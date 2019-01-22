Được bố chở đi học trên xe máy, bé trai 4 tuổi bất ngờ bị người đàn ông dùng dao chém nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (22/1), anh Nguyễn Đức Tú (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) chở con là Nguyễn Thế Anh (4 tuổi) đi học bằng xe máy trên đường tỉnh lộ 157 ra hướng ngã 3 km6, xã Xuân Quang.

Khi cách ngã ba khoảng 300m, cha con anh Tú gặp Vũ Hữu Nghĩa (sinh năm 1979, người cùng thôn) đi xe đạp hướng ngược chiều. Lúc này, Nghĩa bất ngờ lao xe đạp vào phía hai cha con khiến xe máy loạng choạng, trượt xuống rãnh sát vỉa hè.

Nghĩa tại cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Sau đó, Nghĩa cầm dao nhọn chém vào người anh Tú nhưng không thành. Thấy vậy, gã quay sang chém 3 nhát vào vùng đỉnh đầu của bé Thế Anh. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, đối tượng Nghĩa cầm theo tang vật gây án chạy về nhà và bị công an bắt giữ sau đó không lâu.

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Gia đình và xã hội

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Viết Khoản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nêu trên. Ông còn cho biết thêm, giữa Nghĩa và gia đình anh Tú chưa từng xảy ra xích mích gì.

Được biết Nghĩa đã lập gia đình và có một con nhỏ, tuy nhiên vì đối tượng này nghiện ngập nên vợ con đã bỏ đi. Đây cũng là đối tượng đã nhiều lần được địa phương đưa đi các trung tâm cai nghiện ma túy.

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