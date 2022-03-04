Gấm Kami là ai? Tất tần tật về hot Tiktoker Gấm Kami

Cô nàng Gấm Kami sở hữu kỹ năng chơi bida thần sầu nên được gắn liền với vai trò một thánh nữ bi-a. Không chỉ thế, cô còn đốn tim bởi vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn tựa như búp bê. Gần đây, cô nàng này lại thu hút sự chú ý của mọi người khi xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp bóng đá Việt Nam – Saudi Arabia.

Tài khoản của hot tiktoker Gấm Kami lên đến hơn 6 triệu người theo dõi và sở hữu video có lượt xem lên đến hơn 84 triệu lượt xem.

Gấm Kami là một streamer, một TikToker người dân tộc Tày. Vào đầu năm 2021, danh tính cô nàng bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.

Sở dĩ cô nổi tiếng là nhờ tài năng tuyệt đỉnh với các clip chơi bida điêu luyện được lan truyền rộng rãi trên khắp các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok,…

Gấm Kami phô diễn những đường cơ đẹp mắt có kỹ thuật tốt. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương cùng với tính cách đáng yêu, nhí nhảnh nên đã nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng.

Cô nàng ngày càng nhận về lượng quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Tính cách tinh nghịch, hài hước của cô được thể hiện rõ qua những clip vui sử dụng chiêu trò để “ăn gian”.

Hiện nay, Gấm Kami được biết đến nhiều với danh tính là một tiktoker chuyên nghiệp được quản lý bởi Box Studio và có định hướng trở thành một streamer Free Fire.

Gấm Kami nổi lên thời gian gần đây và là cái tên rất hot trên nền tảng TikTok khi sở hữu hàng triệu follower và lượt yêu thích từ cộng đồng mạng

II. Tiểu sử Tik Toker Gấm Kami

Gấm Kami sở hữu tài năng chơi bida tuyệt đỉnh đã chinh phục nhiều người. Dần dần đây là bộ môn yêu thích của cả nam giới lẫn nữ giới. Vì vậy, cô nàng cơ thủ kiêm streamer xinh đẹp này được rất nhiều người tò mò tìm hiểu.

2.1. Gấm Kami tên thật là gì?

Gấm Kami (tên thật Ma Thị Hồng Gấm) – Hot Tiktoker được được cộng đồng mạng ưu ái đặt biệt danh là “Thánh nữ bi-a”. Cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương như búp bê cùng khả năng chơi bida cực đỉnh.

Gấm Kami là một streamer, một TikToker người dân tộc Tày, danh tính cô nàng bắt đầu được nhiều người biết đến hơn vào đầu năm 2021

2.2. Gấm Kami sinh năm bao nhiêu?

Gấm Kami sinh năm 2000. Cụ thể là ngày 22 tháng 9 năm 2000. Cung hoàng đạo của cô nàng là cung Xử Nữ.

Sở hữu vẻ đẹp dễ thương của “miền gái đẹp”, cô nàng thường xuyên nhận được lời khen của dân mạng.

Kỹ năng chơi bi-a cực đỉnh của Gấm Kami không chỉ khiến nhiều anh em mà thậm chí là cả các chị em đều phải thán phục.

2.3. Gấm Kami quê ở đâu?

Gấm Kami quê ở Tuyên Quang. Hiện tại cô đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Theo tiết lộ của Gấm Kami, cô còn là người dân tộc Tày. Được biết hiện nay nữ hot TikToker Gấm Kami đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội.

2.4. Gấm Kami cao bao nhiêu?

Gấm Kami cao 1m62. Chiều cao này khá phù hợp với thân hình nhỏ nhắn của cô.

Đồng thời, cô nàng có tính cách khá dễ thương nên cũng được rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến.

Nàng cơ thủ dân tộc Tày sinh năm 2000 và hiện đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Trang cá nhân của cô nàng có khoảng gần 100 nghìn người theo dõi

2.5. Gấm Kami nặng bao nhiêu?

Gấm Kami nặng bao nhiêu hiện thông tin đang được cập nhật. Gấm còn được biết đến với vai trò là nữ streamer. Cô nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi lẽ cô sở hữu tính cách nhí nhảnh cùng đó là những video chơi bi-a chuyên nghiệp.

