặc biệt, một nhân chứng hiện trường đã tiết lộ, người đi xe ô tô màu đỏ chính là vợ anh Sơn. Vụ tai nạn bắt nguồn từ việc hai vợ chồng anh cãi nhau. "Thực tế là tài xế xe bán tải cố tình đi ngược chiều để chặn xe vợ (chiếc xe Kia màu đỏ). Sau đó, 2 người cãi vã một lúc, rồi anh này lên xe lùi. Không hiểu lùi kiểu gì mà đâm luôn vào bà đi xe đạp, bánh xe cán qua người bà ấy. Sau khi tai nạn xảy ra, 2 vợ chồng xuống đỡ người phụ nữ từ gầm xe ra và đưa lên chiếc Kia của vợ để chở đi viện. Lúc đó, anh chồng còn chửi người vợ 'tất cả là tại mi', sau đó còn đánh vợ mấy cái nữa", nhân chứng kể lại. Sau khi cãi nhau với vợ, tài xế Sơn tức tối leo lên xe và lùi với tốc độ cao. Đi được một đoạn, chiếc xe đâm vào cụ bà đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Gia cảnh đáng thương của cụ bà 60 tuổi bị 'xe điên' đâm chết ở Nghệ An Đang trên đường đi chợ mua đồ về làm cơm mừng ngày lễ, người phụ nữ 60 tuổi ở Nghệ An bị xe điên tông chết vô cùng thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-lui-xe-dam-chet-ba-cu-60-tuoi-nhan-chung-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-281039.html