Tránh xa 3 mẫu váy này để chị em không giảm phong độ mặc đẹp khi đi du lịch!

Váy liền có vô vàn biến tấu, tuy nhiên có 4 mẫu váy liền chị em đừng nên diện đi du lịch hè, nếu không muốn mất điểm phong cách.

Du lịch là một cơ hội tuyệt vời để chị em thể hiện phong cách và sự tự tin của mình thông qua trang phục. Một chiếc váy đẹp không chỉ giúp tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp mà còn mang lại cảm giác thoải mái và tự tin trong mỗi bước đi. Tuy nhiên, không phải mẫu váy nào cũng phù hợp để chị em mặc khi đi du lịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 3 mẫu váy nên tránh xa khi lựa chọn trang phục cho chuyến du lịch của mình. Váy hoa to bản tối màu Váy hoa là một trong những lựa chọn hàng đầu, sẽ đem đến nét tươi tắn và rạng rỡ cho người diện. Thế nhưng, váy hoa có thể gây tác dụng ngược đó là làm vẻ ngoài bị cộng tuổi nếu chị em chọn phiên bản váy tối màu, họa tiết hoa to bản. Có vô vàn kiểu váy khác nên lựa chọn, chẳng hạn như váy hoa nhí mang tông màu rực rỡ, hay váy hoa nền trắng trang nhã. Các thiết kế này rất sành điệu và tinh tế, giúp bạn có được vẻ ngoài trẻ trung, đầy cuốn hút.

Ảnh minh họa: Internet Váy đuôi cá Váy đuôi cá gây ấn tượng ở nét mềm mại, điệu đà nhưng item này lại tạo sự bất tiện khi di chuyển. Do đó, lựa chọn váy đuôi cá cho chuyến du lịch là không thực sự hợp lý. Các nàng nên ưu tiên các mẫu váy liền có phom dáng thoải mái, chẳng hạn như váy chữ A, váy xẻ tà hoặc váy dáng suông. Như vậy, các nàng có thể tận hưởng những hoạt động của chuyến du lịch một cách trọn vẹn hơn. Bên cạnh việc sắm kiểu váy liền phù hợp, các nàng hãy lưu ý khoản chọn giày dép. Một số kiểu giày kết hợp ăn ý với váy, tạo cảm giác êm chân khi đi du lịch bao gồm sneaker phom dáng nhỏ gọn, sandal đế bệt, giày mule…

Ảnh minh họa: Internet Váy sơ mi đứng dáng Bạn không nên chọn thiết kế đứng dáng. Phiên bản này tạo cảm giác như bạn đang tới công sở, chứ không phải đi du lịch. Váy sơ mi diện đi du lịch nên là thiết kế dáng suông, vải thô và có màu sắc tươi sáng. Diện giày sneaker phom dáng nhỏ gọn hoặc giày búp bê đơn giản, tổng thể trang phục của bạn sẽ ghi trọn điểm sành điệu. Ảnh minh họa: Internet 2 item không nên diện đi du lịch Quần jeans Quần jeans là món thời trang rất phổ biến, nhưng item này không phù hợp để diện đi du lịch. Quần jeans tương đối dày dặn, dễ chiếm diện tích vali và khiến hành lý của bạn thêm cồng kềnh. Ngoài ra, quần jeans không thực sự tạo nên các outfit đúng chất đi du lịch, và có thể gây cảm giác nóng bức, kém thoải mái cho người diện. Lựa chọn lý tưởng để đi du lịch thường là những mẫu quần dài có chất liệu vải mềm mại, nhẹ mát, chẳng hạn như lụa hay thô đũi. Ngoài ra, quần short cũng là item không nên thiếu trong vali du lịch. Mẫu quần này tạo sự trẻ trung, phóng khoáng cho người diện. Ảnh minh họa: Internet Giày cao gót Giày cao gót là một trong những món thời trang chị em nên cân nhắc thật kỹ khi xếp đồ đi du lịch. Kiểu giày này chiếm diện tích vali. Ngoài ra, trong chuyến du lịch, chị em sẽ phải đi bộ khá nhiều nên giày cao gót có thể tạo cảm giác đau nhức chân, gây bất tiện khi di chuyển. Các mẫu giày bệt như sandal, giày búp bê hay sneaker sẽ phù hợp để diện đi du lịch hơn. Ảnh minh họa: Internet Nếu muốn "ăn gian" chiều cao, chị em có thể chọn những thiết kế giày gót thấp hoặc giày đế xuồng hack dáng, nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi mang trên chân.

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