2.6. Gấm Kami bắt đầu sự nghiệp khi nào?

Gấm Kami tham gia Tiktok từ năm 2020. Cô nàng nhanh chóng thu hút được một lượng người theo dõi khổng lồ trên Tiktok và thu hút được nhiều thiện cảm của người hâm mộ.

Trong thời gian đầu, cô chủ yếu chỉ làm người mẫu ảnh cũng như chia sẻ thường xuyên những bức ảnh xinh xắn mang tính nghệ thuật lên Facebook. Cô đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Cùng đó, cô thường xuyên đăng tải những clip dance cover và những tình huống hài hước cùng bạn bè.

Đến năm 2021, Gấm Kami tạo được bước ngoặt lớn khi gia nhập Box Studio, chuyển hướng sang làm những video chơi bida và nhiều thử thách thú vị với bộ môn này.

Chỉ sau 3 ngày, nữ cơ thủ xinh đẹp Gấm Kami sở hữu số người theo dõi tài khoản Tiktok tăng vọt 1,5 triệu người đăng ký (từ 1,5 triệu lên 3 triệu). Con số này khá ấn tượng và không phải ai cũng đạt được. Ngay cả đó là những nghệ sĩ hàng đầu Vbiz.

Hiện tại, lượng người theo dõi kênh Tiktok của Gấm Kami lên đến 7,2 triệu người với hơn 110 triệu lượt thích. Fanpage cũng có hơn 370. 000 người theo dõi.

Kỷ lục đạt được này là điều mà bản thân Gấm Kami hoàn toàn không hề nghĩ đến.

Gấm Kami được nhiều người yêu mến hơn là cơ hội để cô nàng có thể kết giao thêm nhiều bạn bè. Đồng thời đây cũng vừa là thử thách để cô phải sáng tạo thêm nhiều video hay hơn nữa để không phụ lòng khán giả yêu mến.

Đến năm 2021, Gấm Kami tạo được bước ngoặt lớn khi gia nhập Box Studio, chuyển hướng sang làm những video chơi bida và nhiều thử thách thú vị với bộ môn này

III. Tài khoản mạng xã hội của TikToker Gấm Kami

Tài khoản mạng xã hội của TikToker Gấm Kami gồm có:

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/HongGam.User (Hồng Gấm).

Fanpage: https://www.facebook.com/HongGam.Official (Gấm Kami).

Instagram: https://www.instagram.com/iamam.00/ (iamam.00).

TikTok: https://www.tiktok.com/@gamkami? (gamkami).

Kênh YouTube: https://www.youtube.com/c/G%E1%BA%A5mKami (Gấm Kami).

IV. Gấm Kami và tài chơi bida cực đỉnh

Đứng trên bàn bida Gấm Kami xinh đẹp, dễ thương ngoài đời trở nên vô cùng mạnh mẽ và cá tính.

Những pha xử lý điêu luyện của Hot girl gốc Tuyên Quang khiến dân tình phải trầm trồ. Đặc biệt, nét thu hút khiến nhiều người thích thú ở cách chơi bida của Gấm Kami đó là “không giống ai”, không dùng gậy, không dùng khung xếp bóng, không dùng lơ.

Ngoài cách chơi bida thông thường, cô nàng này còn thực hiện các thử thách theo yêu cầu của người hâm mộ. Có thể kể đến như dùng vật dụng khác để đánh thay cho cơ, 3 cơ dọn 1 bàn 15 bi, tháo đầu gậy dọn bàn,…

Ngoài cách chơi bida thông thường, cô nàng này còn thực hiện các thử thách theo yêu cầu của người hâm mộ. Có thể kể đến như dùng vật dụng khác để đánh thay cho cơ, 3 cơ dọn 1 bàn 15 bi, tháo đầu gậy dọn bàn,…

Những ván đấu của Gấm Kami không chỉ hấp dẫn với không chỉ những người biết chơi bida mà cả những người chưa từng cầm gậy cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn. Những clip chơi bida của Gấm Kami thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được vô số lời khen ngợi.

