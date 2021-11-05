Tiểu sử Kiều Oanh - Diễn viên hài vụt sáng nhờ một bộ phim truyền hình 

Hiện nay, cái tên Kiều Oanh không còn xa lạ gì với khán giả. Cô là đàn chị đi trước Việt Hương, Thúy Nga… gặt hái được không ít thành công trong lĩnh vực bản thân theo đuổi.

Đam mê với nghệ thuật nên từ nhỏ Kiều Oanh đã tham gia chương trình đào tạo để trở thành diễn viên cải lương.Tuy nhiên, dòng đời đưa đẩy thế nào cô lại bén duyên với kịch nói, rất thành công ở mảng nghệ thuật này. Lặng lẽ khóc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong… Đều là những tác phẩm kịch nói có sự góp mặt của Kiều Oanh, rất thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Từ những vai diễn này tên tuổi của Kiều Oanh bắt đầu nổi, được nhiều đơn vị săn đón. Kéo theo đó là khán giả và người hâm mộ cũng tò mò hơn về Kiều Oanh.

Cũng từ đó, cuộc sống của Kiều Oanh có rất nhiều thay đổi. Năm 18 tuổi, Kiều Oanh rời mảnh đất An Giang để lên Sài Gòn học trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Cô sinh ra ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Diễn viên Kiều Oanh ngay từ nhỏ đã đam mê cải lương, mê tới mức mà mỗi khi có bài ca nào hay, có vở tuồng cô đều nghe đi, nghe lại cho tới lúc thuộc. Chính vì vậy, dù không được học hành bài bản, nhưng nhờ sự nỗ lực và sống cùng với niềm đam mê của mình, cô vẫn đậu vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nhờ ca một đoạn trích một lớp vọng cổ.

Vì rất năng nổ và yêu nghề mà ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, danh hài Kiều Oanh đã mang về cho trường tấm huy chương vàng trong đợt Liên hoan Sân khấu Toàn Quốc 1995 và danh hiệu Diễn viên trẻ tài năng.

Kiều Oanh có duyên với nghệ thuật kịch nói

Sau khi kết thúc 4 năm học đại học, cô tốt nghiệp hạng thủ khoa nên được nhận vào đoàn Cải lương Sài Gòn 3.

Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian thoái trào của cải lương, khán giả không còn ưa chuộng loại hình này, nhiều rạp đóng cửa và các diễn viên lâm vào đường khó khăn. Nhưng cuộc đời có vẻ luôn mỉm cười với Kiều Oanh, trong quá trình cô diễn cải lương, một số đạo diễn đạo diễn thấy được tài năng diễn xuất của Kiều Oanh nên đã mời cô tham gia một số vở kịch truyền hình. Trong số đó có thể kể tên như: Khát vọng, Một đời oan nghiệt… nhờ đó tên tuổi Kiều Oanh dần dần đi vào lòng khán giả.

Bên cạnh đó, Kiều Oanh cũng từng tham gia vào nhóm hài Hữu Nghĩa. Qua đó, người ta yêu thích cô ở cái điểm nét diễn lạ, tưng tửng, làm người xem rất vui. Mặc dù được khán giả biết đến thông qua các vở diễn hài là thế nhưng thực chất mãi đến khi cô tham gia đóng bộ phim truyền hình đầu tay của mình là Đất Phương Nam. Nhờ bộ phim này mà tên tuổi của cô mới thực sự được vụt sáng.

Trong phim cô là một cô đào nghệ có tài sắc vẹn toàn nhưng lại đoản mệnh, phản ánh rõ tuyến nhân vật của những người cùng khổ. Dường như con đường sự nghiệp của cô cũng nhờ đó mà thuận buồm xuôi gió hơn, thành công hơn.

Con đường nghệ thuật của diễn viên Kiều Oanh

Kiều Oanh được đào tạo bài bản một nghệ thuật cải lương nhưng do thời thế thay đổi, cũng vì mưu sinh cô đã tham gia rất nhiều vở diễn hài vui nhộn và luôn đồng hành cùng hai diễn viên nam là Tấn Beo và Bảo Chung.

Sau đó vào năm 2000, Kiều Oanh đã tham gia vào nhóm hài Hữu Nghĩa và được rất nhiều khán giả mến mộ. Để phát triển sự nghiệp hơn nữa, năm 2003, Kiều Oanh quyết định sang Mỹ hoạt động nghệ thuật và làm việc ở Trung tâm Thúy Nga. Cho tới tháng 4 năm 2006, cô bay về Việt Nam để thực hiện Liveshow thể hiện lòng tri ân đến với khán giả trong nước.

