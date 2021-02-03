Được biết, BN1883 sinh năm 1976, nghề nghiệp: Công chứng viên; địa chỉ: 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1814. Tình trạng sức khỏe : Không có triệu chứng bệnh. Ngày lấy mẫu: 02/02/2021. Kết quả dương tính SARS-COV-2 ngày: 02/02/2021.

Sau khi nhận được tin bệnh nhân (BN) 1883 - người thứ 21 của Hà Nội dương tính với Covid-19 , Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo khẩn cấp về việc tìm hành khách trên 2 chuyến bay có mặt bệnh nhân này.

Chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 6 giờ ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng số 185 hành khách.

Chuyến bay QH242 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, hạ cánh lúc 21 giờ 45 phú ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng số 221 hành khách.

Sở Y tế yêu cầu những hành khách trên hai chuyến bay trên đây liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn phòng dịch.

2 chuyến bay VN7245 và QH242 có ca dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân khá phức tạp, đã đi đến nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người:

Ngày 27/1/2021, 8 giờ ngồi ở cà phê bên ngoài ở 19 Hoàng Diệu, 9 giờ về cơ quan xong sang phòng Tư Pháp Ba Đình (27/1/25 Liễu Giai, sau đó lên 58 Lạc Chính, khu gần Hồ Tây, sau đó về cơ quan gặp vợ chồng anh chị Q. làm cùng, 16 giờ 27/1 đi đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân) gặp chị L. sau đó về nhà.

Ngày 28/1/2021, 8h30 có mặt tại Sở Tư Pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông (Hội trường lớn, họp ), 9h30 về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách), 15h30 sang phòng Tư Pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh Sự nhưng không gặp ai do đi vắng.

Ngày 28/1/2021 đến trung tâm tiếng anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Đại học Xây Dựng ngõ 194 Giải Phòng, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Ngày 29/1/2021, bay vào Sài Gòn chuyến bay Vnairline 6h30, 9-10h ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà (số lẻ, đầu 2).

Khoảng 11h có anh Tên L. đón chở vào nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn, gặp anh T. ở đó khoảng 30 phút rồi đi bộ ra Sân Bay, khoảng 21h về đến Hà Nội (Bamboo Airline), gửi xe ở Sân bay và tự đi về.

Ngày 30/1/2021: Sáng đến cơ quan làm việc, gặp 2 chị em tên S., làm ở sở Giao thông vận tải, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, 15h chiều gặp gia đình nhà bác A. ở số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh (liên hệ Chinh để thêm thông tin người tiếp xúc).

Ngày 30/01: Khoảng 9h đưa con đi học bóng đá tại công viên Thanh Nhàn. Từ 9h30-10h30 đi đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. Đến 10h30, đến công viên Thanh Nhàn đưa con về nhà.

Ngày 31/1/2021: Ở nhà, về nhà mẹ đẻ (377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai, cháu gái.