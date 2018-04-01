Cha dùng dao dài 40cm chém vào cổ con gái vì không nấu cơm

Tin nóng 01/04/2018 07:36

Đi nhậu về thấy con gái ngồi xem tivi mà không nấu cơm, Quỳnh bực tức xuống bếp lấy dao chém khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu.

Hôm qua (31/3), Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc cha chém con gái trọng thương phải nhập viện.

Người cha là Hoàng Văn Quỳnh (sinh năm 1973, trú tại xã Sơn Nga), nạn nhân là Linh (sinh năm 2004, hiện đang học lớp 9).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 28/3, sau khi uống rượu từ nhà hàng xóm về, Quỳnh nhìn thấy Linh cùng em trai tên Luân (sinh năm 2009) đang xem tivi và dùng điện thoại mà không nấu cơm nên mắng chửi. Linh không nói gì, vẫn tiếp tục dùng điện thoại và không chịu đi nấu cơm khiến Quỳnh bực tức, tiếp tục mắng chửi và dọa chém.

Cha dùng dao dài 40cm chém vào cổ con gái vì không nấu cơm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Nghe Linh nói lời thách thức, Quỳnh xuống bếp lấy con dao dài 40cm rồi chạy vào phòng túm tóc, kéo con ra ngoài rồi vung dao chém vào cổ. May mắn Linh dùng tay đỡ kịp nên thoát chết. Sau đó, Quỳnh tiếp tục dùng dao chém vào gáy và lưng của con gái.

Sau đó, cả Linh và Luân cùng quỳ xuống van xin thì Quỳnh mới dừng tay rồi vứt con dao đi. Nhìn thấy con gái bị trọng thương, sợ bị bắt nên Quỳnh lấy một con dao bầu định tự sát nhưng bị Luân ngăn cản. Gây án xong, Quỳnh vội vã trốn khỏi hiện trường còn Linh được người thân đưa đi cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được thông tin sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng Quỳnh. Đến buổi tối cùng ngày, Quỳnh đã về nhà và ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết vợ chồng Quỳnh có hai người con, tuy nhiên cách đây không lâu đã ly hôn. Theo thỏa thuận, Quỳnh chăm sóc Luân còn chị Hoa chăm sóc Linh. Tuy đã ly hôn nhưng hai người vẫn ở chung một nhà và chưa phân chia tài sản.

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