Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp

Thời trang 25/01/2023 07:53

Nếu bạn chưa biết mặc gì với chân váy xếp ly thì hãy cùng xem sao Việt biến tấu item này như thế nào nhé!

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 1

Yến Trang kết hợp mẫu chân váy xếp ly nổi bật với áo sơ mi trắng, buộc vạt áo và đi giày mũi nhọn. Combo trang phục của Yến Trang hội tụ nét trẻ trung, sang chảnh và không kém phần thanh lịch.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 2

Phương Khánh diện chân váy xếp ly theo style phóng khoáng, gợi cảm. Cô kết hợp áo thun cut-out với chân váy xẻ tà, hoàn thiện tổng thể trang phục sexy nhưng không bị phô phang.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 3

Lựa chọn chân váy xếp ly hồng, Yến Nhi trưng dụng sơ mi tay phồng, chất liệu xuyên thấu mỏng manh. Nữ ca sĩ hoàn thiện phong cách nữ tính với đôi giày cắt chữ V và khuyên tai tròn kích cỡ lớn.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 4

Áo vải tweed và chân váy xếp ly là một cặp bài trùng hoàn hảo, diện lên sang trọng và nữ tính. Lựa chọn của Hương Giang đều là những items sáng màu nên ngoài vẻ xịn mịn, outfit còn rất tươi trẻ, ngọt ngào.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 5Khi bạn không biết mặc gì cho đẹp thì một chiếc áo len oversize kết hợp váy xếp ly đen như Ninh Dương Lan Ngọc sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong mọi trường hợp.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 6

Ngay cả khi diện cây trắng từ đầu đến chân bạn cũng không hề "chìm nghỉm" nếu biết sử dụng các item có chất liệu khác nhau. Chẳng hạn như cách mix áo blouse ren trắng của Hà Trúc với chân váy trắng đầy tinh tế. Chiếc mũ cói giúp outfit này hợp để đi cafe, du lịch. Nếu không đội mũ, đây sẽ là một outfit hoàn hảo để đi làm. 

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 7

Chỉ với một điểm nhấn nhỏ là chiếc khăn quàng cổ, Khả Ngân đã nâng cấp vẻ yêu kiều, thanh lịch cho combo áo thun trắng + chân váy xếp ly đơn giản. Đôi sandal quai mảnh cô diện đúng là một lựa chọn hoàn hảo, trông vừa thanh lịch, lại vừa cho hiệu quả hack dáng tối ưu.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 8

Lệ Hằng với hình ảnh thanh lịch và sành điệu cùng xu hướng hot nhất hè 2020 khi diện áo blazer mix cùng chân váy xếp ly.

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 9

Hà Lade nhìn đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu khi diện áo vest kiểu dáng sang trọng, kết hợp với chân váy xếp ly và đi giày gót thấp. 

Ngắm mỹ nhân Việt diện chân váy xếp ly: từ thanh lịch, nhã nhặn đến trẻ trung, năng động, kiểu nào cũng đẹp - Ảnh 10

Sam nhận về nhiều lời khen khi mix chiếc chân váy xếp ly đỏ rực cùng áo sơ mi + giày sneakers đồng màu trắng. Cô nàng còn nhấn nhá thêm chiếc túi xách xuyệt tông với chân váy để tạo nên set đồ bắt mắt.

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