Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ

Quần ống rộng thường được may từ vải kate, xô hoặc lụa tạo sự nhẹ nhàng, thanh lịch và sang trọng. Item thời trang này thường được chị em phụ nữ từ độ tuổi 22-30 ưa chuộng, đặc biệt là phụ nữ văn phòng. Nếu vẫn còn thắc mắc, quần ống rộng nên mặc với kiểu áo nào mới hợp, hãy xem câu trả lời dưới đây.

Quần ống rộng dài nên mặc với áo gì?

Thiết kết quần ống rộng dài là kiểu dáng được phụ nữ văn phòng ưu chuộng nhất vì thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và nghiêm túc. Kiểu dáng quần này nên được mặc với các loại áo dưới đây.