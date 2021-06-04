Tiểu sử Trấn Thành - Nghệ sĩ được nhiều show chương trình thực tế săn đón

Trấn Thành tên thật là Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 05/02/1987. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba anh là người gốc Hoa, mẹ là người tỉnh Tiền Giang. Ngoài tiếng Việt, anh có thể nói được tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Sau anh còn có 2 cô em gái. Mặc dù anh trai là người nổi tiếng, nhưng 2 cô em gái của Trấn Thành lại vô cùng kín tiếng.

Hiện nay, Trấn Thành là một cái tên được nhiều show, chương trình thực tế săn đón. Bởi anh mang trong mình phong cách riêng, tính cách hài hước, hoạt ngôn, nội tâm vô cùng sâu sắc nên luôn để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Anh có cách riêng của mình, dẫn dắt cảm xúc, khiến khán giả bị cuốn vào câu chuyện mà anh đang kể. Chính vì vậy, chương trình nào anh làm MC, vở hài nào anh tham gia diễn, nhân vật nào được anh lồng tiếng, cũng thu hút đông đảo lượt xem của khán giả.

Anh vô cùng linh hoạt, hài hước trong cách dẫn. Vì vậy được mời làm MC cho nhiều chương trình thu hút lớn lượng người xem như “Người ấy là ai? Rap Việt, Siêu trí tuệ, Người bí ẩn… Anh tự gây dựng cho mình đế chế riêng trong lĩnh vực MC gameshow truyền hình.

Trấn Thành có niềm đam mê với diễn xuất, anh theo học khoa diễn viên Sân Khấu Điện Ảnh. Tuy nhiên, khán giả biết đến anh nhiều hơn với vai trò là MC. Bởi trước đó anh từng đạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình vào năm 2006.

Trần Thành được mời làm MC cho nhiều chương trình nổi tiếng

Mỗi chương trình anh dẫn dắt, anh đều rất biết cách khai thác tâm tư tình cảm khách mời, thỉnh thoảng cũng chèn chút hài hước có sẵn trong người. Cách anh truyền tải rất gần gũi và chiếm được cảm tình của phần lớn số đông. Suốt những năm vừa qua, Trấn Thành luôn làm nổi bật mình, thách thức bản thân trong nhiều vai trò. Dù là ở cương vị nào, giám khảo, MC, người chơi… anh cũng nỗ lực hết mình nên đón nhận được lượng khán giả yêu thích và ủng hộ đông đảo.

Trấn Thành - Diễn viên hài duyên dáng của màn ảnh Việt

Có thể nói Trấn Thành là một người tài năng. Bên cạnh việc là một MC đắt show thì anh còn là diễn viên hài và diễn viên lồng tiếng. Trấn Thành có thể nhái giọng người khác một cách xuất sắc. Nhiều lần mọi người bất ngờ khi anh có thể nhái giọng ca sĩ Lam Trường, Duy Mạnh, Thanh Lam, Hồng Ngọc, các nghệ sĩ Việt Anh… và nhiều ca sĩ diễn viên khác một cách xuất sắc.

Cũng nhờ vào cái tài nhái giọng này mà anh dễ dàng trở thành diễn viên lống tiếng. Anh đã lồng tiếng cho nhiều bộ phim hoạt hình như Sóc chuột siêu quậy 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu, Kẻ cắp mặt trăng 2 và Turbo: Tay đua siêu tốc… Đây đều là những bộ phim hoạt hình ăn khách, nhiều trẻ em Việt yêu thích. Trong đó Kẻ cắp mặt trăng 2 và Turbo, Trấn Thành lồng tiếng cho nhân vật Gru đã đạt doanh thu kỷ lục. Dễ dàng vượt qua The Lone Ranger tại các phòng vé. Anh sở hữu cho mình những bộ phim hài triệu View được khán giả yêu thích.

Lối diễn của Trấn Thành vô cùng duyên dáng và hài hước

Hiện nay, với tài ăn nói dí dỏm và duyên dáng Trấn Thành còn là một diễn viên hài tài năng trong lòng khán giả. Vì vậy, anh được mời tham gia làm giám khảo cho chương trình hài nổi tiếng như Thách thức danh hài. Chương trình này luôn thu hút được nhiều lượt xem và quan tâm của các vị khán giả trong cả nước.

Trước khi anh được biết đến với tư cách là giám khảo của chương trình Thách Thức Danh Hài. Trấn Thành đã nổi tiếng với nhiều vở diễn ăn khách như Bí quyết dạy vợ, Khách hàng là thượng đế, Xác chết loạn nghĩa trang, Đám rác, Chàng rể quý, Lò võ dỏm, Nghệ thuật buôn bán… Hoàng loạt các vở diễn này đã giúp anh tiến xa hơn trong tương lai.

