Hà Nội: Các trường ĐH yêu cầu sinh viên học online, không rời nơi cư trú

Tin nóng 16/02/2021 13:58

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã ra quyết định chuyển sang dạy - học online ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán - tức từ ngày 17/2, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ chuyển từ trạng thái dạy - học tập trung sang dạy - học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động có các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chất lượng của công tác dạy - học online, đồng thời nhắc nhở sinh viên hạn chế đến mức tối đa việc đi lại giữa các địa phương và về Hà Nội (nếu chưa thực sự cần thiết), và có sự chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo chất lượng học tập trực tuyến.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng nhấn mạnh sinh viên tạm thời không di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ y tế. Trường đại học này sẽ triển khai dạy – học trực tuyến trên hệ thống MS Teams trong thời gian hai tuần, kể từ ngày 22/2 đến hết ngày 6/3 theo thời khóa biểu của sinh viên.

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Các trường ĐH Hà Nội sẽ chuyển sang hình thức dạy - học online sau Tết cho đến khi có thông báo mới - Ảnh minh họa: Tuổi trẻ

Không chỉ ĐH Bách Khoa Hà Nội, 1 số trường ĐH khác trên địa bàn TP cũng áp dụng hình thức dạy – học online sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán:

+Trường ĐH Ngoại thương cũng yêu cầu cơ sở chính tại Hà Nội, cơ sở 2 tại TP.HCM và cơ sở tại Quảng Ninh không học tập trung từ ngày 22/2 - 7/3. Trụ sở chính của trường tại Hà Nội và cơ sở tại Quảng Ninh sẽ chuyển sang dạy trực tuyến từ ngày 22/2 - 7/3.

+Học viện Tài chính đã yêu cầu chuyển sang dạy online từ ngày 22/2 - 6/3.

+Trường ĐH Thương mại dạy online từ ngày 22/2 - 19/3. Trong thời gian học trực tuyến ký túc xá trường này không tiếp nhận sinh viên; phòng quản lý đào tạo không trực tiếp tiếp nhận đơn, trả bằng tốt nghiệp/chứng chỉ cho người học.

Hà Nội: Các trường ĐH yêu cầu sinh viên học online, không rời nơi cư trú - Ảnh 2

TP.HCM: Chọn khung giờ dạy online phù hợp cho học sinh tiểu học

TP.HCM: Chọn khung giờ dạy online phù hợp cho học sinh tiểu học

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau Tết, các trường tiểu học có thể chủ động chọn hoặc phối hợp nhiều phương pháp dạy học online, nhưng cần phải chú ý lựa chọn khung giờ phù hợp, không gây khó khăn cho học sinh.

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Từ khóa:   học online Covid-19 Hà Nội học trực tuyến

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