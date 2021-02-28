Lịch trình di chuyển của bệnh nhân dương tính Covid-19 trong cộng đồng tại Bạc Liêu

Tin nóng 28/02/2021 12:42

Ngày 28/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông tin lịch trình chi tiết của ca dương tính mới trong cộng đồng tại một số khu vực thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Theo ngành y tế tỉnh Bạc Liêu, trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là ông T.V.T., (49 tuổi) ở xã Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Công việc của ông là làm thuê tại những ao nuôi tôm gần nhà.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, thông tin về quá trình di chuyển của ông T.V.T. như sau

Ngày 27/2, bệnh nhân này đã cùng vi 6 người ngụ tại p Vĩnh Thnh A (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) di chuyn bng xe gn máy đến liên hệ xin việc tại Công ty Đin Gió ta lc tại Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

10 giờ sáng, ông T. đã đến quán ăn Bo Anh  Đường Bch Đng, Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành ph Bc Liêu đ ung cà phê, đồng thời liên h xin vic làm vi anh H. (nhân viên Công ty Đin Gió). Ông T. được anh H. thuê giúp nhà tr gần quán ăn Bo Anh đ ngh.

11 giờ cùng ngày, ông T.V.T. cùng vi 6 ngườtrên đi ăn  quán cơm Út Sương gn nhà trọ đang tạm trú. Bệnh nhân cho biết, vào thời điểm trên, tại quán ăn ch có 7 người. Sau đó cả 7 người cùng v nhà tr nghỉ trưa.

14 giờ 30 phút chiều, anh H. (nhân viên Công ty Điện Gió) đã liên h dn 8 người (trong đó có ông T.) t đi xe gn máy đến Bnh vin Đa khoa Thanh Vũ Medic Bc Liêu yêu cu xét nghim virus SARS-CoV-2. Đến đây cả 8 người được nhân viên Bnh vin làm th tc và ly mu xét, khong 1 tiếng sau, 8 người t v nhà tr, trên đường đi không ghé đa đim nào.

17 giờ cùng ngày, 7 người trở lại ăn cơm tại Quán Út Sương khong 30 phút, trong quán không có khách đến ăn. Sau đó 7 người về nhà tr không đi đâu.

Đến 0 giờ 40 phút ngày 28/2, Bnh vin Đa khoa Thanh Vũ Medic Bc Liêu báo có 1 trường hp dương tính vi virus SARS-CoV-2 (xét nghim khng đnh bng phương pháp RT-PCR).

Sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng y tế phối hợp cùng các cơ quan chức năngd dã trin khai các bin pháp phòng, chng dch theo quy đnh ca B Y tế, điều động lực lượng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đưa trường hợp dương tính về cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân dương tính Covid-19 trong cộng đồng tại Bạc Liêu - Ảnh 1
Cơ quan y tế đã tiếp tục điều tra, truy vết được 31 trường hợp tiếp xúc F1 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ quan y tế đã tiếp tục điều tra, truy vết được 31 trường hợp tiếp xúc F1, đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly của thành phố Bạc Liêu. 

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