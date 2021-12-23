Tiểu sử Đan Nguyên - Ca sĩ hải ngoại nổi tiếng với giọng ca mùi mẫn

Ca sĩ Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Vào năm 1998, anh cùng mẹ và 2 em gái sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ người thân bên Mỹ. Ban đầu anh ở Quận Cam, Nam Cali. Đây cũng là nơi tập trung đông đúc người Việt sinh sống. Sau đó anh chuyển đến San Jose, rồi thị trấn Modesto, Fairview và Oakland của Bắc Cali.

Trong làng nhạc vàng ở hải ngoại từ cuối thập niên 2000, đầu thập niên 2010 Đan Nguyên gần như thống trị dòng “nhạc mùi” trong nhiều năm. Tiếng hát của anh được giới yêu nhạc vàng cả trong nước và hải ngoại yêu thích vì chất giọng rất buồn, mùi mẫn và lôi cuốn. Khán giả hâm mộ một khi nghe là khó có thể rời tai được. Khi mở những bài như 24 Giờ Phép, Kẻ Ở Miền Xa, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Mộng Thường, Thành phố Mưa Bay, Mùa Xuân Đó Có Em, Lá Thư Trần Thế… nhất định sẽ chọn giọng ca Đan Nguyên để thưởng thức.

Có nhiều người hỏi anh vì sao lại chọn nhạc vàng để hát và phát triển sự nghiệp. Trong khi bản thân có dáng vẻ bắt mắt, khuôn mặt điển trai, sao không chọn nhạc trẻ mà hát. Đan Nguyên bộc bạch, anh thích nhạc vàng, ngay từ nhỏ đã đam mê rồi. Hơn nữa do thấy nhạc vàng không bao nhiêu người hát nữa nên anh muốn duy trì.

Ngay từ thuở bé, Đan Nguyên đã thích nghe những bài nhạc vàng do Tuấn Vũ, Duy Khánh, Chế Linh, Bảo Yến trình bày. Khi sang hải ngoại, anh cũng đã lựa chọn dòng nhạc này để theo đuổi.

Đam mê nhạc vàng, anh dồn hết tâm sức cho nó. Vậy nên anh rất thành công ở hải ngoại. Trong làng nhạc vàng ở hải ngoại, nếu như thập niên 1980 nổi lên hiện tượng ca sĩ Tuấn Vũ, sang thập niên 1990 là Trường Vũ, thập niên 2000 là Quang Lê, thì từ cuối thập niên 2000, đầu thập niên 2010 là sự xuất hiện của Đan Nguyên. Sự xuất hiện của Đan Nguyên khiến dòng nhạc này đi sâu vào đời sống tinh thần của người dân thêm nữa. Người ta thích nghe cái giọng buồn buồn, mùi mẫn và lôi cuốn của anh, mỗi khi anh cất lên giọng hát làm con người thêm sâu lắng, sống chậm lại để thưởng thức mọi thứ xung quanh.

Con đường âm nhạc của Đan Nguyên

Thời điểm Đan Nguyên được mọi người biết đến nhiều nhất và anh nổi lên như một hiện tượng là vào năm 2006. Thời điểm này anh bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển chọn ca sĩ tại hải ngoại. Nhờ giọng ca đặc biệt của mình anh đã chiếm được tới 4 giải nhất, 1 giải nhì trong tổng cộng 6 cuộc thi từ Bắc Cali tới Nam Cali.

Sự nghiệp của anh càng lên như gặp gió khi Đan Nguyên tình cờ gặp ca sĩ Trish Thùy Trang khi hát chung sân khấu ở San Jose. Nữ ca sĩ nhận ra anh có chất giọng ngọt vô cùng mùi mẫn, say mê lòng người nên đã đề nghị anh đưa CD thu âm tiếng hát của anh để khi về Nam Cali giới thiệu với những người điều hành trung tâm Asia.

Thời điểm đó, giám đốc âm nhạc Trúc Hồ và tổng giám đốc Thy Vân là người điều hành trung tâm Asia. Hai ngày sau đó, Đan Nguyên đã nhận được lời mời từ Trúc Hồ đến thử giọng. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, ngay lập tức Đan Nguyên đã đáp máy bay xuống Nam Cali trong ngày sau đó. Anh thử giọng với bài “Xin Làm Người Xa Lạ”. Giọng ca của anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám đốc Trung tâm Asia. Do đó, anh được mời trình diễn ngay sau đó trong chương trình “Asia 55 – Hát Với Thần Tượng” được thu hình vào mùa hè năm 2007.

