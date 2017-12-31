Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ

Thời trang 31/12/2017 11:03

Thiết kế quần ống rộng mang đến vẻ đẹp vô cùng thanh lịch, quý phái, tuy nhiên rất ít người biết cách phối đồ cho item thời trang này. Bài viết dưới đây sẽ tư vấn cho bạn biết cách nên mặc quần ống rộng với áo gì?

Quần ống rộng thường được may từ vải kate, xô hoặc lụa tạo sự nhẹ nhàng, thanh lịch và sang trọng. Item thời trang này thường được chị em phụ nữ từ độ tuổi 22-30 ưa chuộng, đặc biệt là phụ nữ văn phòng. Nếu vẫn còn thắc mắc, quần ống rộng nên mặc với kiểu áo nào mới hợp, hãy xem câu trả lời dưới đây.

Quần ống rộng dài nên mặc với áo gì?

Thiết kết quần ống rộng dài là kiểu dáng được phụ nữ văn phòng ưu chuộng nhất vì thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và nghiêm túc. Kiểu dáng quần này nên được mặc với các loại áo dưới đây.

Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 1
Quần ống rộng dài mặc cùng áo thun dài tay, sơ-vin vạt áo phối cùng đôi giày thể thao trắng giúp quý cô văn phòng vừa thanh lịch vừa trẻ trung - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 2
Quý cô văn phòng có thể mặc quần ống rộng dài màu trắng với áo cổ yếm họa tiết hoa, đây là set đồ tạo nên vẻ gợi cảm và giúp khoe đôi vai trần mềm mại - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 3
Quần ống rộng dài mặc cùng áo thun form rộng cùng tông tạo nên một tổng thể tuy tối giản nhưng rất đẹp mắt. Set đồ này giúp các nàng "cò hương" trông tròn trịa hơn - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 4
Quần ống rộng dài vàng hoàng kim mặc cùng áo len mỏng đen tạo nên sự tương phản màu sắc vô cùng bắt mắt - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 5
Trong mùa lạnh, set đồ với quần ống rộng họa tiết sọc caro, áo thun trơn trắng phối cùng áo khoác dài dạ là lựa chọn vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Quần đùi ống rộng mặc với áo gì?

Không già dặn như kiểu quần ống rộng dài, thiết kế quần đùi ống rộng tạo nên sự cá tính và trẻ trung. Chiếc quần này rất tiện dụng, bạn có thể phối với bất kỳ kiểu áo nào mà không sợ vấp phải tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia".

Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 6
Quần đùi ống rộng màu xanh pastel phối cùng áo hoa màu hồng, khoác ngoài là áo vest tông xanh tạo nên set đồ vừa thanh lịch lại vừa đáng yêu - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 7
Sự kết hợp tối giản giữa quần đùi ống rộng và áo sơ mi tông xanh ngọt ngào cùng đôi giày cao gót màu nude giúp quý cô trông sang trọng hơn - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 8
Bạn có thể mặc áo sơ mi màu hồng họa tiết sọc kẻ với quần ống rộng màu trắng. Set đồ này tạo nên sự nhẹ nhàng và nữ tính - Ảnh: Internet

Quần ống rộng lửng mặc với áo gì?

Ngoài hai kiểu dáng trên, quần ống rộng lửng với chiều dài trên mắt cá cũng rất được phái đẹp yêu thích. Thiết kế quần ống rộng này vừa mang vẻ thanh lịch, lại vừa đáng yêu và tinh nghịch. 

Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 9
Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi mặc quần ống rộng lửng màu đen cùng áo sơ mi cách điệu sọc đen trắng - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 10
Set đồ với quần ống rộng, áo sơ mi cách điệu màu hồng nude này giúp quý cô trong vô cùng sang chảnh - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 11
Ngoài ra, quân ống rộng lửng mặc với áo sơ mi, đi giày boots cũng vô cùng phù hợp - Ảnh: Internet
Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ - Ảnh 12
Không chỉ gói gọn trong chất liệu vải, quần ống rộng có thể được may từ jeans. Thiết kế này vô cùng cá tính và khác biệt - Ảnh: Internet

Chắc hẳn, bạn đã có trong đầu những ý tưởng nên mặc quần ống rộng với áo gì và giờ chỉ việc áp dụng và tỏa sáng thôi.

Ai mặc quần jeans mỗi ngày mà không biết mẹo làm giãn quần chật, thu chặt quần bị bai dão thì quá phí

Ai mặc quần jeans mỗi ngày mà không biết mẹo làm giãn quần chật, thu chặt quần bị bai dão thì quá phí

Bạn có thể nới lỏng quần chật và thu nhỏ quần rộng, khiến quần jeans trông như vừa mua chỉ nhờ những bí quyết đơn giản này thôi đấy!

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