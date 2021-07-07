Tiểu sử Hồng Vân - Nghệ sĩ cống hiến hết mình vì nghệ thuật 

Hồng Vân tên đầy đủ là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh ngày 26/05/1966, tại Bắc Ninh. Cha cô là ông Ngô Kế Sương (sinh 1938) còn mẹ bà Đặng Thị Hồng Phương (sinh 1940). Trước khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn như hiện tại, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân không thành công với chồng đầu là một kiến trúc sư và có với nhau 2 người con, một trai và một gái. Người con gái tên là Nguyễn Ngô Hoàng Châu (sinh 1994) và con trai là Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (sinh 1997).

Nghệ sĩ Hồng Vân là nữ nghệ sĩ Nhân Dân được rất nhiều khán giả yêu thích và nhiều người trong giới kính trọng. Chị thành công ở nhiều mảng sân khấu điện ảnh. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Hồng Vân còn có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên diễn viên Lê Tuấn Anh.

Tuy không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng Hồng Vân lại rất có thiên phú về diễn xuất. Vì vậy, cô là người đầu tiên trong gia đình dấn thân vào con đường nghệ thuật. Cô đã trở thành một người nghệ sĩ hài nổi tiếng và hiện tại vẫn giữ vị trí là bà bầu sân khấu thành công nhất cả nước.

Sau khi chia tay chồng đầu, Hồng Vân nên duyên với Lê Tuấn Anh. Cả hai từng là tình đầu của nhau, chia tay do hiểu nhầm, cuối cùng cặp đôi lại trở về với nhau khi cả hai từng đổ vỡ trong hôn nhân. Đến với diễn viên Lê Tuấn Anh, hai người có một đứa con gái tên là Lê Ngô Ngọc Châu (Bí Ngô) (sinh 2008).

Năm lên 9 tuổi, nghệ sĩ Hồng Vân theo chân gia đình vào Sài Gòn. Vì đã có sự yêu thích và niềm đam mê với diễn xuất từ nhỏ nên khi được tiếp xúc với nghệ thuật hát cải lương cô đã chọn đường này để theo đuổi dài lâu. Khi học lớp 11, Hồng Vân là thành viên trong Nhà Văn hóa quận Bình Thạnh, được đi diễn và kiếm những đồng tiền đầu tiên cũng nhờ diễn xuất trong vở Cầu Hôn của T. Sekhov. Sau đó để tiếp tục theo đuổi đam mê, Hồng Vân đã thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu. Cũng chính thức từ đây cô từng bước trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp tại lò đào tạo này. Ở đây cô có nhiều đất dụng võ, tích cực phát huy năng khiếu diễn xuất và dần trở nên nổi tiếng.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Vân

Hiện nay, ai cũng biết rằng nghệ sĩ Hồng Vân có tên tuổi và cũng rất có tiếng nói trong làng giải trí, đặc biệt ở khu vực miền nam. Cô đã có tới 11 năm gắn bó với sân khấu nhạc kịch trước khi chuyển sang đóng phim và làm Giám đốc CTCP Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn. Đồng thời cô cũng kiêm luôn bầu sô của Sân khấu kịch Phú Nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhờ có tài năng thiên phú, Hồng Vân được mời tham gia nhiều vai diễn trên các sân khấu kịch. Bất kỳ vai diễn gì dù khó hay dễ, đơn thuần hay phức tạp, nữ nghệ sĩ Hồng Vân đều hoàn thành một cách xuất sắc.

Diễn xuất của Hồng Vân được đánh giá rất cao

Tuy nhiên, một phần do gia đình, một phần cô muốn chuyển hướng để có thể hoạt động nghệ thuật đa dạng hơn, gần đây nghệ sĩ Hồng Vân dần rút lui khỏi sân khấu và chuyển sang làm bầu show. Mặc dù rút khỏi phần diễn kịch, tuy nhiên diễn kịch chính là niềm đam mê lớn nhất của cô. Vì vậy, cô đã thể hiện niềm đam mê của mình sang hướng khác, phát triển nó mạnh hơn.

Cô bắt đầu tham gia với vai trò là đạo diễn, tạo ra nhiều cơ hội cũng như truyền tải tinh thần cho thế hệ trẻ. Sau bao năm tháng miệt mài cống hiện, Hồng Vân cũng đã được trao tặng danh hiệu NSND. Thậm chí cô còn từng có thời gian đảm nhiệm vai trò Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2012-2016).

Theo dòng chảy của xã hội, phim điện ảnh và truyền hình ngày càng được đầu tư và phát triển. Hồng Vân cũng mạnh tay chi tiền cho một số sản phẩm của mình. Đồng thời, cô cũng dành nhiều thời gian tham gia một vài vai diễn, sản xuất phim điện ảnh như: Xóm trọ 3D, 3D Cung tâm kế… ở mảng phim truyền hình nổi bật như Phượng Khấu.

