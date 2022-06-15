Có bầu nhưng vẫn muốn mặc sang, mời các mẹ bầu tham khảo cách phối đồ thật 'trendy' trong những tháng đầu của thai kỳ

Thời trang 15/06/2022 08:00

Nếu các mẹ đang băn khoăn liệu có bầu vẫn mặc sang - mặc đẹp được không?

Mẫu đầm bầu đuôi cá

Trong quá trình mang thai, việc cơ thể phụ nữ thay đổi là điều mà bất kỳ ai cũng đã từng trải qua. Do đó, nếu không biết cách phối hợp trang phục, thì nó dễ khiến các chị em trông “quá khổ” hơn rất nhiều.

Hiện nay, có nhiều mẫu đầm bầu thời trang, cực kỳ hợp xu hướng mà bạn không nên bỏ qua, một trong số đó chính là mẫu đầm đuôi cá.

Có bầu nhưng vẫn muốn mặc sang, mời các mẹ bầu tham khảo cách phối đồ thật 'trendy' trong những tháng đầu của thai kỳ - Ảnh 1
Với thiết kế đơn giản, suôn rộng thoải mái, giúp bạn che đi được phần bụng của mình cùng các chất liệu co giãn, thoải mái, thấm hút mồ hôi cực tốt…

Do vậy, các nàng sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái khi diện các trang phục này. Ngoài ra, với mẫu mã đơn giản, bạn có thể thỏa sức lựa chọn cho mình một số mẫu để thay đổi khi đi làm, hay đi hẹn hò dạo phố với bạn bè, người thân của mình.

Mix layer trang phục

Khi bạn đã bước sang tháng thứ tư và bụng của bạn đang ở giai đoạn giữa của thai kỳ thì chiếc áo cardigan sẽ là người bạn thân của bạn. Hãy mặc nó bên ngoài áo hoặc váy để che bớt những phần bạn muốn che và làm nổi bật chiếc bụng bầu đáng yêu.

Có bầu nhưng vẫn muốn mặc sang, mời các mẹ bầu tham khảo cách phối đồ thật 'trendy' trong những tháng đầu của thai kỳ - Ảnh 2
Các kiểu áo khoác cardigan vừa có tác dụng giữ ấm cho nàng vừa giúp nàng che bớt đi phần bụng bầu ở những tháng cuối của nàng.

Váy maxi

Các mẹ bầu với dáng người cao và đôi chân thon dài cũng có thể lựa chọn chiếc váy maxi thướt tha dịu dàng cho mình. Chiếc váy kiểu này thường có chất liệu vải mềm hoặc lụa rất mềm mại cực kỳ thoải mái và phù hợp với các nàng.

Có bầu nhưng vẫn muốn mặc sang, mời các mẹ bầu tham khảo cách phối đồ thật 'trendy' trong những tháng đầu của thai kỳ - Ảnh 3
Hơn nữa chúng còn mang đến vẻ ngoài cực mới lạ và dễ chịu cho người đối diện.

Set đồ với váy maxi thướt tha có thể được các nàng diện trong những buổi gặp mặt gia đình hay những người bạn thân thiết hoặc thậm chí là trong những lần du lịch thư giãn của mình. 

Lựa chọn áo thun đơn giản

Áo thun và item mà bất cứ chị em nào cũng có. Dù bầu hay không bầu mặc đều đẹp. Vì chất liệu và kiểu dáng đơn giản, dễ mặc nên áo thun được lựa chọn để phối đồ dễ dàng hơn.  Mẹ nên sắm những chiếc áo thun với màu sắc trung tính để phối đồ dễ dàng như: Trắng, đen, vàng,…

Có bầu nhưng vẫn muốn mặc sang, mời các mẹ bầu tham khảo cách phối đồ thật 'trendy' trong những tháng đầu của thai kỳ - Ảnh 4
Mẹ có thể chọn áo thun có cổ hoặc cổ tròn, cổ V để phù hợp trong những sự kiện riêng.

Phối áo thun với một chiếc quần jeans dài hoặc ngắn, 1 chiếc chân váy midi sẽ giúp mẹ trông trẻ trung và năng động hơn.

 

Phối đồ với váy suông dáng xòe

Nếu nàng muốn mình trông mới lạ hơn trong những bộ đồ bầu thì váy suông chắc chắn là món đồ mà bạn nên thử. Với đặc điểm co giãn tốt và kéo eo cao thì những chiếc váy xòe có thể che đi phần bụng phình. Với thiết kế hack thị giác sẽ trả lại dáng người cực đẹp cho bà bầu.

Có bầu nhưng vẫn muốn mặc sang, mời các mẹ bầu tham khảo cách phối đồ thật 'trendy' trong những tháng đầu của thai kỳ - Ảnh 5
Hơn nữa lại là váy dáng xòe nên nó đảm bảo sự thoải mái mà cả mẹ và bé đều cần. Hãy thử thay đổi bản thân với mẫu váy suông dáng xòe nhẹ để cảm nhận những sự thoải mái mà chiếc váy đem lại nhé!
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