Nhờ vào khả năng diễn xuất tốt, Trấn Thành cũng được nhiều đạo diễn mời đóng phim truyền hình và điện ảnh. Phần lớn các bộ phim anh tham gia được nhiều khán giả đón nhận và thu về doanh số khủng. Mỗi một vai diễn anh đảm nhận đều nắm rất rõ tâm lý nhân vật, lột tả hết được nội tâm nhân vật. Do đó,

lối diễn xuất của Trấn Thành không bị một màu. Trong từng vai diễn Trấn Thành như là một con người khác rất đa dạng, để lại nhiều cảm xúc và sự suy tư cho khán giả. Một số vai diễn anh tham gia diễn xuất như Sau ánh hào quang -2009 (vai Bác sĩ Vũ); Chuyện tình mùa thu -2010 (vai Bảo); Em hiền như ma sơ-2010 (vai Bầu sô); Gia sư nữ quái- 2012 (vai Trí); Yêu anh! Em dám không?-2013 (vai Cường)...

Trấn Thành sở hữu gia tài đồ sộ về lĩnh vực gameshow, hài và phim ảnh

Nhìn lại hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, Trấn Thành đã sở hữu một gia tài đồ sộ về lĩnh vực gameshow, hài và nhiều thể loại giải trí khác. Những điều này đã đủ để cái tên Trấn Thành xứng đáng có được vị thế như hiện tại, được nhiều chương trình săn đón.

Trấn Thành vô cùng thành công với “Bố già”

Chỉ sau 16 ngày công chiếu, phim “Bố già” của Trấn Thành đạt doanh số hơn 300 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng ra mắt, Bố Già của Trấn Thành đã chính thức cán mốc hơn 420 tỷ đồng cùng 5,6 triệu vé tại Việt Nam. Đây là một con số kỷ lục tính đến thời điểm hiện tại chưa có phim Việt nào làm được như vậy. Đây là bộ phim thành công ngoài mong đợi của Trấn Thành.

Mặc dù có nhiều giới chuyên môn nhận xét “Bố già chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo”. Cũng có ý kiến khắt khe hơn cho rằng “Đây chỉ là một bộ phim chiếu rạp thôi, chưa thể gọi là phim điện ảnh”... Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì “Bố Già” vẫn là phim thành công nhất của nền điện ảnh Việt, mang về loạt kỷ lục phòng vé. Hiện tại vẫn chưa có bộ phim Việt nào làm được điều này.

Trấn Thành rất thành công với phim Bố Già

Tại sao vẫn còn rất nhiều chê bai “Bố Già” của Trấn Thành, nhưng phim lại vẫn được đón nhận và lập được kỷ lục phòng vé?

Đơn giản thôi, phim Bố Già của Trấn Thành đánh đúng vào tâm lý của người xem. Khán giả thấy được câu chuyện của chính mình khi khắc họa cuộc sống gia đình. Hơn nữa, mạch phim dễ hiểu, những mâu thuẫn, những tình cảm đan xen trong các tiết tình từ hài hước đến kịch tính, buồn bã.

Điểm cộng lớn nhất của phim chính là sự đồng cảm. Trấn Thành đã nắm bắt điều này rất tốt, giúp khán giả tìm ra được sự đồng cảm với nhân vật có số phận khắc khổ.

Một điểm cộng nữa cho bộ phim này chính là có dàn diễn viên thực lực, mới, có màu sắc riêng. Chính điều này tạo cho phim có sự bất ngờ, chờ đợi về số phận của nhân vật then chốt. Hiểu rất rõ những điều này, nên Trấn Thành đã tạo ra được Bố Già lấy đi nước mắt của khán giả và tạo nên một hiện tượng phòng vé. Hơn nữa, nhân vật người cha do Trấn Thành đảm nhiệm luôn thể hiện được cảm xúc thật, xuất phát từ trong tim chứ không hề cố tình diễn nên chạm đến trái tim khán giả. Ở Trấn Thành, có sự lắng đọng, tâm lý, có suy luận, sắc bén.

Hiện tại Trấn Thành đang hạnh phúc viên mãn với Hari Won

Vậy nên, có thể nói Trấn Thành là một người vô cùng giỏi. Đến cả Đạo Diễn Đãng khi làm phim cùng với Trấn Thành cũng phải nhận xét rằng: “Trấn Thành quá giỏi để tự làm đạo diễn, tự đứng tên một bộ phim”.

Thành công của phim Bố Già, lại thêm một lần làm cho cái tên Trấn Thành tỏa sáng, ghi đậm dấu ấn hơn nữa trong lòng khán giả. Cũng nhờ sau đợt thành công của Bố Già, công chúng cũng bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về tiểu sử Trấn Thành, biết được anh là người như thế nào mà lại có thể làm nên kỷ lục cho nền phim ảnh Việt Nam đến vậy.