Chiều 24/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới tại Hải Dương

Tin nóng 24/02/2021 18:03

Chiều 24/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương. Trong đó, ổ dịch Kim Thành có 6 ca, huyện Cẩm Giàng có 2 ca và 1 ca tại huyện Thanh Hà.

Tính từ 6h đến 18h ngày 24/02: 09 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến 18h ngày 24/02, Việt Nam có tổng cộng 1513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 820 ca.

Trong đó, Hải Dương có 627 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Thông tin ca mắc mới: 09 ca mắc mới (2404-2412) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

CA BỆNH 2404-2412 (BN2404-2412): trong đó 06 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành là người trong vùng phong tỏa, 02 ca tại huyện Cẩm Giàng là F1 của ổ dịch cũ được cách ly tập trung trước đó, 01 ca tại huyện Thanh Hà được phát hiện thông qua sàng lọc, đã được cách ly. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 592 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.112 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 75.879. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:  có 40 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó có 13 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, TP Hải Dương đã công bố khỏi bệnh: BN 1872, BN 1898, BN 1871, BN 1961, BN 1907, BN 1945, BN 2151, BN 2159, BN 2189, BN 2042, BN 2044, BN 2078, BN 2399.

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.790 bệnh nhân COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 87 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 60 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch. Trong đó, BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Ngoài ra, có thêm 1 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Cùng với Bệnh viện dã chiến số 1 và 2, Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương đã sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19 điều trị. Bệnh viện này có tổng số 239 giường bệnh. Ngành y tế tỉnh Hải Dương đã huy động 116 cán bộ y tế của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đến nhận nhiệm vụ.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Chiều 24/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới tại Hải Dương - Ảnh 1

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Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam ca nhiễm mới tình hình dịch bệnh Covid-19

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