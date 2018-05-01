Tài xế gây tai nạn là Đoàn Đình Sơn, trú tại Khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong hơi thở của tài xế Sơn có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bàn thờ nghi ngút khói, ông Lê Hồng Quang (người thân nạn nhân) kể: "Chiều hôm qua, dì Lưu đi xe đạp ra chợ Quang Trung để mua đồ ăn về làm mâm cơm cùng con cháu ăn mừng ngày lễ. Lúc dì ấy đi xe qua đường Quang Trung để về nhà thì gặp nạn".

Sáng nay (1/5), rất đông bạn bè, người thân, hàng xóm đã đến nhà nạn nhân để chia buồn cùng gia quyến.

Người đàn ông lái xe bán tải chạy vào phần đường ngược chiều - Ảnh: VTC News

Bà Lưu có 3 người con trai (33 tuổi, 31 tuổi và 27 tuổi). Bà vốn là công nhân của xí nghiệp bánh kẹo, còn chồng là công an. Năm 1987, con trai cả của bà bỗng bị liệt cả hai chân sau cơn sốt ác tính. Chồng bà Lưu phải xin ra khỏi ngành để ở nhà chăm sóc con.

Còn bà Lưu sau khi về hưu thì bán trà đá ở vỉa hè, chồng bà chạy xe ôm. Cuộc sống khá vất vả nhưng ông bà đã nuôi được ba cậu con trai khôn lớn. Anh con trai cả tuy bệnh tật nhưng cũng đã lấy được 2 bằng đại học ngành công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, hiện đang làm cho 1 công ty bất động sản lớn ở Nghệ An. Con thứ hai hiện là cán bộ của Tập đoàn Viettel ở Nghệ An, còn người con út đang là cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk.

Chị Hà (cháu bà Lưu) gạt nước mắt xót xa thương người dì cả đời khổ cực nuôi 3 con ăn học thành người. Các con vừa trưởng thành, chưa kịp hưởng phúc thì bà lại ra đi.

Chiếc xe bán tải lùi với tốc độ cao tông trúng bà Lưu - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, chiều tối 30/4, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông lái xe ô tô bán tải màu trắng đi vào phần đường ngược chiều. Chiếc xe này bị chặn lại bởi một xe ô tô 4 chỗ màu đỏ. Hai bên xảy ra tranh cãi lớn tiếng.

Cụ bà đi xe đạp bị xe bán tải đâm trúng đã tử vong trên đường đi cấp cứu - Ảnh: VTC News

Sau đó, người đàn ông đi xe ô tô bán tải màu trắng tức tối leo lên xe và lùi với tốc độ cao. Vừa đi được một đoạn, xe bán tải tông trúng cụ bà Nguyễn Thị Lưu đang đi xe đạp. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.