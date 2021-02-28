Chiều 28/2, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19

Trong đó, riêng Hải Dương có 665 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Tính từ 6h ngày 28/02 đến 18h ngày 28/02: Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc COVID-19. Đến nay tổng cộng vẫn có 1542 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 849 ca.

Ca bệnh trong nước: Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 ca bệnh (02 ca lấy mẫu ngày 26/02/2021 và 10 ca lấy mẫu ngày 27/02/2021), trong đó:

+ 06 ca tại huyện Kim Thành:

* 01 ca là F1 của BN2406, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/02/2021 (Ca bệnh BN2433).

* 01 ca là F1 của BN2377, đã được cách ly tập trung từ ngày 21/02/2021 (Ca bệnh BN2435).

* 02 ca được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã được phong tỏa từ ngày 29/01/2021 (Ca bệnh BN2436 và BN2437).

* 01 ca của BN2432, nằm trong khu vực phong tỏa từ 20/2/2021, đã được cách ly tập trung từ ngày 27/02/2021 (Ca bệnh BN2445).

Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

* 01 ca là F1 của BN2193, đã được cách ly tập trung từ ngày 10/02/2021 (Ca bệnh BN2447). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

+ 01 ca tại huyện Nam Sách là F1 của BN2350, đã được cách ly tập trung từ ngày 19/02/2021 (Ca bệnh BN2434). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

+ 02 ca tại thành phố Chí Linh:

* 01 ca là F1 của BN1795, BN2252; đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021 (Ca bệnh BN2438).

* 01 ca là F1 của BN2194, đã được cách ly tập trung từ ngày 13/02/2021 (Ca bệnh BN2439).

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

+ 01 ca tại huyện Cẩm Giàng được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã được phong tỏa từ ngày 05/02/2021 (Ca bệnh BN2444). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

+ 01 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN1863, đã được cách ly tập trung từ ngày 02/02/2021 đến ngày 13/02/2021, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính; từ ngày 14/02/2021 đến ngày 27/02/2021 chăm sóc BN2237 (Ca bệnh BN2446). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

+ 01 ca tại huyện Kinh Môn được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ngày 27/02/2021 (Ca bệnh BN2448). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- Ca bệnh nhập cảnh:

+ 03 ca nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh:

* Ca bệnh BN2440: nữ, 58 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Ca bệnh BN2441: nữ, 60 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Ca bệnh BN2442: nữ, 66 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

BN2440-2442 nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 14/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 27/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

+ 01 ca nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp: bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân nhập cảnh qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự ngày 26/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm ngày 27/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2 (Ca bệnh BN2443). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự.

3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 63.054, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 555

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.218

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.281.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: có 32 bệnh nhân khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.876 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 32 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 50 ca, số ca âm tính lần 3 là 100 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, thậm chí nặng hơn BN91- nam phi công người Anh. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng hội chẩn thường xuyên trên điện thoại và được BV Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp, song bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi), nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường đi kèm nhiều năm. Tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng…. tốt nhất đều được huy động điều trị cho người bệnh.

Trường hợp nặng khác là BN1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 vẫn còn nhưng hy vọng tăng lên so với trước.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).