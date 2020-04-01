Bình Dương: Nghi án người đàn ông giết ‘vợ hờ’ rồi tự tử trong căn ki ốt khóa trái

Tin nóng 01/04/2020 10:10

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nghi án giết người tình rồi tự tử trong căn ki ốt khóa trái tại Bình Dương.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với Công an TP. Thuận An để điều tra nghi án giết người tình rồi tự tử tại Bình Dương.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 31/3 tại một căn ki ốt nằm trong khu công nghiệp Việt Hương, thuộc phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin trên Tiền phong cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người dân gần đó nghe tiếng động mạnh trong ki ốt ở địa chỉ trên nên đến xem. Khi đến nơi, người này nhìn vào khe cửa thì phát hiện bên trong có 2 người nằm bất động trên vũng máu, cửa bị khóa trái.

giet nguoi tinh roi tu tu 1
Hiện trường vụ nghi án giết người tình rồi tự tử tại Bình Dương - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi phá cửa vào bên trong, công an phát hiện người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết dao trên người, cạnh đó là một người đàn ông có vết đâm ở bụng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng. Nhiều người dân nghi ngờ có thể vì mâu thuẫn tình cảm nên người đàn ông đã dùng dao sát hại người tình rồi tự tử. 

Hiện vụ án mạng kinh hoàng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Con trai phát hiện bố giết mẹ rồi tự sát

Vào tháng 1/2020, tại TP. HCM cũng đã xảy ra vụ việc chồng giết vợ rồi tự sát gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào tối 21/1, người con đi chơi về thì phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà riêng ở hẻm 146, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

giet nguoi tinh roi tu tu 2
Trước đó, tại TP.HCM cũng đã xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông nên người chồng đã ra tay giết vợ rồi tự tử.

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày

Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ Bình Dương mâu thuẫn tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào