Quần ống rộng đẹp mà không biết mặc với áo gì: Tưởng khó mà dễ cực kỳ

Thiết kế quần ống rộng mang đến vẻ đẹp vô cùng thanh lịch, quý phái, tuy nhiên rất ít người biết cách phối đồ cho item thời trang này. Bài viết dưới đây sẽ tư vấn cho bạn biết cách nên mặc quần ống rộng với áo gì?
Quần ống rộng thường được may từ vải kate, xô hoặc lụa tạo sự nhẹ nhàng, thanh lịch và sang trọng. Item thời trang này thường được chị em phụ nữ từ độ tuổi 22-30 ưa chuộng, đặc biệt là phụ nữ văn phòng. Nếu vẫn còn thắc mắc, quần ống rộng nên mặc với kiểu áo nào mới hợp, hãy xem câu trả lời dưới đây.
Quần ống rộng dài nên mặc với áo gì?
Thiết kết quần ống rộng dài là kiểu dáng được phụ nữ văn phòng ưu chuộng nhất vì thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và nghiêm túc. Kiểu dáng quần này nên được mặc với các loại áo dưới đây.
Quần đùi ống rộng mặc với áo gì?
Không già dặn như kiểu quần ống rộng dài, thiết kế quần đùi ống rộng tạo nên sự cá tính và trẻ trung. Chiếc quần này rất tiện dụng, bạn có thể phối với bất kỳ kiểu áo nào mà không sợ vấp phải tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia".
Quần ống rộng lửng mặc với áo gì?
Ngoài hai kiểu dáng trên, quần ống rộng lửng với chiều dài trên mắt cá cũng rất được phái đẹp yêu thích. Thiết kế quần ống rộng này vừa mang vẻ thanh lịch, lại vừa đáng yêu và tinh nghịch.
Chắc hẳn, bạn đã có trong đầu những ý tưởng nên mặc quần ống rộng với áo gì và giờ chỉ việc áp dụng và tỏa sáng thôi.