Kiều Oanh góp mặt trong nhiều vai diễn được khán giả yêu thích

Sau đó cô vẫn hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong nhiều vai diễn và rất được khán giả mến mộ. Đến năm 2007, đây là mốc thời gian đánh dấu sự thay đổi của cô trong sự nghiệp. Sau khi kết hôn với Lê Huỳnh thì Kiều Oanh đã theo chồng qua trung tâm Vân Sơn để trình diễn. Cả hai khi diễn rất ăn ý. Đến năm 2008 Kiều Oanh đã hạ sinh đứa con gái đầu lòng và đặt tên cho bé là Whitney Huỳnh, tên tiếng Việt là Huỳnh Nguyễn Yến Khang.

Mọi người cũng tin rằng, Lê Huỳnh và Kiều Oanh mãi mãi là một cặp ăn ý. Ai ai cũng người mộ, vợ chồng hòa thuận, hợp ý, lại có con ngoan. Cứ tưởng hai người sẽ đi cùng với nhau đến suốt cuộc đời nhưng khán giả phải nhận một sự thật bẽ bàng vào năm 2013. Đây là thời gian Kiều Oanh - Lê Huỳnh đã thỏa thuận ly hôn, sau khi khán giả biết, ai nấy cũng khá bất ngờ đều ngạc nhiên.

Sau cuộc chia tay ồn ào với Lê Huỳnh, một thời gian dài sau đó, Kiều Oanh mới công khai mối quan hệ với Hoàng Nhất là nghệ sĩ cải lương và cũng là diễn viên điện ảnh. Cả hai đã có con chung với năm 2018. Hiện tại cả hai đã về chung một nhà, là một cặp đôi vô cùng ăn ý trên sân khấu.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây Kiều Oanh muốn sống chậm lại. Mặc dù không còn vinh quang, tỏa sáng trong sự nghiệp nghệ thuật của mình nhưng Kiều Oanh vẫn được nhiều khán giả yêu mến.

Kiều Oanh gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất

Giờ đây, Kiều Oanh có cuộc sống khá viên mãn và hạnh phúc, mới đây Kiều Oanh tổ chức thôi nôi con thứ 2 tại Mỹ. Trong bữa tiệc có rất nhiều khách mời tham dự như: các nghệ sĩ hải ngoại, đặc biệt trong đó có cả MC Thanh Bạch là người dẫn chương trình cho buổi tiệc. Con gái thứ hai của cô tên là Callie Hoàng Trần tên Việt là Trần Hoàng Yến Xuân là con gái của Kiều Oanh và Hoàng Nhất. Trong bữa tiệc thôi nôi có đầy đủ gia đình 2 bên cả ông bà ngoại và nội, giản dị, đầm ấm và hạnh phúc.

Giờ đây, Kiều Oanh đã hạnh phúc bên người bạn đời tri kỷ, cũng không còn những ồn ào với chồng cũ. Cuộc sống hiện tại của cô khá an nhàn, tràn ngập niềm vui trong sự chăm sóc chu đáo của Hoàng Nhất. Hoàng Nhất thấu hiểu được tâm lý của Kiều Oanh, cùng với sự biết nhau trước đó, khiến Hoàng Nhất càng thêm yêu Kiều Oanh, không muốn cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Chia sẻ với báo chí, Kiều Oanh cũng rất cảm ơn Hoàng Nhất, vì những lúc mệt mỏi, buồn chán nhất luôn có anh bên cạnh. Chính anh cũng là người luôn cố gắng vun đắp cho tình cảm này và hạnh phúc được trọn vẹn như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, khán giả vẫn mong muốn rằng trong thời gian sắp tới sẽ nhận được thông tin về đám cưới của hai người, để Kiều Oanh thật sự được làm cô dâu của Hoàng Nhất.

Kiều Oanh đang hạnh phúc bên Hoàng Nhất

Dường như đến thời điểm hiện tại, mọi thứ với Kiều Oanh đang rất trọn vẹn. Vậy nên sau một thời gian vắng bóng và luôn đam mê với nghề cô đã trở lại với ánh đèn sân khấu và xuất hiện khá nhiều trong các gameshow truyền hình trong nước như: Danh hài đất Việt, Hoán đổi, Sàn đấu danh hài, Cặp đôi hài hước... và nhiều phim điện ảnh ăn khách.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn hiểu hơn về tiểu sử Kiều Oanh. Có lẽ vì là phận hồng nhan nên lắm gian truân, nhưng sau tất cả, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Kiều Oanh, giờ đây cô yên ấm bên bạn đời Hoàng Nhất và sự nghiệp cũng đang rất thuận lợi.