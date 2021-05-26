Tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng - Người ngự trị ánh hào quang vang danh Ông hoàng nhạc Việt

Thực ra, nói đến tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng thì dài lắm. Anh sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971 tại Sài Gòn, trong gia đình có nguồn gốc đa sắc tộc, ông nội là người mang hai dòng máu Pháp Việt, bà nội là người tỉnh Phúc Kiến và quê ngoại ở Điện Bàn, Quảng Nam. Người em gái ruột mang tên Huỳnh Minh Hạnh.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được người hâm mộ gọi với cái tên thân mật là Mr Đàm. Cái tên này cùng anh vang danh khắp các đấu trường âm nhạc . Gắn liền với nhiều giải thưởng danh giá. Vì vậy, dần dà, người ta cũng quên mất họ tên thật của anh là Huỳnh Minh Hưng. Cũng rất ít người biết đến sự khổ cực trước đây, anh phải nếm bao nhiêu đắng cay rồi mới gặt hái được thành quả ngọt ngào như ngày hôm nay.

May mắn thay, nơi đây lại chính là nơi nuôi nấng, ươm mầm tài năng âm nhạc của anh. Vào tu viện, anh là thành viên nhỏ tuổi nhất được học hát trong dàn Thánh Ca. Tất cả mọi ước mơ, hoài bão của anh bắt đầu từ đây chớm nở, là động lực, niềm tin để anh giữ mãi niềm đam mê với âm nhạc.

Cuộc đời của anh cũng lắm gian truân, trắc trở. Trắc trở ngay từ khi anh sinh ra. Anh là con của vợ bé. Nên về mặt xã hội phần nào đó vẫn bị người ta coi thường. Tuy nhiên, vì là con trai duy nhất trong gia đình nên anh được cha mẹ hết lòng yêu thương. Nhưng thời gian hạnh phúc, ấm áp bên gia đình chẳng được bao lâu thì sóng gió, giông tố bắt đầu ập tới cuộc sống của anh. Ngay cả căn nhà trú ngụ của gia đình cũng phải bán cho người khác, lúc này không còn cách nào khác, cha mẹ đã đưa anh vào tu viện để nương nhờ.

Vào năm 12 tuổi, anh được ông bà ngoại đưa về nuôi. Cuộc sống vô vàn khó khăn, anh phải làm rất nhiều việc để có thêm nguồn thu nhập trang trải cho cuộc sống như: hớt tóc, hát phụ trong những chương trình ca nhạc… nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn cháy bỏng.

Đàm Vĩnh Hưng đam mê mãnh liệt với âm nhạc

Dường như với anh chỉ có âm nhạc mới có thể giúp bản thân thay đổi cuộc đời. Chính vì vậy, anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng, anh đã thất bại rất nhiều lần. Mãi tới năm 1992, cuối cùng cơ hội cũng đã đến, đạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do công ty Văn hóa quận 10 tổ chức tại công viên Hồ Kỳ Hòa. Đây chính là động lực to lớn để anh tiếp tục tham gia các chương trình ca nhạc khác.

Anh đã từng trải qua 8 lần tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Dù thất bại rất nhiều lần nhưng anh vẫn không nản lòng. Cuối cùng thì cuộc đời cũng đã mỉm cười với anh. Đến lần thứ 8, sau bao nhiêu nỗ lực, Đàm Vĩnh Hưng đã đạt giải 4 Tiếng hát Truyền hình vào năm 1998. Đây chính là bệ phóng quan trọng, giúp giọng ca Mr Đàm đến gần với khán giả, được nhiều người biết đến hơn.

Nổi bật thành “sao” nhờ album Giọt nước mắt cho đời (Vol.05)

Nghề ca sĩ, đứng trên ánh hào quang của sân khấu, nhận được tình yêu của khán giả thường làm con người ta luôn muốn đắm chìm trong đó. Nhưng khi rời khỏi ánh đèn đó lại là một thế giới khác với bao sự ganh ghét đố kị và đấu đá nhau. Có lẽ vì thế mà sự nghiệp ca hát của anh cũng không mấy bằng phẳng, dù được biết đến thông qua chương trình Tiếng hát Truyền hình vào năm 1998, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của danh hài hải ngoại Hoài Linh thì có lẽ anh đã không được nổi tiếng như bây giờ.

