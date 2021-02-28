Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông tử vong trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng

Tin nóng 28/02/2021 19:44

Nhận được thông tin một người đàn ông 53 tuổi tử trong trên xe khách di chuyển từ Bình Dương về Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, một người đàn ông 53 tuổi (ở ấp Trường Thành, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã tử vong trên chuyến xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng. Ngay sau đó, tài xế xe khách chở thi thể người đàn ông này đến Trạm Y tế thị trấn Đại Ngãi (Long Phú) rồi quay xe về Bình Dương.

Được biết, người này làm thuê ở Bình Dương, đón xe khách tuyến Bình Dương - Đại Ngãi để về quê sáng 28/2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng đã lấy mẫu của người đàn ông này và gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Những người đi cùng xe với ông này đang được ngành y tế khẩn trương truy tìm.  

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại Trạm Y tế thị trấn Đại Ngãi và nhà riêng của người đàn ông chết trên xe khách ở ấp Trường Thành, xã Trường Khánh.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông tử vong trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng - Ảnh 1
Người đàn ông đã tử vong trên chuyến xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng - Ảnh minh họa: Người đưa tin

Chia sẻ với Zing, một thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Long Phú cho biết: "Lực lượng của Công an huyện Long Phú đã đến nhà người đàn ông chết trên xe để yêu cầu gia đình không làm đám tang rình rang. Gia đình cho biết ông này có tiền sử hen phế quản”. 

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông tử vong trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng - Ảnh 2

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