Bình Dương: Đề xuất cho trẻ mầm non và tiểu học nghỉ đến hết tháng 2

Tin nóng 15/02/2021 13:01

Ngày 15/2, Sở GD&ĐT Bình Dương có tờ trình gửi UBND tỉnh về phương án học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, cơ quan này đề xuất cho trẻ mầm non và tiểu học nghỉ đến hết tháng 2 để đảm bảo công tác chống dịch COVID-19.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, Sở GD&ĐT Bình Dương đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về phương án học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, trẻ mầm non và tiểu học sẽ nghỉ đến hết tháng 2. Đối với học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (kể cả trường tư thục, dân lập) nghỉ đến hết ngày 21/2 và đi học lại ngày 22/2.

Trong thời gian cho học sinh nghỉ, các trường sẽ tổ chức hình thức học tập trực tuyến nhằm đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021.

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Vì diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT Bình Dương đã đề xuất cho học sinh ngưng đến trường - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ca 1801 là bệnh nhân đầu tiên của tỉnh, ở huyện Phú Giáo, có liên quan ổ dịch Hải Dương.

Ngoài Bình Dương, sau Tết Nguyên Đán, các địa phương như TP.HCM, Hải Dương và Cần Thơ cũng quyết định cho học sinh ngưng học tập tại trường đến hết tháng 2 cho tới khi có thông báo mới.

Bình Dương: Đề xuất cho trẻ mầm non và tiểu học nghỉ đến hết tháng 2 - Ảnh 2

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 hơn 15.500 người liên quan đến 'chùm bệnh' Tân Sơn Nhất

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 hơn 15.500 người liên quan đến 'chùm bệnh' Tân Sơn Nhất

Ngày 15/2, HCDC thông báo: 5.512 F1 và F2, 10.176 trường hợp tầm soát cộng đồng liên quan các bệnh nhân Tân Sơn Nhất đều âm tính COVID-19, còn 442 trường hợp đang chờ kết quả.

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Từ khóa:   Covid-19 Bình Dương Covid-19 TP.HCM phòng chống Covid-19

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