Cô cố gắng hoạt động nhiều đồng thời cũng tạo ra nhiều đất diễn cho các nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, vào năm 2019, Hồng Vân nghẹn ngào thông báo phải đóng cửa sân khấu kịch SuperBowl vì khó khăn. Sân khấu này liên tiếp phải bù lỗ trong suốt 2 năm. Vậy là sau 13 năm hoạt động, cô đành phải đóng cửa sân khấu này. Không ít khán giả và nhiều nghệ sĩ tỏ ra tiếc nuối. Tuy nhiên, cô vẫn miệt mài tham gia nhiều chương trình, diễn xuất nhiều hơn, thời gian sau nữ nghệ sĩ cũng đã tìm được nơi mới để xây dựng lại sân khấu kịch của mình, tiếp tục tạo cơ hội cho nhiều người có chung đam mê diễn xuất được bước tiếp ước mơ.

Hồng Vân là nghệ sĩ tài năng, thử thách bản thân với nhiều vai trò

Hiện tại, thời đại công nghệ số đang rất phát triển, Hồng Vân cũng đã tự tạo dựng cho mình một kênh youtube riêng của mình và đang cho ra mắt các dự án web drama, mỗi tập phim đều thu hút rất đông người hâm mộ theo dõi.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ mỗi dự án web drama ngắn (tầm 5-6 tập) có kinh phí hàng tỷ đồng. Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ lực để sản xuất. Sau khi ra mắt web drama “Đại Kê chạy đi” phần 2, Hồng Vân suýt kiệt sức sau khi làm phần 1.

Tuy nhiên, Đại Kê chạy đi phần 1 trên YouTube hồi tháng 4, sau 6 tập phim đều thành công về lượt xem, có tập đạt 6 triệu lượt. Nhờ thành công này mà Hồng Vân được các đơn vị tài trợ hỗ trợ sản xuất tiếp phần 2. Mặc dù vậy, cô vẫn rất lo lắng vì YouTube đang chứng kiến hàng loạt cuộc đổ bộ của web-drama cũng như các phim ngắn đề cập đến câu chuyện gia đình. Vì vậy, cô đang rất trăn trở không biết làm sao để tạo ra sản phẩm khác biệt so với phần đông web-drama hiện tại.

Hơn nữa, hiện nay YouTube là kênh thịnh hành đã gắn kết được nhiều thế hệ nghệ sĩ và tầng lớp khán giả. Nhiều nghệ sĩ trong các lĩnh vực phim ảnh, sân khấu đã dần tìm cách thích ứng với thời đại công nghệ 4.0. Vậy nên, từ năm 2019, Hồng Vân đã dần cảm nhận sự phát triển của công nghệ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành sân khấu.

Vì vậy, Hồng Vân quyết định thử nghiệm một hướng đi riêng, làm nội dung dành cho tầng lớp người lao động nghèo trong xã hội, phim nói về quan hệ gia đình, láng giềng… Do đó, từ hài kịch, chính kịch, hiện giờ là web drama, Hồng Vân cũng rất thành công.

Sự thành công này của Hồng Vân, một phần cũng có công sức của người chồng Lê Tuấn Anh. Anh luôn đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc với Hồng Vân. Anh cũng bỏ tiền ra sản xuất web drama cho Hồng Vân. Anh cũng luôn ủng hộ và tư vấn cho vợ trong mọi dự án. Chính vì vậy, sản phẩm “Mẹ mẹ con con” của Hồng Vân vô cùng thành công, nhờ diễn viên tham gia đều là những tên tuổi có tay nghề và độ thu hút khán giả nhất định. Hơn nữa, sản phẩm cũng được đầu tư nghiêm túc nên thu hút được đông đảo khán giả đón xem.

Hồng Vân hạnh phúc viên mãn bên diễn viên Lê Tuấn Anh

Bên cạnh là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất thì hiện nay Hồng Vân cũng là MC được khán giả vô cùng yêu mến khi dẫn chương trình Vợ Chồng Son. Nhờ cách dẫn dắt tự nhiên mà từ những cặp đôi gia đình bình thường, đến các cặp đôi là người nổi tiếng hay những cặp đôi có chồng hoặc vợ là người ngoại quốc đều chân thành chia sẻ. Chính những điều này đã tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội nhờ những câu chuyện bình dị, ngọt ngào và chân chất, mang đến sức hút cho chương trình.

Qua đây có thể thấy được Hồng Vân là một nghệ sĩ tài năng, dám thử thách bản thân trong nhiều vai trò. Vì vậy, lật qua mỗi trang tiểu sử Hồng Vân theo từng thời kỳ, chúng ta đều thấy được sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc của cô.