Danh hài hải ngoại Hoài Linh đã giúp Mr. Đàm ra CD đầu tay “ Tình ơi xin ngủ yên”. Từ đây, anh mới chính thức được công chúng biết đến nhiều hơn. Đặc biệt với album “Giọt nước mắt cho đời (Vol.05)”. Đây là album đưa Đàm Vĩnh Hưng thật sự bật thành sao trong làng nhạc Việt. Từ sau album này, các album khác của Đàm Vĩnh Hưng đều nhận được mọi sự yêu quý từ khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng nổi bật thành sao hạng A được nhiều người săn đón

Không chỉ vì đã nổi tiếng mà anh tự thỏa mãn, anh luôn cố gắng tiến lên, bứt phá đầy ắp các danh hiệu. Anh góp mặt trong danh sách 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong cuộc thi Làn Sóng Xanh năm 2002 của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, luôn giữ vững phong độ nằm trong top 10 kể từ thời điểm đó, cùng với những cái tên đình đám cùng thời ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Hồng Nhung...

Đến mùa hè 2003, anh mở liveshow nhạc trẻ đầu tiên của mình mang tên “Trái tim hát” có sự góp mặt của 4 ca sĩ trẻ đình đám lúc bấy giờ như: ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Hồng Ngọc và nhóm nhạc MTV. Cùng năm, với sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả hâm mộ, Đàm Vĩnh Hưng đã đoạt được giải thưởng Ngôi sao bạch kim với danh hiệu “Giọng ca nam xuất sắc nhất”. Sau đó, anh liên tiếp ra những Liveshow mới.

Đàm Vĩnh Hưng gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá

Từ 2019 đến nay, anh không cho ra mắt album âm nhạc nào, chỉ xuất hiện lưu diễn ở trong nước và hải ngoại. Trong sự nghiệp ca hát của mình, anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là Giải cống hiến 2007 - Ca sĩ xuất sắc nhất 2007. Hai giải thưởng Làn Sóng Xanh: “10 ca sĩ được yêu thích nhất” và “Ca sĩ của năm”. Cùng với huy chương bạc thể loại nhạc nhẹ và nhạc dân gian trong cuộc thi Liên hoan giọng hát vàng Asean 2008. Vào năm 2009, lần thứ 2 liên tiếp anh nhận được giải Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất” và “Ca sĩ của năm” do khán giả Làn Sóng Xanh bình chọn. Có thể nói anh đã chiếm trọn được tình yêu và sự yêu mến của khán giả mê âm nhạc, có chỗ đứng vững chắc trong làng âm nhạc Việt.

Độ nổi tiếng đi kèm với không ít thị phi

Bên cạnh sự nổi tiếng, nổi danh với những bản nhạc vượt thời gian, khi nhắc đến tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng, người ta còn ấn tượng với những màn phát ngôn gây sốc và những hành động khoe của khắp nơi. Vì thế, anh luôn được mọi người cho rằng luôn nằm ở ranh giới của tài và tai.

Nếu số lượng fans lớn thì số lượng anti-fans cũng không ít. Sự nghiệp vĩ đại của anh được nhiều người ngưỡng mộ, song song với đó là đi kèm với những tai tiếng cũng khiến không ít người ngán ngẩm. Bùng nổ với sandal có mâu thuẫn với ca sĩ Phương Thanh. Khi Phương Thanh khẳng định mối quan hệ của nữ ca sĩ và Đàm Vĩnh Hưng đã “hết thuốc chữa”. Vào năm 2010, trong một buổi biểu diễn anh bị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt. Có thể nói, những scandal này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của anh.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, với màn gây sốc khóa môi nhà sư đêm từ thiện năm 2012 hay phát ngôn không kính trọng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào năm 2013. Vô cùng ồn ào khi đến viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp, thậm chí còn tố cáo mẹ nợ 20 tỷ vào năm 2016. Những scandal này tạo một luồng sóng dư luận mạnh mẽ, mọi người cho rằng cần nhìn nhận lại đạo đức của một nghệ sĩ hạng A. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người nghi ngờ đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của nam ca sĩ.

Bên cạnh độ nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều phát ngôn gây sốc

Tuy nhiên, sự việc bất bình nhất, khiến khán giả bức xúc nhất là vào năm 2019, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai kích động bạo lực trên facebook. Anh đã chia sẻ một đoạn clip người cha say xỉn đánh con nhỏ. Sau đó treo thưởng 20 triệu cho người nào tát liên tục vào mặt người cha đó.

Chính hành động này của Mr Đàm có thể bị khởi tố hình sự. Đứng trước pháp luật, nam ca sĩ đã có lời xin lỗi trước cộng đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhìn lại chặng đường, hoạt động, tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng, bên cạnh những điều đáng khâm phục thì nam ca sĩ còn có những điều chưa vẹn toàn trong cuộc sống. Tuy nhiên, đã là con người thì được mấy ai hoàn hảo. Nhưng nói một cách công bằng, ngự trị ngôi vương “ông hoàng nhạc Việt” gần 2 thập kỷ, sở hữu hàng loạt những giải thưởng danh giá, gia tài đồ sộ thì mấy ai làm được như Đàm Vĩnh Hưng.