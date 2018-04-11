Mẹ kế đầu độc con chồng: Khai không muốn cháu chết nhưng lại cho thêm thứ cực độc này vào rượu

Tin nóng 11/04/2018 17:34

Mặc dù khai rằng chỉ muốn đầu độc cho bé T. bệnh để cha cháu ở nhà, thế nhưng trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện Pưng còn bỏ thêm phân đạm vào rượu độc.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Lò Thị Pưng (sinh năm 1987, ngụ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đầu độc con riêng của chồng vào ngày 7/4 vì mâu thuẫn gia đình, cán bộ phòng Công tác chính trị (PX 15), Công an tỉnh Sơn La vừa tiết lộ một thông tin vô cùng bất ngờ. Theo đó, “Pưng cho con trai riêng 6 tuổi của chồng uống thuốc diệt cỏ, còn cho cả phân đạm lẫn vào nên rất khó cứu được cháu bé”.

Trước đó, tại cơ quan điều tra Pưng khai không muốn đầu độc cháu T. tử vong mà chỉ muốn bé bị bệnh để chồng có thể ở nhà thường xuyên hơn. Phía công an cho biết đây chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm, còn nguyên nhân sâu xa hơn thì các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Mẹ kế đầu độc con chồng: Khai không muốn cháu chết nhưng lại cho thêm thứ cực độc này vào rượu - Ảnh 1
Lò Thị Pưng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Nói về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai) cho biết, anh L.V.L (cha cháu T.) đã có một đời vợ. Sau khi ly hôn với vợ cũ, anh kết hôn với Pưng, cả hai có một con gái chung, được hơn một tuổi. Pưng không có nghề nghiệp ổn định mà chỉ ở nhà làm ruộng.

Được biết Công an huyện Quỳnh Nhai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lò Thị Pưng theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, Pưng đã được giao cho Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 7/4 bé T. được người dân đưa đến Trạm y tế xã Chiềng Khay trong tình trạng tím tái, miệng sùi bọt mép. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé T. tử vong.

Nghi ngờ về cái chết của đứa trẻ, người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc. Qua quá trình điều tra, đối tượng tình nghi được xác định là Lò Thị Pưng, mẹ kế của bé T.

Chân dung mẹ kế giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ

Chân dung mẹ kế giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT - CAH Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ đối tượng Lò Thi Pưng, (SN 1987) trú tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

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