Gia cảnh đáng thương của cụ bà 60 tuổi bị 'xe điên' đâm chết ở Nghệ An

Tin nóng 01/05/2018 17:24

Đang trên đường đi chợ mua đồ về làm cơm mừng ngày lễ, người phụ nữ 60 tuổi ở Nghệ An bị xe điên tông chết vô cùng thương tâm.

Chiều tối 30/4, trên đường Quang Trung (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ "xe điên" lùi xe đâm chết người khiến cụ bà Nguyễn Thị Lưu (60 tuổi, trú phường Quang Trung, TP. Vinh) tử vong. 

Tài xế gây tai nạn là Đoàn Đình Sơn, trú tại Khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong hơi thở của tài xế Sơn có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Gia cảnh đáng thương của cụ bà 60 tuổi bị 'xe điên' đâm chết ở Nghệ An - Ảnh 1
Không khí tang thương bao trùm lên gia đình nạn nhân - Ảnh: VTC News

Sáng nay (1/5), rất đông bạn bè, người thân, hàng xóm đã đến nhà nạn nhân để chia buồn cùng gia quyến.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bàn thờ nghi ngút khói, ông Lê Hồng Quang (người thân nạn nhân) kể: "Chiều hôm qua, dì Lưu đi xe đạp ra chợ Quang Trung để mua đồ ăn về làm mâm cơm cùng con cháu ăn mừng ngày lễ. Lúc dì ấy đi xe qua đường Quang Trung để về nhà thì gặp nạn".

Gia cảnh đáng thương của cụ bà 60 tuổi bị 'xe điên' đâm chết ở Nghệ An - Ảnh 2
Người đàn ông lái xe bán tải chạy vào phần đường ngược chiều - Ảnh: VTC News

Bà Lưu có 3 người con trai (33 tuổi, 31 tuổi và 27 tuổi). Bà vốn là công nhân của xí nghiệp bánh kẹo, còn chồng là công an. Năm 1987, con trai cả của bà bỗng bị liệt cả hai chân sau cơn sốt ác tính. Chồng bà Lưu phải xin ra khỏi ngành để ở nhà chăm sóc con.

Còn bà Lưu sau khi về hưu thì bán trà đá ở vỉa hè, chồng bà chạy xe ôm. Cuộc sống khá vất vả nhưng ông bà đã nuôi được ba cậu con trai khôn lớn. Anh con trai cả tuy bệnh tật nhưng cũng đã lấy được 2 bằng đại học ngành công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, hiện đang làm cho 1 công ty bất động sản lớn ở Nghệ An. Con thứ hai hiện là cán bộ của Tập đoàn Viettel ở Nghệ An, còn người con út đang là cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk.

Chị Hà (cháu bà Lưu) gạt nước mắt xót xa thương người dì cả đời khổ cực nuôi 3 con ăn học thành người. Các con vừa trưởng thành, chưa kịp hưởng phúc thì bà lại ra đi. 

Gia cảnh đáng thương của cụ bà 60 tuổi bị 'xe điên' đâm chết ở Nghệ An - Ảnh 3
Chiếc xe bán tải lùi với tốc độ cao tông trúng bà Lưu - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, chiều tối 30/4, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông lái xe ô tô bán tải màu trắng đi vào phần đường ngược chiều. Chiếc xe này bị chặn lại bởi một xe ô tô 4 chỗ màu đỏ. Hai bên xảy ra tranh cãi lớn tiếng.

Gia cảnh đáng thương của cụ bà 60 tuổi bị 'xe điên' đâm chết ở Nghệ An - Ảnh 4
Cụ bà đi xe đạp bị xe bán tải đâm trúng đã tử vong trên đường đi cấp cứu - Ảnh: VTC News

Sau đó, người đàn ông đi xe ô tô bán tải màu trắng tức tối leo lên xe và lùi với tốc độ cao. Vừa đi được một đoạn, xe bán tải tông trúng cụ bà Nguyễn Thị Lưu đang đi xe đạp. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ô tô bán tải lùi ngược chiều đâm người đi xe đạp tử vong

Ô tô bán tải lùi ngược chiều đâm người đi xe đạp tử vong

Sau khi cự cãi với người ngồi trong ô tô đỏ, tài xế xe bán tải lùi xe ngược chiều đâm trúng người phụ nữ đi xe đạp.

Xem thêm
Từ khóa:   xe điên đâm chết người xe điên đâm chết cụ bà 60 tuổi xe điên đâm chết cụ bà đi xe đạp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào