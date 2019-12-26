Chân dung đối tượng sát hại 5 người ở Thái Nguyên: Hé lộ nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm án

Tin nóng 26/12/2019 12:12

Sau nhiều giờ truy bắt, cơ quan công an đã bắt được hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Thái Nguyên. Cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên.

Vào khoảng 10 giờ sáng nay (26/12), Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng gây ra vụ thảm sát ở Thái Nguyên khiến 6 người thương vong vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày. Trong đó có 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng. 

tham sat o thai nguyen 1
Sau nhiều giờ lẩn trốn, hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Thái Nguyên đã bị bắt - Ảnh: Internet

Theo đó, đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại một đồi chè. Nạn nhân tử vong trong vụ án nghiêm trọng này được xác định là: Chị Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976, vợ của Chín), anh Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể của Chín), anh Hoàng Văn Luận (sinh năm 1975), chị Trần Thị Hường (sinh năm 1984), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994). Ngoài ra còn có ông Lường Văn Hoàng (sinh năm 1966) bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện.

tham sat o thai nguyen 2

tham sat o thai nguyen 3
Tổng cộng có 5 người tử vong, 1 người bị thương - Ảnh: Facebook

Theo thông tin trên Công an nhân dân, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng kinh hoàng này được xác định là do Chín mâu thuẫn với vợ, bị ảo giác bởi ma túy đá nên ra tay giết chị Hưởng. Sau khi sát hại vợ, đối tượng ra khỏi nhà và tiếp tục chém một số người dân địa phương.

tham sat o thai nguyen 4
Tại địa phương, Chín là đối tượng nghiện ma túy lâu năm - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, chính quyền địa phương cho biết Chín là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia đình nạn nhân đến mời đám cưới, hung thủ vụ thảm án ở Đan Phượng từng 3 lần đuổi về

Gia đình nạn nhân đến mời đám cưới, hung thủ vụ thảm án ở Đan Phượng từng 3 lần đuổi về

Trong phiên toà sáng 12/12, anh Nguyễn Văn Hiệp cho biết, thời điểm cưới mình, gia đình đã 3 lần cho người sang mời bác là Nguyễn Văn Đông đến dự tiệc nhưng đều bị ông này đuổi về.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Nguyên nghiện ma túy án mạng kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào