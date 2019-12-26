Sau nhiều giờ truy bắt, cơ quan công an đã bắt được hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Thái Nguyên. Cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên.

Vào khoảng 10 giờ sáng nay (26/12), Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng gây ra vụ thảm sát ở Thái Nguyên khiến 6 người thương vong vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày. Trong đó có 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Sau nhiều giờ lẩn trốn, hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Thái Nguyên đã bị bắt - Ảnh: Internet

Theo đó, đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại một đồi chè. Nạn nhân tử vong trong vụ án nghiêm trọng này được xác định là: Chị Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976, vợ của Chín), anh Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể của Chín), anh Hoàng Văn Luận (sinh năm 1975), chị Trần Thị Hường (sinh năm 1984), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994). Ngoài ra còn có ông Lường Văn Hoàng (sinh năm 1966) bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Tổng cộng có 5 người tử vong, 1 người bị thương - Ảnh: Facebook

Theo thông tin trên Công an nhân dân, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng kinh hoàng này được xác định là do Chín mâu thuẫn với vợ, bị ảo giác bởi ma túy đá nên ra tay giết chị Hưởng. Sau khi sát hại vợ, đối tượng ra khỏi nhà và tiếp tục chém một số người dân địa phương.

Tại địa phương, Chín là đối tượng nghiện ma túy lâu năm - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, chính quyền địa phương cho biết Chín là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia đình nạn nhân đến mời đám cưới, hung thủ vụ thảm án ở Đan Phượng từng 3 lần đuổi về Trong phiên toà sáng 12/12, anh Nguyễn Văn Hiệp cho biết, thời điểm cưới mình, gia đình đã 3 lần cho người sang mời bác là Nguyễn Văn Đông đến dự tiệc nhưng đều bị ông này đuổi về.

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