Liên quan đến vụ việc cô gái bị sát hại trong căn phòng trọ ở Sài Gòn, cơ quan chức năng đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến án mạng.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Đức (sinh năm 1988, cư ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi giết người và làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng một tuần trước, Đức có liên hệ với một người phụ nữ ở trọ trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới) để mua dâm.

Ban đầu, cả hai thống nhất giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi quan hệ xong, người phụ nữ này đòi thêm 100.000 đồng và dọa nếu không trả sẽ gọi người đến xử. Nghe vậy, Đức sợ bị đánh nên trả thêm tiền.

Sau khi giết người, Đức lẩn trong đám đông định bỏ trốn nhưng bị người dân bắt lại - Ảnh: Internet

Sau khi về nhà, nghĩ đến việc bị một người phụ nữ bán dâm đe dọa nên Đức bực tức, nảy sinh ý định trả thù.

Đến 21 giờ tối qua (27/12), Đức mang theo một con dao tìm đến nơi ở của người phụ nữ này để nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Đức cầm dao đâm vào người đối phương.

Sau khi bị đâm, nạn nhân hô hoán cầu cứu thì được những người sống gần đó chạy đến giúp đỡ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người dân vây bắt nghi can và báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo từ người dân, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt giữ nghi phạm và điều tra vụ việc.

Riêng nạn nhân, mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Cô gái nghi bị sát hại, cướp tài sản trong căn phòng trọ ở Sài Gòn Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân chạy qua thì phát hiện cô gái nằm bất động cạnh vết máu nên đưa đi cấp cứu. Cùng lúc đó, phát hiện 1 người đàn ông trong phòng đang tìm cách trà trộn bỏ trốn nên hàng xóm đã khống chế bắt giữ giao công an.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-doi-them-100-nghin-sau-khi-vui-ve-nam-thanh-nien-sat-hai-gai-ban-dam-trong-phong-tro-309549.html