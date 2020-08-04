Nạn nhân được xác định là bà N.T.N.L (ngụ thị trấn Mộ Đức, mẹ vợ của Triều). Theo đó, nhìn thấy con gái bị chồng đánh nên bà L. lao vào can ngăn thì bị đánh tử vong.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Triều (30 tuổi, trú xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) để điều tra hành vi giết người.

Lúc này, Triều cầm cây sắt đánh đập vợ mình. Chứng kiến cảnh con gái bị đánh, bà L. lao vào can ngăn thì bị Triều đánh liên tiếp vào người và đầu. Gây án xong, Triều nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin trên VTC, vào khoảng 1 giờ ngày 3/8, vì ghen tuông nên Triều mang theo 2 cây sắt đến nhà bà L. để tìm vợ.

Thấy con gái bị chồng đánh, bà L. can ngăn thì bị Triều đánh tử vong - Ảnh: Internet

Thời điểm trên, bà L. và con gái được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bà L. đã tử vong. Chiều 3/8, Triều đến công an huyện Mộ Đức đầu thú.

Cách đây không lâu, tại Trà Vinh cũng vừa xảy ra vụ việc con rể đâm chết bố vợ và vợ gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào tối 29/6, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) từ Long An trở về Trà Vinh, uống rượu với một số người quen.

Sau khi nhậu, vì nhớ lại mâu thuẫn với gia đình vợ nên Thanh mang dao đến nhà cha vợ là ông Thạch Sul (66 tuổi) để "nói chuyện". Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi thấy chị Thạch Thị Sa Phia (vợ của Thanh) đang ở trong nhà nên Thanh dùng dao đâm chết. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh cùng với tiếng động lớn, ông Thạch Sul và bà Thạch Thị Sa Mai (vợ ông Sul) chạy ra xem thì Thanh bỏ chạy.

Thanh sát hại vợ và bố vợ vì nhớ lại mâu thuẫn cũ - Ảnh: Internet

Ông Thạch Sul đuổi theo khoảng 20 mét thì bị Thanh quay lại dùng dao đâm chết tại chỗ. Lúc này, đối tượng định đâm cả mẹ vợ nhưng bà Mai đã chạy nhanh vào nhà thoát thân. Gây án xong, đối tượng liền vứt hung khí bỏ trốn.

Sáng 30/6, các trinh sát hình sự Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện Thanh đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở huyện Tiểu Cần nên khống chế, bắt giữ.