Đồng thời, cô nàng cũng liên tục nghĩ ra nhiều nội dung thú vị và liên tục thay đổi chủ để không gây nhàm chán cho khán giả.

Video của Gấm Kami chỉ có nội dung xoay quanh bàn bida nhưng lại không hề nhàm chán và sở hữu màu sắc riêng, luôn tạo ra sự mới mẻ và bất ngờ.

Gấm Kami tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm chơi bida của cô lên đến 10 năm. Bắt đầu biết chơi bida từ khi học lớp 6, Gấm Kami khi này phụ bố mẹ trông quán bida của gia đình và được bố hướng dẫn chơi. Theo cô nàng chia sẻ: “Nhân cơ hội những lúc bố mẹ đi vắng, mình thường lén chơi cùng anh chị. Có khi mải chơi, quên luôn giờ học thêm và phải lấy cơ hỏng xe để xin phép thầy cô vào lớp”.

Gia đình khi biết nữ cơ thủ có niềm đam mê và năng khiếu với bộ môn này đã không ngần ngại mà hết lòng ủng hộ cô nàng. Bố cô chính là người hướng dẫn cô cách chơi sao cho đúng. Kỹ thuật của cô nàng đã đạt tới mức cực đỉnh sau qua quá trình rèn luyện bản thân nghiêm ngặt. Mặc dù chiều cao khiêm tốn, vóc dáng nhỏ bé là thế nhưng Gấm Kami đã hạ gục nhiều đối thủ nặng ký trên bàn bida.

Bên cạnh vai trò làm Tiktoker, Gấm Kami còn được biết đến nhiều khi làm người mẫu ảnh. Những bộ ảnh nghệ thuật của Gấm Kami đều nhận được những lời khen ngợi không ngớt từ cộng đồng mạng. Cô được nhiều nhiếp ảnh gia và nhãn hàng săn đón.

V. Gấm Kami và bạn trai

Theo chia sẻ của nữ cơ, cô mong muốn có một người bạn trai có thể đánh bại cô nàng trên bàn bida. Cô tuyên bố một cách hài hước rằng sẽ tuyển bạn trai theo cách thi đấu thông qua những cuộc đọ cơ trên bàn bida.

Do đó, bước đến thời điểm hiện tại với tài năng “vô đối” của mình, cô nàng vẫn còn độc thân vui tính. Gấm Kami bida chia sẻ, hiện tại cô nàng vẫn chưa có bạn trai và muốn tập trung vào việc học tập đồng thời phát triển sự nghiệp.

Chồng/bạn trai/người yêu của Gấm Kami là ai? luôn là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ đặt ra và mong chờ.

VI. Gấm Kami và Quỳnh Alee là gì của nhau?

Gấm Kami và Quỳnh Alee có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Hai cô nàng được coi là cặp chị em TikToker chiếm sóng trên CĐM hiện nay.

Cả Gấm Kami và Quỳnh Alee đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thần thái “cool ngầu” và cá tính.

Clip dance có sự kết hợp của Gấm Kami và Quỳnh Alee mới đây đã khiến dân tình phải nhốn nháo một phen. Hai nàng hot girl nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Ít ai biết rằng, nữ cơ thủ xinh đẹp này và cô nàng được mệnh danh là “nữ thần học đường” Quỳnh Alee là cặp chị em bạn thân cực kỳ thân thiết. Điều này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích.

Cả 2 đều là những cô gái tài năng, xinh đẹp “mỗi người một vẻ mười phân vẹn 10”. Bên cạnh đó, cả 2 đều được cộng đồng mạng rất yêu thích và có sức ảnh hưởng lớn khi cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc chụp cùng nhau lên mạng xã hội. Nổi tiếng là cặp bạn thân, chắc chắn trong tương lai họ sẽ còn cho ra mắt rất nhiều sản phẩm sáng tạo và thú vị để chinh phục người xem.