Đan Nguyên mỗi lần cất giọng hát làm cho người nghe lưu luyến

Không làm mọi người thất vọng, lần đầu xuất hiện trong liveshow thu hình của trung tâm Asia, Đan Nguyên trình diễn bài “Thói Đời”. Bài hát này anh được song ca với thần tượng của mình là nam danh ca Chế Linh. Sau hơn một năm nỗ lực, vào năm 2008, trung tâm Asia đã cùng anh thực hiện album đầu tiên mang tên “Những Lời Này Cho Em”. Album rất thành công với những ca khúc “Trên Bốn Vùng Chiến Thuật”, “Linh Hồn Tượng Đá”, “Xin Làm Người Xa Lạ”, “Buồn Trong Kỷ Niệm”... Cũng nhờ Album này mà cát xê của anh cũng tăng lên, cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn khi sống tại đất khách quê người.

Thành công tiếp nối thành công, vào năm 2009, Đan Nguyên thật sự trở thành cơn sốt trong và ngoài nước, giọng ca của anh kết hợp ăn ý với Băng Tâm trong ca khúc “Chuyện Tình Mộng Thường” ở chương trình Asia 61 nhạc Trần Thiện Thanh. Sau buổi biểu diễn này, một bước giúp anh thành sao, anh có lượng fan âm mộ hùng hậu.

Một năm sau đó anh cũng phát hành album thứ 2 mang tên “Thành Phố Mưa Bay” cùng với các ca khúc cũ nhưng tạo HIT lớn là “Thói Đời”, “Chuyện Hoa Sim”, “Túy Ca”, “Thành Phố Mưa Bay”...

Sự nghiệp của Đan Nguyên ngày càng phát triển

Sau bao năm gắn bó với trung tâm Asia. Vào năm 2016, Đan Nguyên quyết định chuyển sang hát cho trung tâm Thúy Nga. Đây là một sự kiện chấn động của làng nhạc hải ngoại, bởi ai cũng biết Đan Nguyên là một trụ cột của trung tâm Asia. Trung tâm Thúy Nga và Asia vốn là đối thủ trong lĩnh vực sản xuất băng dĩa và tổ chức đại nhạc hội tại hải ngoại.

Anh chính thức cộng tác với trung tâm Thúy Nga, đánh dấu bằng bài hát “Trái Tim Ngục Tù” trên Paris By Night trong cuốn 118 – 50 năm Nhạc Đức Huy được quay hình vào tháng 5 năm 2016. Không chỉ có Đan Nguyên, ngay sau đó các ca sĩ quen thuộc của trung tâm Asia là Băng Tâm, Nguyễn Hồng Nhung, Hà Thanh Xuân cũng dần chuyển sang trung tâm Thúy Nga.

Từ sau khi chuyển sang trung tâm Thúy Nga, sự nghiệp ca hát của Đan Nguyên ngày càng phát triển. Anh tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường nhạc mùi bằng các ca khúc triệu views như là “Lại Nhớ Người Yêu”, “Chắp Tay Lạy Người”, “Gặp Lại Cố Nhân”…

Mặc dù nói là sự nghiệp của anh rất phát triển sau khi sang trung tâm Thúy Nga, tuy nhiên ở trung tâm này có quá nhiều ca sĩ trụ cột khác. Vì vậy, ánh hào quang của Đan Nguyên không còn rực rỡ như thời đầu thập niên 2010 khi anh còn hát ở trung tâm Asia.

Hiện nay, anh cũng đã tự cho ra đời kênh riêng của mình trên Youtube. Anh sẽ cho ra đời các sản phẩm nghệ thuật thật chất lượng để gửi đến khán giả. Kênh Youtube cá nhân này do Đan Nguyên thực hiện cùng với người bạn đồng hành là đạo diễn Cường Ngô. Đan Nguyên chia sẻ làm youtube tốn kém lắm, nhưng vì mong muốn làm ra những sản phẩm nghệ thuật hay nên anh sẽ đầu tư tiền bạc và công sức để có thể phục vụ tốt nhất cho những khán giả của mình.

Đan Nguyên đã tự thành lập kênh Youtube cho riêng mình

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Đan Nguyên cũng từng thử sức với điện ảnh. Anh được mời tham gia vai chính trong bộ phim âm nhạc, võ thuật ngắn mang tên “Cánh Diều Mưa” của đạo diễn Cường Ngô. Đây cũng là tên một bài hát do anh sáng tác.

Sau khi theo dõi các thông tin về tiểu sử Đan Nguyên, những giai đoạn thăng trầm và hoàng kim trong cuộc đời, có lẽ phần nào bạn cũng đã hiểu hơn về ca sĩ hải ngoại này. Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống giàu sang tại Mỹ. Minh chứng là việc anh khoe loạt ảnh bên siêu xe, các món hàng hiệu đắt tiền trên trang cá nhân của mình.

Có cuộc sống vạn người mơ, nhưng trong cuộc sống của anh vẫn có một điểm khuyết nhỏ vì hiện tại vẫn độc thân, chưa tìm được một nửa của đời mình. Hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh không cần đẹp nhưng có duyên, chung thủy, có thể thông cảm, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Hy vọng rằng trong thời gian tới anh sẽ tìm được một nửa ưng ý cho đời mình.