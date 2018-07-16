Đau lòng mẹ một con bị chồng hờ dùng dao chém nhiều nhát tử vong

Tin nóng 16/07/2018 17:36

Sau khi giết chết vợ hờ, ông Bằng lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết nạn nhân và nghi phạm có với nhau một đứa con nhưng chưa chính thức kết hôn.

Tối qua (15/7), tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy (sinh năm 1985, ngụ tại thị trấn Quảng Hà). Nghi phạm trong vụ án bước đầu được xác định là ông Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1968).

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Sau khi tranh cãi, ông Bằng dùng dao chém chị Thủy nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, giữa ông Bằng và chị Thủy đã lớn tiếng cãi vã dẫn đến xô xát. Sau đó, ông Bằng dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, lãnh đạo xã Quảng Phong cho biết chị Thủy và ông Bằng có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người có một người con chung nhưng chưa chính thức kết hôn. Trước đó, ông Bằng đã có một đời vợ, các con của ông hiện đều đã khôn lớn.

Đau lòng mẹ một con bị chồng hờ dùng dao chém nhiều nhát tử vong - Ảnh 2
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Internet

Được biết ông Bằng là một người cộc cằn, thô lỗ, hay uống rượu và gây xích mích với hàng xóm. Trước khi tử vong, chị Thủy đã nhiều lần bị ông Bằng đánh đập, mắng chửi.

Sau khi gây án xong, ông Bằng đã lấy xe máy bỏ trốn. Hiện công an huyện Hải Hà và Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy tìm nghi phạm, điều tra làm rõ sự việc.

Thai phụ bị chồng hờ đánh chết thương tâm

Mới đây, tại tỉnh Nam Định cũng vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là P.T.H (ngụ xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chỉ mới 20 tuổi, đang mang thai ba tháng. Theo đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 10/7, H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong tình trạng đa chấn thương.

Đau lòng mẹ một con bị chồng hờ dùng dao chém nhiều nhát tử vong - Ảnh 3
Vụ việc cô gái mang thai 3 tháng bị đánh chết khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Trước đó, vì mâu thuẫn nên H. bị đối tượng Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1970) đánh đập dẫn đến đa chấn thương và tử vong. Được biết, H. và Thế Anh có quan hệ tình cảm, hai người sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà số 8, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Miếu, thành phố Nam ĐỊnh nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh từng có hai tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản. Vào ngày 12/7, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Anh để điều tra hành vi giết người.

Người phụ nữ bị chồng hờ sát hại do ghen tuông

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Cho rằng cô vợ không hôn thú bỏ đi theo tình mới, Đúng tìm đến nhà trọ của chị này thuê ở quận Thủ Đức (TP HCM) để sát hại.

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