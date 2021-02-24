Cơ quan chức năng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho hay đang làm rõ 2 vụ học sinh bị bắt giữ ngay tại trường THPT trên địa bàn, đưa đi ra ngoài hành hung.

Mới đây, 2 vụ việc hành hung học sinh đã xảy ra tại 2 trường THPT Đốc Binh Kiều và THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười) cùng chiều 23/2 làm 3 học sinh bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc tan trường, em N.H.B. và Đ.M.T. (cùng học sinh lớp 12 trường THPT Đốc Binh Kiều) vừa tan trường thì đã có một nhóm côn đồ khoảng 7-8 thanh niên xăm trổ xuất hiện, đi trên 3 xe máy và chạy thẳng vào sân trường bắt đi.

Sau đó, chúng di chuyển đến khu vực vắng vẻ cách trường khoảng 10 km, tra hỏi có liên lạc với một người ở thị trấn Mỹ An họ đang tìm hay không. Đồng thời, nhóm thanh niên còn dùng dao, kéo đe dọa và dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân gây thương tích nặng.

“Em bị đánh từ trên đường văng xuống ruộng. Họ còn nắm đầu em lôi xuống sông”, T. kể. Tương tự, B. cũng bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh.

Cô Tôn Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Đốc Binh Kiều cho biết, sự việc nhóm côn đồ xông vào trường bắt 2 học sinh diễn ra sau giờ tan học, rất nhanh, khiến bảo vệ và giáo viên không kịp trở tay. Theo đó, ngay khi nhân viên bảo vệ và giáo viên của trường phát hiện sự việc, đến ngăn cản nhóm côn đồ thì bị nhóm này rút dao hăm dọa với thái độ rất hung hãn nên họ đành bất lực. Sau đó, trường đã nhanh chóng báo tin đến công an và gia đình để có giải pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Cũng trong chiều 23/2, em L.V.K. học lớp 11CB9 (trường THPT Tháp Mười) cũng bị nhóm thanh niên lạ dẫn đi và hành hung. Thông tin điều tra ban đầu xác định nhóm thanh niên này gồm 5-6 người, hành hung người ở khu vực Mỹ An và cách thức tương tự với vụ 2 em học sinh trước.

“Em mới ra cổng trường thì bị nhóm đó áp sát kêu lên xe, nếu không sẽ bị đánh. Họ chở em tới chỗ vắng, dùng dao đâm vào bụng và cầm nón đánh vào mặt, đầu của em”, em K. kể lại.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, nam học sinh này bị chấn thương, vết thương vùng đầu, ở bụng có vết thương do bị vật nhọn đâm. Còn em B. bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, bàn tay, ngực…

Trường THPT Đốc Binh Kiều - Ảnh: Vietnamnet

Hiện, vụ việc đang được lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng phối hợp, điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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