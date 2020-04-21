Người đàn ông 1 vợ 3 con bị đâm tử vong khi chở người phụ nữ chưa chồng

Tin nóng 21/04/2020 17:41

Sau khi đưa chị M. về nhà, người đàn ông bị đâm tử vong. Được biết, nạn nhân đã có vợ và 3 con.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Do, trưởng thôn Hạ Lang (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị đâm tử vong.

Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Trần Chót (sinh năm 1964, trú thôn Mộc Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh L.V.Đ (sinh năm 1975, trú thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm

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Đối tượng Chót tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Công an nhân dân, Chót làm nghề lái xe và có mối quan hệ tình cảm với chị H.T.M (sinh năm 1981, trú tại khu định cư Hương Sơn, phường Hương Sơ, TP. Huế). Từ tháng 3/2020, Chót nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với anh Đ. nên đã nhiều lần nhắn tin, dọa giết nếu không chấm dứt quan hệ với chị M.

Vào khoảng 22 giờ tối 19/4, anh Đ. chở chị M. về nhà rồi chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì anh Đ. bị Chót lao đến dùng dao đâm vào hông trái. Lúc này, nạn nhân bỏ chạy, sau đó quay lại chống trả thì bị Chót đâm nhiều nhát vào người. Thấy vậy, chị M. đã lao đến, đỡ cho anh Đ. 1 nhát dao. Hậu quả, anh Đ. tử vong, chị M. phải nhập viện. Sau khi gây án, Chót chạy về nhà của một người cháu ở xã Phú Gia, huyện Phú Vang băng bó vết thương và ngủ lại. Sau đó, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Thông tin trên Tổ quốc cho biết, anh Đ. làm nghề đánh bắt cá, đã có vợ và 3 con, gia đình sống hòa thuận. Tại địa phương, chị M. không có chồng còn người đàn ông gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này cũng đã có vợ con. 

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Gia đình tổ chức hậu sự cho người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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