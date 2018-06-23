Vay bà Nga với số tiền hơn 200 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nên vợ chồng Dũng đã lập mưu giết hại rồi ném xác nạn nhân xuống vịnh.

Hôm qua (22/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã xác định được vai trò của các đối tượng trong vụ án bà Văn Thị Thanh Nga (sinh năm 1962, ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) bị sát hại vứt xác xuống Vịnh Mân Quang. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai chỉ mình ông ta sát hại bà Nga - Ảnh: Internet Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Hùng Dũng (sinh năm 1968) và Lê Thị Phương Oanh (sinh năm 1979, vợ Dũng, cả hai cùng ngụ tại phường Nại Hiên Đông, quân Sơn Trà). Theo đó, vợ chồng Dũng thiếu bà Nga 200 triệu đồng. Vì không có khả năng chi trả nên cả hai lên kế hoạch giết bà Nga để khỏi phải trả nợ.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được vai trò của bà Oanh trong vụ án - Ảnh: Internet Trước đó, tối 19/6 bà Oanh nhắn tin nhờ bà Nga mua thức ăn mang đến căn chung cư hai vợ chồng đang ở, đồng thời hứa sẽ trả nợ. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, khi bà Nga mang đồ đến, trong lúc ngồi nói chuyện với bà Oanh thì bị tấn công. Nơi người dân nhìn thấy thi thể của bà Nga - Ảnh: Internet Lúc đó, Dũng dùng dây xích dù xiết cổ bà Nga từ phía sau, còn bà Oanh thì dùng tay đè chặt hai chân để nạn nhân không thể chống cự. Sau khi giết hại bà Nga, vợ chồng Dũng dùng dây thép trói tay chân, bao đen trùm kín đầu nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp mang giấu trong phòng ngủ.

Để tránh bị phát hiện, Dũng mang xe máy của bà Nga đi giấu. Ngoài ra, đối tượng còn lấy tiền trong túi xách của bà Nga đưa cho vợ đi thuê nhà nghỉ cho các con ngủ còn mình thản nhiên đi xem bóng đá đến tận 1 giờ sáng ngày 21/6 mới quay về. Lúc này Dũng cùng vợ đưa xác bà Nga đến chân cầu Mân Quang đẩy xuống để phi tang. Căn chung cư xảy ra án mạng - Ảnh: Internet Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà Nga trôi vào gần khu vực nuôi cá lồng và báo công an. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai rằng chỉ một mình sát hại bà Nga. Tuy nhiên không lâu sau đó cơ quan điều tra đã làm rõ được vai trò của bà Oanh trong vụ việc. Nguồn clip: Kênh 14

Lời khai của đối tượng giết người phụ nữ rồi trói chân tay, ném xác xuống sông ở Đà Nẵng Sau khi dùng dây vải dù xiết cổ, dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp, Dũng đã dùng xe máy chở xác nạn nhân đến cầu Mân Quang và đẩy xác xuống vịnh để phi tang.

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