VII. Sự nghiệp của Gấm Kami

Sự nghiệp của Gấm Kami bắt đầu một cách khá tự nhiên và đặc biệt. Cô bắt đầu nổi tiếng trên TikTok nhờ các video chơi bi-a.

Trẻ tuổi là vậy nhưng Gấm Kami đã có 10 năm kinh nghiệm chơi bi-a. Xuất thân từ gia đình có quán kinh doanh trò chơi này, do đó Gấm sớm làm quen và trở thành tay chơi bi-a “lão luyện”.Cô nàng nổi tiếng nhờ bi-a thu hút sự chú ý của nhiều người bởi đây là bộ môn được nam giới ưa chuộng hơn cả. Cư dân mạng ưu ái đặt cho cô danh hiệu “Thánh nữ bi-a”.

Gấm Kami tham gia chơi TikTok từ năm 2020 cùng với những video đăng tải có nội dung như nhảy, tạo dựng tình huống cùng bạn bè.

Tuy nhiên, cô chỉ thực sự nổi tiếng cho đến năm 2021, khi Gấm Kami gia nhập vào công ty giải trí, cô bắt đầu được định hướng chuyển sang làm những video chơi bi-a.

Tuy Gấm Kami còn trẻ tuổi như vậy nhưng cô đã có 10 năm kinh nghiệm chơi bi-a. Bởi lẽ gia đình cô có quán kinh doanh trò chơi này, vì thế nên Gấm cũng tập làm quen và trở thành tay chơi bi-a “lão luyện”

Với mỗi clip nội dung chơi bi-a như vậy cô đều thu về rất nhiều lượt xem. Cũng bởi bi-a là lợi thế bản thân nên đôi khi lên đến cả triệu view và con số theo dõi cô trên TikTok cũng tăng một cách chóng mặt.

Cũng chính từ đây, cô nàng đã chính thức bước chân vào làng ngũ những hot TikToker nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Không chỉ được yêu thích với các clip chia sẻ về mẹo chơi bi-a, các video hài hước. Mà Gấm Kami còn lấn sân sang làm streamer.

Trên mạng xã hội, cô nàng hoạt bát là vậy nhưng ngoài đời Gấm Kami được bạn bè nhận xét rằng cô là người sống nội tâm và cẩn thận. Đồng thời, cô nàng có phong cách ăn mặc khá thoải mái, cá tính, năng động và phù hợp với lứa tuổi.

Tại sao gọi Gấm Kami là thánh nữ bi-a?

“Thánh nữ bi-a” là cái tên người hâm mộ đặt cho Gấm Kami bởi cô nàng có 10 năm kinh nghiệm với bộ môn này. Bản thân Gấm Kami được mọi người biết đến và yêu mến cô nhiều hơn cũng chính nhờ bộ môn này,

VIII. Hot girl Gấm Kami lên sóng trực tiếp bóng đá Việt Nam – Saudi Arabia

Hình ảnh Gấm Kami lên sóng trực tiếp tại trận bóng đá giữa Việt Nam và Saudi Arabia đã khiến cư dân mạng xôn xao. Không chỉ hấp dẫn dưới sân vừa phát trực tiếp bóng đá còn gây chú ý bởi loạt nữ cổ động viên xinh đẹp xuất hiện trên khán đài.

Gấm Kami và Quỳnh Alee có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Hai cô nàng được coi là cặp chị em TikToker chiếm sóng trên CĐM hiện nay

Trong đó, có sự xuất hiện của TikToker Gấm Kami và Quỳnh Alee. Được biết Gấm có mối quan hệ thân thiết với thủ môn Bùi Tấn Trường.

Đối với Gấm Kami, cô nàng cảm thấy rất hạnh phúc khi được chia sẻ những sở thích của mình đến với mọi người. Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ nắm được Gấm Kami là ai và những thông tin chi tiết về hot girl này.