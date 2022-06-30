Top 3 tone màu là "khắc tinh" của các nàng da ngăm, diện lên còn bị sến sẩm vài phần

Với các cô nàng sở hữu làn da trắng, việc lựa chọn màu sắc trang phục phù hợp vốn không có gì khó khăn. Ngược lại các nàng có nước da ngăm thì nên cẩn thận hơn đôi chút khi lựa chọn màu sắc của trang phục. Trong khi những gam trung tính, nhã nhặn giúp tôn lên triệt để nước da ngăm, vẫn còn tồn tại một vài gam màu dễ dìm nhan sắc của bạn.

Những trang phục mang màu vàng tươi, vàng chanh thường khiến làn da ngăm của các nàng bị dìm xuống hẳn mấy tông. Bởi vậy mới nói, các cô gái có làn da không mấy trắng trẻo nên hạn chế chọn diện các items mang gam màu loá này. Gương mặt nàng da ngăm cũng trông thiếu sức sống hơn khi diện trang phục mang gam màu này.

Hồng tươi là một trong những gam màu vốn không dành cho nàng có nước da ngăm, thâm chí các cô nàng da trắng diện lên còn kém sắc. Vì diện lên nhìn da xám xịt, thiếu sức sống. Chưa kể tới, gam màu hồng tươi còn khá kén phong cách. Nếu không cẩn thận, nàng sẽ dễ dàng rơi vào cảnh mặc sến súa, quê mùa. Để bảo toàn tuyệt đối vẻ ngoài xinh đẹp, nàng có ngăm tốt nhất nên tránh diện đồ mang màu hồng tươi.

Ảnh minh họa: Internet

So với nhiều tông màu khác, gam màu hồng sáng vốn không phù hợp với các cô nàng có làn da ngăm. Diện đồ màu hồng sáng mà không cẩn thận, nàng còn dễ dàng rơi vào cảnh mặc sến sẩm.

Màu xanh sáng

Biết rằng trong mùa hè, gam màu xanh sáng sẽ đem tới cảm giác mát mắt nơi người nhìn, đồng thời giúp nàng có được diện mạo tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhưng với da ngăm nàng vẫn nên tránh xa các trang phục mang gam xanh sáng như xanh da trời, xanh nõn chuối, xanh bạc,...

Ảnh minh họa: Internet

Vậy với nàng da ngăm, đâu là những màu sắc trang phục phù hợp giúp nâng tầm diện mạo? Dưới đây là một loạt gợi ý hữu ích nàng có thể tham khảo nhé.