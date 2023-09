Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nghi án giết người tình rồi tự tử trong căn ki ốt khóa trái tại Bình Dương.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với Công an TP. Thuận An để điều tra nghi án giết người tình rồi tự tử tại Bình Dương.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 31/3 tại một căn ki ốt nằm trong khu công nghiệp Việt Hương, thuộc phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin trên Tiền phong cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người dân gần đó nghe tiếng động mạnh trong ki ốt ở địa chỉ trên nên đến xem. Khi đến nơi, người này nhìn vào khe cửa thì phát hiện bên trong có 2 người nằm bất động trên vũng máu, cửa bị khóa trái.

Hiện trường vụ nghi án giết người tình rồi tự tử tại Bình Dương - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi phá cửa vào bên trong, công an phát hiện người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết dao trên người, cạnh đó là một người đàn ông có vết đâm ở bụng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng. Nhiều người dân nghi ngờ có thể vì mâu thuẫn tình cảm nên người đàn ông đã dùng dao sát hại người tình rồi tự tử.

Hiện vụ án mạng kinh hoàng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Con trai phát hiện bố giết mẹ rồi tự sát

Vào tháng 1/2020, tại TP. HCM cũng đã xảy ra vụ việc chồng giết vợ rồi tự sát gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào tối 21/1, người con đi chơi về thì phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà riêng ở hẻm 146, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, tại TP.HCM cũng đã xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông nên người chồng đã ra tay giết vợ rồi tự tử.

