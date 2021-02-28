Theo điều tra dịch tễ ban đầu, thông tin về quá trình di chuyển của ông T.V.T. như sau :

Theo ngành y tế tỉnh Bạc Liêu, trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là ông T.V.T., (49 tuổi) ở xã Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Công việc của ông là làm thuê tại những ao nuôi tôm gần nhà.

10 giờ sáng, ông T. đã đến quán ăn Bảo Anh ở Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu để uống cà phê, đồng thời liên hệ xin việc làm với anh H. (nhân viên Công ty Điện Gió). Ông T. được anh H. thuê giúp nhà trọ gần quán ăn Bảo Anh để nghỉ.

Ngày 27/2, bệnh nhân này đã cùng với 6 người ngụ tại ấp Vĩnh Thạnh A (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) di chuyển bằng xe gắn máy đến liên hệ xin việc tại Công ty Điện Gió tọa lạc tại Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

11 giờ cùng ngày, ông T.V.T. cùng với 6 người trên đi ăn ở quán cơm Út Sương gần nhà trọ đang tạm trú. Bệnh nhân cho biết, vào thời điểm trên, tại quán ăn chỉ có 7 người. Sau đó cả 7 người cùng về nhà trọ nghỉ trưa.

14 giờ 30 phút chiều, anh H. (nhân viên Công ty Điện Gió) đã liên hệ dẫn 8 người (trong đó có ông T.) tự đi xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đến đây cả 8 người được nhân viên Bệnh viện làm thủ tục và lấy mẫu xét, khoảng 1 tiếng sau, 8 người tự về nhà trọ, trên đường đi không ghé địa điểm nào.

17 giờ cùng ngày, 7 người trở lại ăn cơm tại Quán Út Sương khoảng 30 phút, trong quán không có khách đến ăn. Sau đó 7 người về nhà trọ không đi đâu.

Đến 0 giờ 40 phút ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu báo có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR).

Sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng y tế phối hợp cùng các cơ quan chức năngd dã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, điều động lực lượng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đưa trường hợp dương tính về cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Cơ quan y tế đã ti ếp tục điều tra, truy vết được 31 trư ờng hợp tiếp x úc F1 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ quan y tế đã tiếp tục điều tra, truy vết được 31 trường hợp tiếp xúc F1, đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly của thành phố Bạc Liêu.